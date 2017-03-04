За что немцам благодарить «девочку Лизу»

В первых числах марта земельный суд Берлина приступил к рассмотрению дела по обвинению двадцатитрехлетнего гражданина Германии турецкого происхождения в сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетней. Эти действия, как установило полицейское расследование, состоялись по обоюдному согласию, но по немецкому законодательству они считаются преступлением, если подросток не достиг 14 лет. Тем более что обвиняемый выложил порнографическую съемку в интернете, сопроводив ее скабрезными надписями.

По делу проходит еще один участник — 20-летний этнический турок. Правда, он имеет статус свидетеля, поскольку сумел доказать, что не знал реальный возраст пострадавшей.

Имя жертвы — Лиза. Это та самая девочка из семьи переселенцев из России, известие о якобы изнасиловании которой группой арабских мигрантов вызвало в январе 2016 года бурную реакцию части русскоговорящей диаспоры в Германии. Более того, стало с помощью официальных российских СМИ фактором международной политики. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил тогда немецкую сторону в попытках затушевать скандал и пообещал, что Родина не останется безучастной к судьбе «нашей девочки».

В ответ тогдашний немецкий коллега Лаврова Франк-Вальтер Штайнмайер, рекомендовав российскому МИД не вмешиваться во внутренние дела, заявил, что «нет никаких причин и оправданий тому, чтобы использовать в целях политической пропаганды случай, произошедший с 13-летней девочкой, который к тому же не до конца расследован».

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Все детали того, как ложь девочки-подростка превратилась в «жареный факт», уже неоднократно и подробно расписаны. Повторять их не имеет смысла. К чести берлинской полиции следователи быстро и профессионально смогли развенчать дутую сенсацию и установить истину.

Не было ни арабов-насильников, ни самого изнасилования, ни жестоких побоев. За три месяца до злополучного инцидента Лиза по собственной воле общалась с двумя возрастными парнями, вступив с ними в сексуальный контакт. Номера их телефонов были в мобильнике девочки.

Начавшийся судебный процесс можно было бы посчитать финалом в этом деле. Однако оно давно вышло за рамки рядового события. Акции протеста в Берлине и других регионах, организованные не без участия правых националистов, их широкомасштабное освещение в российских СМИ превратили детский обман в пропагандистское оружие.

«Случай Лизы» теперь прочно вошел в политический лексикон, как нарицательное понятие, как символ методов гибридной войны, проводимой Кремлем в отношении Запада.

Немецкие политики обратили на происшествие в берлинском районе Марцан самое серьезное внимание, поскольку оно, по их мнению, встало в один ряд с другими фактами внешнего воздействия на ситуацию в стране, в частности, с попытками взлома компьютерных сетей Бундестага. По поручению ведомства федерального канцлера спецслужбы Германии взялись выяснить, не стремится ли Москва, используя связанные с беженцами проблемы, дестабилизировать политическую обстановку и повлиять на исход предстоящих парламентских выборов.

В январе, ровно к годовщине «случая Лизы», рабочая группа экспертов разведки и контрразведки под названием PsyOps («Психологические операции») представила правительству свой доклад. И хотя содержание 50-страничного документа пока засекречено, его авторы, по сведениям прессы,

утверждают, что на протяжении последних лет российские власти целенаправленно пытаются обострять общественные конфликты в странах ЕС и поддерживать политические силы, выступающие против евроинтеграции.

В этой связи президент немецкого Ведомства по защите конституции (BfV) Ханс-Георг Маасен не исключил, что накануне выборов в сентябре нынешнего года со стороны иностранных спецслужб следует ожидать новых попыток дезинформации и распространения фейковых новостей. Он, не называя Россию как непосредственный источник угрозы, вместе с тем подчеркнул, что предыдущие хакерские атаки на органы власти Германии со всей очевидностью имели русский след.

Опасения главного контрразведчика оказались ненапрасными: в середине февраля в адрес литовского парламента по электронной почте поступило сообщение о том, что группа немецких солдат из подразделения Бундесвера, размещенного в прибалтийской стране по программе НАТО, будто бы изнасиловало местную девушку.

Информация об этом попала в социальные сети. Полиция Литвы и армейское командование тут же организовали оперативное расследование. Факт не подтвердился, а e-mail отправителя вообще исчез.

По мнению высокопоставленных дипломатов Североатлантического альянса, была предпринята попытка криминализировать натовскую миссию, чтобы подорвать доверие населения к военным. А министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сославшись на «случай Лизы», сказала, что именно этот образец лживой пропаганды научил оперативно реагировать на фальшивки и своевременно принимать защитные меры.