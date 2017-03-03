Кто захватил активы «Партии». Атака на следствие и роль ФСБ

Полковник Антонов уже года два как мог быть разжалован, лишен наград, уволен со службы и приговорен к длительному сроку лишения свободы. Это непременно произошло бы, подтвердись хотя бы часть обвинений, обрушившихся на офицера еще в 2014 году в публикациях интернет-ресурса «Преступная Россия». Обвинения очень серьезные. Это и получение многомиллионной взятки, и сотрудничество с «подольской» ОПГ, и «крышевание» рейдеров, причастных к убийству миллиардера Александра Минеева и захвату активов компании Crazy Dragon.

Станислав Антонов — следователь первого управления по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России по Московской области. Именно Антонову было поручено расследование убийства в подмосковном Королеве миллиардера Александра Минеева. Пока в производстве Антонова находилось только это дело, следователь отрабатывал версии, проводил следственные действия, производил допросы… В общем, спокойно работал, чтобы установить убийц и заказчиков резонансного преступления.

18 февраля 2014 года ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения активов Минеева. Через два месяца, 23 апреля, эти уголовные дела были объединены в одно производство и переданы для расследования полковнику Антонову.

16 мая Бабушкинский суд Москвы по ходатайству Антонова наложил арест на два десятка объектов недвижимости, принадлежащих Минееву. Позже следователь передал объекты «на ответственное хранение» компании «Транс-Инвест», зарегистрированной адвокатами сыновей убитого.

Вот тогда-то и началась информационная атака на полковника Антонова и посыпались обвинения…

Кому мешал полковник?

Как я писал в предыдущих публикациях, конечным собственником восемнадцати российских юридических лиц, на которые были зарегистрированы два десятка крупных торговых объектов в Москве и других регионах России общей площадью около 60 тысяч квадратных метров, была гонконгская компания Crazy Dragon International Limited. В декабре 2014-го у Crazy Dragon сменился собственник, а 13 ноября 2015 года компания была и вовсе ликвидирована. Фактическими владельцами всей минеевской недвижимости, через одиннадцать месяцев после убийства бизнесмена, стала панамская компания FORUS Corporation, возглавляемая Александром Шибаковым. Еще одним директором FORUS Corporation с августа 2010 года числился Александр Каледин.

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Ключевую роль в юридическом сопровождении смены собственника Crazy Dragon сыграла юридическая фирма «Форус». (К слову, две недели назад, 13 февраля, в компании произошла рокировка руководства. Александра Каледина, возглавлявшего фирму с июля 2015 года, заменил Александр Шибаков.) А основное публичное лицо «Форуса» — адвокат Вадим Веденин. Он же был и главным ньюсмейкером публикаций «Преступной России» о коррумпированности полковника Станислава Антонова.

Обвинения плохо стыковались с реальными фактами. Например, следователя обвинили в симпатиях к рейдерам, «обокравшим и зверски убившим Минеева». Но именно Антонов добился наложения ареста на недвижимость, захваченную рейдерами. При этом арест был наложен на 100% долей в уставных капиталах всех компаний, на которые была оформлена московская недвижимость.

Или вот еще одно «преступление» полковника Антонова, обнародованное адвокатом Ведениным.

Как я уже писал в предыдущей части журналистского расследования, первым, кто очень подробно рассказал следствию о структуре бизнеса Александра Минеева, был его сотрудник Константин Ваньков. И произошло это еще в марте 2014 года. А в декабре 2014-го Ваньков, уехавший из России и не афиширующий свое местонахождение, прислал в следствие заявление, что именно он был конечным бенефициаром Crazy Dragon.

Вскоре в «Преступной России» появилась публикация, что в управлении СКР по Московской области не хотят принимать во внимание это обращение. Как не хотят и разбираться с еще одним заявлением Ванькова, в котором он объяснил, почему в ходе двух допросов в феврале и марте 2014 года, предупрежденный об уголовной ответственности за лжесвидетельствование, он дал показания, противоречащие его новым заявлениям.

Адвокат Вадим Веденин обнародовал утверждение Ванькова, что «Антонов С.А. с не известными мне лицами вынудили меня подписать показания, которые были уже заготовлены, тем самым подтвердив, что бенефициаром был именно Минеев А.А.».

Но стоит хотя бы сопоставить некоторые даты, как возникают сомнения в искренности Ванькова в декабре 2014 года. Дело в том, что допрос Константина Ванькова был произведен 20 марта 2014 года (копия протокола имеется в распоряжении редакции. — И.М.). И первым делом в протокол записали, что Ваньков подтверждает в «полном объеме» показания, данные им 3 февраля 2014 года. То есть 20 марта 2014 года был уже второй допрос Ванькова.

