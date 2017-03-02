Победила жизнь

Щенок, уцелевший во время облав в Махачкале. Фото: Руслан Алибеков, специально для «Новой газеты»

На открытии присутствовали представители мэрии города. Они заявили о намерении тесно сотрудничать с волонтерами и зоозащитными организациями для урегулирования проблемы.

Между тем городская прокуратура направила в МВД обращение о доследственной проверке по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» (ранее такой же запрос направила и наша газета).

Спустя неделю после начала кризиса (см. «Новую» №20 от 27.02.2017) глава республики Рамазан Абдулатипов наконец-то публично отреагировал на ситуацию.

Питомник для бездомных собак расположился в пригороде Махачкалы — между поселками Семендер и Ленинкент, на территории бывшего совхоза площадью 40 гектаров. Первый заммэра Махачкалы Абдулмумин Ибрагимов, присутствовавший на открытии, определил его задачи: «Мы будем заниматься отловом собак: стерилизовать, вакцинировать их, с ними будут работать кинологи, и если, по мнению специалистов, такие собаки не будут представлять опасности, то их можно будет и выпускать. Собак, больных бешенством, будем усыплять. Мы изучили вопрос о бродячих животных в городе и пришли к выводу, что в большинстве случаев это домашние питомцы, которые стали не нужны, и люди выпустили их в город. Как только питомник начнет работу, мы дадим объявление о том, что если кто-то не хочет больше держать собаку дома, то мы можем ее забрать».

Новый приют. Фото: сайт мэрии Махачкалы

Также Ибрагимов рассказал о самом питомнике: «Он был создан в форсированном порядке. Мы встречались с представителями организаций по защите животных «Эколайф» и «Зоолайф», проконсультировались с ними, и в течение недели был построен этот объект. К зданию питомника подведена канализация, водопровод, электричество, а в ближайшее время сможет начать работу лаборатория, где будет проходить стерилизация и вакцинация собак».

Однако слово «построен» применительно к питомнику — не совсем точное. Сейчас это территория, огороженная железной сеткой, на которой находятся несколько десятков вольеров. Одно из бывших совхозных зданий должно быть переоборудовано в ветеринарную клинику и лабораторию. Но это все в будущем. По факту же, кроме вольеров, пока на месте ничего нет. Нет ни отремонтированных помещений, ни оборудования, ни медикаментов, не вполне понятно, кто конкретно будет работать в приюте, и даже численность штата не ясна. Однако Абдулмумин Ибрагимов настаивает: «Прием собак начнется уже в течение недели».

«Для начала решения проблемы с бездомными животными открыть подобный приют — это уже очень хорошо, — говорит руководитель общественной организации по защите животных «Зоолайф» Ольга Вяткина. Несколько лет она безрезультатно пыталась добиться от мэрии выделения муниципальной земли в пользование, чтобы на ней на пожертвования построить приют для животных. — Сейчас мэрия нам обещает не только тесное сотрудничество, но и эту землю».

Фото: Руслан Алибеков, специально для «Новой газеты»

Напомним, массовый отстрел собак по всему городу начался после трагедии 19 февраля, когда на окраине Махачкалы погибла 9-летняя девочка. Как предварительно заявили в Следственном комитете, «предположительно от укусов собак». При этом результаты судмедэкспертизы будут готовы только в марте.

Вскоре в городе начались массовые и подчеркнуто жестокие расстрелы собак, под горячую руку попадали и домашние животные. В социальных сетях стали появляться видео мертвых и раненых животных, убийцы хвастались своими «подвигами». При этом свои действия они оправдывали «разрешением» мэрии.

После скандала, разразившегося в СМИ, мэрия Махачкалы заявила, что «муниципальные службы не причастны к этим фактам. Мэрия не давала разрешения на отстрел». Однако глава республики Рамазан Абдулатипов, всю неделю никак не реагировавший на катастрофическую ситуацию, сложившуюся в Махачкале, неожиданно высказал иную точку зрения.

В совместном заявлении Абдулатипова и правительства республики от 1 марта говорится:

«Вопрос отсутствия должного контроля за бродячими животными неоднократно ставился руководством республики перед администрацией города Махачкалы… Планировалось, что собак будут отлавливать и доставлять в приют, однако соответствующие службы мэрии столицы по-своему истолковали решение этой задачи.

В результате их непрофессиональных действий, а то и попустительства махачкалинские ветеринарные клиники оказались переполнены ранеными животными».

По указанию Абдулатипова «в связи с трагическим инцидентом» была создана республиканская комиссия во главе с первым вице-премьером Анатолием Карибовым.

Между тем в прокуратуре Махачкалы заявили о том, что направили в городское управление МВД материал о факте отстрела собак — для проведения доследственной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Подобные действия подпадают под ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными»».