Почему мы должны противостоять обвинениям в связях Трампа с Кремлем

Оригинал: The Nation

Перевод: ИноСМИ

Нахлынувшее со всех сторон политического спектра цунами ничем не подтвержденных заявлений о том, что президент Трамп был возмутительным образом скомпрометирован Кремлем, цунами, которое не встречает практически никакого сопротивления со стороны влиятельных политиков и представителей СМИ, внушает глубокую тревогу. Эта практика, впервые возникшая в рамках предвыборной кампании Клинтон в середине 2016 года и неустанно применяемая колумнистами The New York Times (которые писали о режиме Трампа-Путина в Вашингтоне), критически настроенными ведущими канала MSNBC и неуравновешенными комментаторами CNN, сегодня постепенно приобретает масштабы современной версии маккартистской истерии.

Подобные политически вредоносные практики необходимо порицать независимо от того, кто их применяет — консерваторы, либералы или прогрессивисты.

Эти голословные утверждения продвигаются политическими силами, имеющими самые разные программы. Среди них можно назвать крыло сторонников Хиллари Клинтон в Демократической партии, которое хочет сохранить свое влияние внутри партии, настаивая на том, что она вовсе не проиграла на выборах и что именно президент России Владимир Путин украл у нее победу, чтобы она досталась Трампу; врагов предложенной Трампом разрядки напряженности в отношениях с Россией, которые стремятся дискредитировать и Трампа, и Путина; республиканцев и демократов, ошеломленных тем, что Трамп принял участие в выборах и победил, по сути, без какой-либо серьезной поддержки со стороны обеих партий — то есть бросил вызов традиционной двухпартийной системе. Какой бы ни была мотивация, потоки оскорблений и критики в адрес Трампа, а также уже прозвучавшие призывы к импичменту, являются серьезной угрозой для США, системы международной безопасности и демократии в целом.

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Пока никаких неоспоримых доказательств правдивости этих утверждений представлено не было. (Без фактов все мы обречены на серьезные ошибки.) Необходимо провести независимое расследование, призванное обнаружить факты, подтверждающие эти утверждения — если таковые вообще существуют — которые затем необходимо подвергнуть объективному анализу. Однако это невозможно сделать в нынешней политической атмосфере, которая, в сущности, представляет собой охоту на ведьм.

В настоящий момент свидетельствами того, что Трамп был скомпрометирован Кремлем, считаются шесть утверждений, представленных ниже.