А дальше Ваньков подробно описывает, как регистрировал компанию Crazy Dragon International Limited. При этом демонстрирует хорошие знания офшорных схем и специфической терминологии, перечисляет юридически правильные, а не обывательские названия документов, свободно оперирует фактами, которые в то время следователь Антонов просто не мог знать. Потому что в его производстве 20 марта 2014 года было только одно уголовное дело — об убийстве Минеева. Напомню, уголовное дело №1627 о хищении активов, возбужденное полицией Москвы, было объединено в одно производство с уголовным делом №106556 об убийстве миллиардера лишь 23 апреля, через месяц после допроса Ванькова. И документы, связанные с рейдерским захватом предприятий, контролируемых Минеевым, лишь в конце апреля попали в распоряжение полковника Антонова. И он никак не мог к 20 марта заранее заготовить протокол допроса, который как утверждает Ваньков, его вынудили подписать.

Кроме того, кто мешал Константину Ванькову в декабре 2014 года прислать в следствие не только заявление, но и документ, подтверждающий, что именно он являлся конечным бенефициаром Crazy Dragon с момента регистрации в 2012 году? Или такого документа никогда не существовало?

И еще один факт, который никак не вписывается в версию коррумпированности полковника Антонова. 17 декабря 2015 года следователь завершил расследование в отношении Бориса Караматова, признавшего вину в участии в захвате минеевских активов и подписавшего «досудебное соглашение» о сотрудничестве со следствием. Антонов выделяет уголовное дело в отношении Караматова в отдельное производство и направляет в прокуратуру Московской области обвинительное заключение для утверждения и направления в суд. Но 28 декабря прокуратура возвращает уголовное дело на доследование «ввиду наличия препятствий его рассмотрения судом», потому что, по мнению прокуратуры, доказательств, что предприятия контролировал именно Александр Минеев, недостаточно. Более того, 20 января 2016 года областная прокуратура расторгает с Борисом Караматовым «досудебное соглашение». И только потому, что Караматов, работавший топ-менеджером бизнес-империи Минеева, не отказывается от своих показаний, что именно Минеев — конечный бенефициар гонконгской компании Crazy Dragon. Уж если кого-то в расследовании этого уголовного дела коррумпировали, то никак не полковника Станислава Антонова.

Информационная атака на следователя дала результат. В сентябре 2016 года уголовное дело об убийстве Александра Минеева было изъято из производства полковника Антонова и передано во второе управление по расследованию особо важных дел СКР по Московской области (к слову, это управление занимается расследованием преступлений против государственной власти и в сфере экономики).

Вскоре после отстранения полковника Антонова от расследования уголовного дела было принято решение об отмене постановления о признании потерпевшими по уголовному делу детей Александра Минеева, а с объектов недвижимости был снят арест. И этим самым фактически был снят заслон против смены собственников или банкротств компаний-владельцев минеевской недвижимости. А иски о банкротстве нескольких таких компаний мне удалось найти в картотеке Высшего арбитражного суда России. Эти дела были инициированы еще в 2014–2015 годах. Инициатором банкротств выступило ООО «Строительно-монтажное управление №3». Что интересно, до августа 2016 года учредителями этой компании выступали Александр Каледин и панамская компания FORUS Corporation, контролируемая Калединым и Шибаковым. А в августе прошлого года учредитель был заменен на гонконгскую компанию. Но получается, что до августа 2016 года компания, контролируемая Калединым и Шибаковым, добивалась признания банкротами нескольких российских фирм, конечным бенефициаром которых была офшорная компания, которую также контролировали Каледин и Шибаков? Сами себя?

Как «покупали» Антонова

В июле 2015 года выяснилось, что с полковником Антоновым хотели «договориться». Новые собственники Crazy Dragon даже нашли посредника в переговорах. Именно летом 2015 года в интернете всплыл «Меморандум о взаимопонимании», датированный декабрем 2014 года и подписанный с одной стороны московским адвокатом Александром Финютиным, с другой — Александром Шибаковым, директором Crazy Dragon.

Практикующие юристы, которым я показал «Меморандум», сошлись во мнении, что этот документ весьма напоминает завуалированный договор попытки организовать сотрудничество со следствием в интересах одной из сторон. А как еще расценивать готовность Crazy Dragon выплатить 2 000 000 долларов США вроде бы и адвокату, но за действия, которые мог выполнить только следователь? Например, передать недвижимость, на которую наложен арест, в распоряжение компании, указанной в «Меморандуме». Или признать потерпевшими по уголовному делу фирму, контролируемую Шибаковым и Калединым. Или от имени управления СКР по Московской области отправить в суды письмо, «которое бы дезавуировало письмо, ранее отправленное следователем Антоновым». Или ознакомить адвоката Веденина с материалами уголовного дела (еще одна исключительная прерогатива следователя).

