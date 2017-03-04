Этот опасный Кисляк

В Вашингтоне «новый скандал на старую тему»: Трамп и Россия. Истинным и мнимым связям администрации Белого дома и Кремля посвящены центральные полосы и телевизионный прайм-тайм. Чиновники Трампа встречались с российским послом, но о своих встречах молчали до последнего. Пока их не разоблачили здешние СМИ, которые президент, в свою очередь, назвал «врагами американского народа».

Новый обман

Сергей Иванович Кисляк — 66-летний российский посол в Вашингтоне приобрел благодаря американской прессе почти легендарный статус. В глазах журналистов он стал подобен мифическому паруснику «Летучий Голландец», встреча с которым грозит политической гибелью чиновникам администрации Трампа. Или еще один литературный образ:

переговоры с Кисляком для людей Трампа стали «черной меткой».

Вслед за генералом Майклом Флинном, вынужденным уйти в отставку с поста советника президента по национальной безопасности (читайте материал «Частично дезинформаировал Белый дом»), в сокрытии своих встреч с российским послом и в обмане был обвинен генеральный прокурор (он же министр юстиции США) Джефф Сешнс. В январе, выступая на сенатских слушаниях, посвященных его утверждению в должность, Сешнс заявил, что в ходе предвыборной кампании Трампа он не встречался с российскими представителями.

Американские СМИ выяснили, что генпрокурор соврал. Да еще под присягой. С послом Кисляком он виделся как минимум дважды. Washington Post сообщила, что первая встреча прошла на полях июльской Национальной конвенции республиканцев в Кливленде. В мероприятии «Глобальные партнеры в дипломатии», организованном вашингтонским фондом «Наследие» и длившемся 4 дня, участвовали послы около 50 стран. Сешнс мог просто подзабыть, что среди дипломатов, с которыми он общался отдельно, в том числе был и Сергей Кисляк.

Однако они виделись еще и в сентябре. И эту, вторую, частную встречу с глазу на глаз забыть гораздо сложнее. Российский посол посетил офис сенатора Сешнса в то время, когда в Вашингтоне уже гремел скандал, связанный с обвинениями в адрес России во вмешательстве в ход американских выборов: в похищении российскими хакерами документов Национального комитета Демократической партии и взломе переписки предвыборного штаба Хиллари Клинтон, «сливе» компромата в издания вроде WikiLeaks. Бывшая спикер Конгресса Нэнси Пелози потребовала, чтобы генпрокурор, под присягой обманувший своих бывших коллег-сенаторов, немедленно подал в отставку вслед за генералом Флинном. Сенатор Шумер призвал провести независимое расследование о предполагаемых связях Трампа с Россией.

Джефф Сешнс утверждает, что он не врал. Официальный представитель минюста США Сара Исгур Флорес разъясняет: вопрос от сенатора Эла Фрэнкена был посвящен связям российских официальных лиц с сотрудниками штаба Трампа, а Сешнс встречался с российским послом не в роли советника республиканского кандидата, а в своей тогдашней ипостаси сенатора — члена комитета по делам вооруженных сил.

Видео с ответом Сешнса на вопрос коллеги множество раз прокрутили все ведущие телеканалы США: «Я ничего не знаю о подобных контактах….Я не общался с русскими».

Кроме этого, 17 января нынешний генпрокурор ответил отрицательно на письменный запрос сенатора Патрика Лихи: контактировал ли он с кем-либо из российских официальных лиц по вопросу выборов до и после дня их проведения.

Обвиненный во лжи генпрокурор заявил, что берет самоотвод и не будет участвовать в официальном расследовании связей администрации Трампа с российскими официальными лицами. Общественное расследование, на котором настаивают законодатели-демократы, часть конгрессменов-республиканцев и общественные организации США может теперь возглавить независимый прокурор. Но Сешнс отказался назвать какие-то сроки, когда оно может начаться и должно закончиться. ФБР ведет свое расследование.