Президент «осыпал похвалами» Путина. Однако все, что Трамп когда-либо говорил о Путине, сводится к тому, что Путин — «сильный лидер», «очень умный» человек и что было бы очень хорошо «сотрудничать с Россией». С эмпирической точки зрения это вполне обоснованные высказывания. Кроме того, все они меркнут в сравнении с теплыми и душевными высказываниями прежних президентов США в адрес российских лидеров, в том числе с высказыванием Франклина Рузвельта об Иосифе Сталине, Ричарда Никсона о Леониде Брежневе и Билла Клинтона о Борисе Ельцине, которого Клинтон сравнивал с Джорджем Вашингтоном, Авраамом Линкольном и Франклином Рузвельтом. Только на фоне нескончаемых попыток политического истеблишмента и ведущих СМИ очернить Путина подобная «похвала» Трампа в адрес Путина могла быть названа щедрой. Между тем, в отличие от практически всех остальных представителей американского политического мейнстрима и ведущих СМИ, Трамп просто отказывается клеветать на Путина, то есть отказывается называть его «убийцей» его личных врагов — что, кстати сказать, тоже не было доказано. Считается, что у Трампа и его соратников были деловые отношения с Россией и российскими «олигархами». Возможно, так и было. Однако то же самое можно сказать и многих других крупных американских корпорациях, таких как Boeing, Pfizer, Ford, General Electric, Morgan Stanley, McDonald's и Starbucks. Их партнерами в России зачастую выступают именно «олигархи». Более того, в отличие от многих международных гостиничных корпораций, Трамп так и не смог построить свой фирменный отель в России. «Российские активы», о которых говорил его сын, по всей видимости, возникли в результате продажи домов и квартир в США богатым россиянам, стремящимся приобщиться к роскоши. Это вряд ли можно назвать хоть сколько-нибудь предосудительным. Говорят, что налоговая декларация Трампа, если ее опубликовать, докажет гнусное влияние России. Возможно, но, учитывая те финансовые документы, которые он представил, это маловероятно. Как бы то ни было, все это остается лишь голословным утверждением, а вовсе не фактом. «Помощник» и бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт (Paul Manafort) якобы занимал пророссийские позиции, когда он был советником украинского президента Виктора Януковича, которого позже свергли в результате революции Евромайдана в феврале 2014 года. Но это абсурд. Манафорт, будучи профессиональным политическим экспертом, получал хорошее вознаграждение за свою работу, как многие другие американские эксперты, работавшие за границей. По всей видимости, он убеждал Януковича в необходимости сделать выбор в пользу партнерского соглашения с Евросоюзом, а не в пользу России — которую Янукович и выбрал в конечном счете — чтобы завоевать голоса украинцев за пределами юго-восточной части Украины. (Янукович, которого Путин не любил по этой и некоторым другим причинам, попал в немилость к Кремлю в конце 2013 года.) «Досье», которое должно было показать, как Кремль может шантажировать Трампа, попало в руки CNN и было опубликовано BuzzFeed. Это 30-страничное досье, составленное бывшим агентом британской разведки, представляет собой собрание безвредных, неподтвержденных и попросту глупых утверждений, призванных привлечь внимание Москвы и остальных. Недавно агентство CNN заявило, что его собственные источники «подтвердили» часть информации из этого досье, однако подтвержденные данные вряд ли могут каким-то образом скомпрометировать Трампа. Основным пунктом обвинений в адрес Трампа является то, что Путин распорядился провести хакерскую кампанию против Демократической партии и распространить украденные электронные письма через WikiLeaks, чтобы подорвать позиции Хиллари Клинтон и помочь Трампу попасть в Белый дом. Обзор этих «фактов» был представлен в рассекреченном докладе, который был подготовлен «разведывательным сообществом» и широко обсуждался в январе. Хотя этот доклад быстро превратился в неопровержимое доказательство для политических и медийных врагов Трампа, в этом докладе почти нет убедительных фактов. Половина этого доклада — это «оценки», основанные на догадках, а не на фактических данных о конкретных действиях Кремля в интересах Трампа. Вторая половина — это стандартные стенания о финансируемом Кремлем телеканале RT, который в лучшем случае представляет собой среднестатистический «пропагандистский» телеканал. Более того, ряд американских экспертов в области кибербезопасности настаивают на том, что российские хакеры не оставили никаких следов, о которых говорят чиновники американской разведки. Представители группы «Ветераны разведки за здравый смысл» (Veteran Intelligence Professionals for Sanity) считают, что документы национального комитета Демократической партии не были украдены и что они были слиты неким инсайдером. В таком случае это не имеет никакого отношения к России. (ЦРУ и ФБР были «в высокой степени» уверены в выводах своего доклада, однако Агентство национальной безопасности, у которого действительно есть потенциал для отслеживания электронных писем, заявило о своей «умеренной уверенности».) Тем не менее, на своей финальной пресс-конференции Барак Обама назвал скандал вокруг НКДП результатом утечки, добавив, что он не знает, какова была роль WikiLeaks в этом скандале, несмотря на заявления его собственных разведывательных агентств. Кроме того, неясно также и то, действительно ли Путин настолько благосклонно относился к непредсказуемому Трампу, чтобы идти на подобный риск. Судя по дебатам в российских газетах, связанных с Кремлем, до сих пор неясно, кто из кандидатов был более предпочтительным вариантом для России. Стоит также сказать об отставке генерала Майкла Флинна (Michael Flynn), который занимал пост советника Трампа по вопросам национальной безопасности, в связи с его контактами с российским послом, в ходе которых он якобы обсуждал тему санкций, введенных администрацией Обамы до его ухода из Белого дома и инаугурации Трампа. Насколько сейчас известно, Флинн не сделал ничего преступного или беспрецедентного. Общение, в том числе встречи, между представителями избранных президентов США и иностранных государств, особенно Москвы, были «привычной практикой» в течение многих лет, как говорит Джек Мэтлок (Jack Matlock), который занимал пост посла в Россию при президентах Рейгане и Буше. Мэтлок прежде организовывал встречи в Москве для представителей переходной команды избранного президента Картера. Более того, советник Обамы по России Майкл Макфол (Michael McFaul) в своем недавнем интервью The Washington Post сказал, что он ездил в Москву в 2008 году — до выборов, которые прошли в том году — на переговоры с российскими чиновниками. Издание подчеркнуло, что тот визит был «приемлемым контактом». Таким же, по всей видимости, был и телефонный разговор Флинна. Действительно, если цель Флинна заключалась в том, чтобы убедить Москву не реагировать слишком остро на введенные в последнюю минуту санкции Обамы, которые сопровождались чрезвычайно провокационной угрозой начать кибератаку на Москву, его призыв был весьма разумным и соответствовал национальным интересам США. На самом деле вовсе не Путин угрожает американской демократии, а связанные с Кремлем голословные обвинения в адрес Трампа и его команды. Не Путин ставит под угрозу США и их систему национальной безопасности, а высокопоставленные противники политики разрядки из политических кругов и разведывательного сообщества. Не Путин приводит в упадок американские СМИ «фейковыми новостями». И не Путин подрывает американский политический процесс, а те разоблачители из американских разведывательных структур, которые развязали войну со своим собственным президентом.

Президент Эйзенхауэр в конечном итоге остановил Джозефа Маккарти (Joseph McCarthy). Кто остановит волну нового маккартизма, прежде чем она захлестнет «душу демократии», которую так почитают либералы и прогрессивисты? Факты могут это сделать. Однако вместо фактов сегодня предпочтение отдается профессиональной этике, приличиям и патриотизму.