За услуги Финютину было обещано три объекта недвижимости (на выбор), принадлежащих Минееву. А на период следствия Crazy Dragon выразила готовность «финансировать следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», выделяя ежемесячно 200 тысяч долларов.

Первая мысль после изучения «Меморандума» — это фальшивка. Но Александр Финютин, с которым я встретился, подтвердил, что документ подлинный. По словам Финютина, подписанию «Меморандума» предшествовали несколько месяцев переговоров и объезд всех минеевских объектов. По мнению Финютина, ключевая фигура в иерархии «Форуса» — Александр Каледин. Именно он принимает все стратегические решения. Александр Шибаков, хоть и подписал «Меморандум», на Финютина произвел впечатление не полноправного партнера, а зиц-председателя, исполнителя, беспрекословно подчиняющегося Каледину.

По словам моего собеседника, непосредственно текст документа подготовил Вадим Веденин. В ходе переговоров и в момент подписания Финютин предполагал, что речь идет именно об адвокатских услугах, но когда в последний момент выяснилось, что его «компаньонов» интересует именно «мотивирование» следствия, Финютин отказался от выполнения «Меморандума о взаимопонимании».

На этом история не завершилась. «Разбираться» с Финютиным приехал вор в законе (имя известно редакции. — И.М.). Но выслушав аргументы адвоката, криминальный авторитет решил не вмешиваться в «производственный конфликт».

Закулисье «Преступной России»

Когда я встретился с Александром Калединым и Вадимом Ведениным (подробности — в №11 «Новой» от 3 февраля 2017), поинтересовался и интернет-ресурсом «Преступная Россия». Дело в том, что доменное имя этого сайта зарегистрировано еще в 2007 году по тому же адресу, где «прописано» ООО «Юридическая фирма «Форус».

Каледин рассказал трогательную историю, что какие-то журналисты арендовали у них помещение, вскоре переехали, но регистрационные документы менять не стали.

Слушая Каледина, я понял, что он лукавит. Потому что к моменту нашей встречи у меня на руках была справка регистратора доменных имен в российском сегменте интернета, из которой следовало, что администратор доменного имени «Преступной России» — компания Citadel Media Group Limited, зарегистрированная в Гонконге. А официальный получатель почты, направляемой этой компании, — Вадим Сергеевич Веденин.

Чуть позже удалось установить и бенефициаров компании Citadel Media Group Limited. Выяснилось, что секретарской компанией собственника «Преступной России» оказалась гонконгская компания CORE, возглавляемая Раймондом Чаном. Напомню, что этот персонаж засветился и при смене бенефициаров компании Crazy Dragon (подробности — в «Новой» №14 от 10 февраля 2017).

А бенефициарами Citadel Media Group Limited оказались Александр Каледин и Герман Горбунцов. Тот самый Горбунцов, бывший владелец Инкредитбанка, про который СМИ писали, что через этот банк проводил крупные суммы денег известный криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан). Тот самый Горбунцов, которого Молдавия с 2013 года безуспешно пыталась экстрадировать из Лондона в Кишинев.

Документы, свидетельствующие, что бенефициары «Преступной России» — Александр Каледин и Герман Горбунцов

Что интересно, еще 29 декабря 2010 года Горбунцов подписал доверенность №1766, которой поручил Вадиму Веденину представлять его интересы в судах. А сразу несколько источников рассказали мне, что Герман Горбунцов и Александр Каледин — давние деловые партнеры.

След ФСБ

Оперативное сопровождение уголовного дела об убийстве Александра Минеева и хищении его активов осуществляли офицеры полиции из ОРЧ УР №1 ГУМВД России по Московской области. Но в дело активно вмешивалась и ФСБ. Правда, вмешательство это было специфическим.

Два независимых друг от друга источника (в ФСБ и СКР) рассказали мне, что отстранение полковника Антонова от расследования уголовного дела произошло после того, как с руководством управления СКР по Московской области провели «разъяснительную» работу высокопоставленные офицеры Управления собственной безопасности ФСБ России.

И до сентября 2016 года сотрудники УСБ ФСБ регулярно наведывались в управление СКР по Московской области, интересуясь именно уголовным делом об убийстве Александра Минеева, обсуждая со следствием те или иные решения.