Это не всё. Газета USA Today сообщила о том, что с российским послом встречались и беседовали на полях конвенции республиканцев в Кливленде еще два советника избирательного штаба Трампа — Джей Ди Гордон и Картер Пейдж. Тот самый Пейдж, который призывал к снятию санкций, предсказывал скорый возврат американских компаний на российский рынок и называл «ошибкой» непризнание Крыма «российским» официальным Вашингтоном. И который, по сообщениям здешних СМИ, общался с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и управляющим делами Госдумы, а в прошлом — заместителем главы Управления по внутренней политике администрации президента Игорем Дивейкиным. Последний сообщения о секретных декабрьских встречах Пейджа в Москве (уже после его отставки с должности советника штаба Трампа в сентябре) назвал «глупостями и придуманными историями», которые он не комментирует. Сам Пейдж, выступая в московской штаб-квартире агентства «Россия сегодня», опроверг свои контакты с И. Сечиным.

«Вишенка на торте» — издание New Yorker сообщило о том, что в декабре прошлого года, уже после выборов, в нью-йоркской Башне Трампа с российским послом встречался зять президента и его советник Джаред Кушнер. Белый дом уточнил, что Кушнер присутствовал на встрече российского посла с советником по нацбезопасности Флинном.

В день объявления администрацией Обамы санкций против России, сообщают американские СМИ, состоялось аж пять телефонных разговоров Флинна и Кисляка.

Такие времена

То, что встречи с российским послом стали для команды Трампа «черной меткой», объясняется спецификой момента. Кисляк (как и Лавров, покойный Чуркин, Карасин и другие дипломаты) работал в другие времена российско-американских отношениях. Первая командировка нынешнего посла РФ в Америку пришлась на 1985—1989 годы, когда, по оценке CNN, «Михаил Горбачев пытался реформировать Советский Союз и открыть его миру». «Перестройка и гласность» открыли миру и новое поколение советских, а затем российских дипломатов, пришедших на смену поколению «мистера Нет» — А. А. Громыко. Сегодня ту историческую эпоху российские федеральные СМИ называют временем «капитуляции перед Западом», противопоставляя ей пресловутое «вставание с колен». Как говорится, новые времена диктуют новые песни. В том числе у дипломатов — людей государственных.

Американские СМИ в эти дни много пишут о российском после, приводят многочисленные отзывы о нем экспертов. Бывший посол в Москве, один из авторов обамовского курса «перезагрузки» Майкл Макфол назвал Кисляка дипломатом «эффективным и опытным». И еще: «Вы никогда не спутаете, какую страну он представляет».

Сергей Кисляк, кадр «Вести»

Эвелин Фаркас, бывшая помощница министра обороны, ответственная за Россию, Украину и Евразию: «У него репутация дипломата, который может быть резким, твердым и полным шарма одновременно в ходе одной беседы». Подавляющее большинство здешних экспертов критически отнеслись к сообщениям CNN и некоторых других СМИ со ссылкой на неназванные источники в разведке о том, что Кисляк может быть как-то связан с разведкой и вербовкой шпионов.

Зерна от плевел

В потоке сообщений, вызванных новым поворотом темы «Трамп и Россия», сложно отделить правду и фейк, объективную информацию и следование уже сложившимся в масс-медиа трендам. Бесспорно одно: в обычное время, возможно, никто вообще не обратил бы внимания на то, что члены команды американского президента встречаются с послом одной из ведущих стран мира, если бы:

эти контакты не отрицались администрацией Трампа на самом высоком уровне — вплоть до самого президента; еще в октябре официально спецслужбы США не сообщили о попытках России вмешаться в ход выборов.

Администрация Обамы с выводами разведки согласилась и перед самым Новым годом ввела очередные санкции против России, а также выслала 35 сотрудников дипмиссии и закрыла две дачи посольства. А президент Путин неожиданно для всех (и даже работников со Смоленской площади, обещавших Вашингтону жесткий аналогичный ответ)… позвал детей американских дипломатов на елку в Кремль.

О чем говорили с российским послом люди из команды Трампа? Вопрос не на один миллион долларов.

Здешние спецслужбы, прослушивающие контакты чиновников с официальными зарубежными лицами, могут знать больше того, о чем нам сегодня известно. Генпрокурор Сешнс, например, сегодня настаивает на том, что они с российским послом беседовали о борьбе с терроризмом, об Украине и двусторонних связях, а о выборах не говорили.

А что Трамп? Президента эта история возмутила в первую очередь тем, что демократы — экс-спикер Пелози и сенатор Шумер — тоже встречались с российскими чиновниками, а им за это ничего не будет. «Настоящим подтверждаю, — написал президент в твиттере, — я требую (начать) второе расследование — о тесных связях Пелози с Россией и о ее лжи».

I hereby demand a second investigation, after Schumer, of Pelosi for her close ties to Russia, and lying about it. https://t.co/qCDljfF3wN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2017



Нэнси Пелози, требующая отставки генпрокурора Сешнса, действительно заявила, что не встречалась с нынешним послом РФ в США. Здешние СМИ немедленно нашли соответствующее фото времен президентства Медведева, где Пелози и Кисляк сидят напротив друг друга за общим столом переговоров, и представителю демократов пришлось оправдываться: Пелози, мол, имела в виду личную встречу, с глазу на глаз. Трамп посвятил разоблачению демократов целых три президентских «твита», назвал сенатора Шумера «законченным лицемером» и опубликовал давний фотоснимок встречи с Путиным, где запечатлен и нынешний лидер демократического меньшинства в сенате.

Российская дипмиссия в Вашингтоне скандал не комментирует. Но о нем пишут крупнейшие издания Америки: от New York Times до Rolling Stone. Президент до сих пор не раскрыл свои налоговые документы, информацию о доходах и бизнес-связях. В этой истории данный факт играет не в пользу Трампа. Что у него на самом деле с Россией: «ничего личного», только политика сегодня и финал конкурса красавиц в прошлом или, как говорил герой известного телесериала, «шкурный интерес»?

Один из старейших журналов Америки The Atlantic, по-моему, ухватил суть «нового скандала на старую тему»:

«Будем говорить предельно ясно с самого начала: нет никаких доказательств того, что Дональд Трамп или его люди координировали с Россией взлом электронной переписки Национального комитета Демократической партии и слив (информации) в WikiLeaks. Нет доказательств того, что они являются марионетками Владимира Путина и того, что у Кремля есть компромат на президента. Но есть подозрения (озвученные членами Конгресса), просочившиеся в качестве утечек из комитета по разведке, поддержанные журналистами уважаемых изданий, которые готовы вложить в расследование много денег и времени. И есть беспокойство миллионов американцев. Нынешний статус-кво — «очень нездоровый» для американской демократии. Или Трамп невиновен, или у нас скомпрометированный президент, и страну ждет возможный конституционный кризис с последствиями, которые трудно предсказать».

Как пишет журналист Washington Post Дэйна Милбанк (материал основан на цититах Трампа и его команды):

«Президент Трамп знает президента Путина «очень хорошо», но он «не знает» Путина. Путин «посылал в прошлом подарок Трампу, и они разговаривали», но у Трампа не было «никаких контактов» с Путиным. Трампу «нечего делать в России», но его сын утверждал, что «русские делают непропорциональные (большие) пересечения с нашими активами, и деньги из России к нам текут». Никаких «связей» между Россией и командой Трампа во время выборов и в момент передачи власти не существовало, кроме… будущего советника Трампа по национальной безопасности, генерального прокурора, зятя президента и еще двух советников». Конец цитаты. В полном материале наберется с полсотни прямо противоположных заявлений в адрес России чиновников из новой администрации Белого дома. Где тут правда, а где «альтернативные новости»?

Ясно одно: СМИ не намерены останавливаться, и пока спецслужбы готовы сотрудничать с «четвертой властью». Пока нет официального расследования связей Трампа с Россией, но общественное расследование остановить никто не в силах.

Вашингтон