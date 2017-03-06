Роскошь быть премьером

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал материал, посвященный престижному потреблению российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Медведев регулярно позирует на фоне дорогостоящих объектов недвижимости в разных частях страны, пользуется яхтами — т.е. ведет образ жизни не столько современного европейского политика, сколько турецкого визиря в эпоху расцвета Османской империи или же баснословного русского олигарха из 90-х. По странному стечению обстоятельств, некоторые объекты роскоши, которыми пользуется Медведев, на постоянной основе охраняются ФСО, над ними, бывает, даже оборудованы бесполетные зоны.

У представителей Transparency International — международной организации, занимающейся борьбой с коррупцией, — возникли уточнения к расследованию команды Навального. Государственные медиа сейчас охотно цитируют слова заместителя директора Transparency-Россия Ильи Шуманова, который заявил, что нет прямых доказательств, подтверждающих, что Медведев владеет объектами недвижимости, описанных в расследовании ФБК. Формально все замыкается на фигуре однокурсника российского премьера — Ильи Елисеева, члена совета директоров Газпромбанка и председателя наблюдательных советов фондов, в счет которых крупный российский бизнес регулярно жертвует миллиарды рублей, деньгами и недвижимостью. Тот же Шуманов, впрочем, отметил, что регистрация имущества на некоммерческие организации — это распространенная во всем мире коррупционная схема.

Однако мы выносим за скобки вопрос о том, кто является формальным владельцем дворцов. Верим, что это не собственность Дмитрия Медведева (еще в феврале 2011 года в №17 «Новой газеты» было опубликовано расследование Романа Анина «Президенции». Мы подробно рассказывали о фонде «Дар», принадлежащих ему и аффиллированным структурам объектах недвижимости, а также о том, как с этим хозяйством связан однокурсник Дмитрия Медведева Илья Елисеев).

Но Медведев определенно пользуется роскошным имуществом, подаренным фонду его друга, имеет к этому имуществу доступ. Дмитрий Анатольевич в эпоху своего президентства был известен как человек современных взглядов, технически подкованный, интересующийся разного рода модными новинками. Тем более странно наблюдать за ним сейчас, когда элита развитых стран старается вести подчеркнуто аскетичный образ жизни.

Элита делает так не из-за врожденной скромности, но по вполне прагматическим соображениям. Благодаря новым медиа, политики стали ближе к своим избирателям, чем когда-либо. Вы только что купили себе новую секретную яхту, а ее фотография уже уплыла в Инстаграм вашей дочери, кого-то из членов команды, или запечатлена с берега, несмотря на усилия охраны, и так далее. И дачи сейчас толком не спрятать: любой подросток может запустить над ней дрон-беспилотник. Быть богатым напоказ давно не модно, ведь это так неэкологично, да и мировой экономический кризис со счетов списывать нельзя. Тут, конечно, напрашивается отсылка к знаменитым медведевским афоризмам насчет денег, но воздержимся: шутки на эту тему с учетом ветра в кармане российских граждан давно перестали быть смешными. Просто зафиксируем, что, с точки зрения современного мира, у человека могут и должны быть другие увлечения, кроме коллекционирования особняков.

Почему это не работает у нас? Пожалуй, тут дело не только в Медведеве, а в особенностях национального политического класса в целом. Если вспомнить, что рассказывают о его культурных практиках, можно даже посочувствовать Дмитрию Анатольевичу, прямо-таки вынужденному изнывать под ярмом роскоши.

Кто-то из представителей РПЦ хорошо объяснил ситуацию: если священник в России без дорогих украшений, без внедорожника представительского класса, то как же он может общаться со своей паствой? Среди верующих христиан на Руси встречаются разные люди, среди которых попадаются не только смиренные обыватели, но и силовики, решалы, авторитеты. Как они посмотрят на батюшку без джипа? Этот «солидный господь для солидных господ», кажется, масштабируется на весь неовизантийский российский канон властных отношений — от региональных чиновников до самого верха.

Чем выше ты в иерархии, тем больше должен потреблять, и наоборот. Если ты не потребляешь, то какая же ты власть.

Чем еще можешь доказать свое право называться начальником? Социолог Макс Вебер выделял несколько типов легитимности власти, но все это устарело. В России политическая элита успешно легитимировалась лакшери и гламуром.

Надеть черную водолазку и джинсы в стиле Стива Джобса — вроде бы одно время кумира Дмитрия Медведева — значит немедленно скатиться вниз в системе российских символических координат. Этот поезд едет в тупик: получается, что скрывать роскошь не только сложно, но и невозможно для репутации. А что значит — демонстрировать ее всем в беднеющей стране, где несколько лет назад национальная валюта обесценилась в два раза, а большинство регионов находится в глубокой экономической депрессии? Да еще в год 100-летия Великой русской революции.

Классический конфликт: элиты требуют одного образа начальства, народ от такого начальника-на-стиле начинает стервенеть.

Представители российской элиты от расследования «известного осуж­денного пропагандиста», как теперь принято называть в этих кругах Навального, дисциплинированно отмахнулись. Дескать, и комментировать тут нечего — сочиняют про нас разное. Отмахнуться от гражданина можно, но тут возникает неприятная коллизия. Дмитрий Медведев не только глава российского правительства, но и лидер крупнейшей российской политической партии. За «Единую Россию» проголосовали на последних выборах миллионы людей — пенсионеров, врачей, учителей, военных. Большинство из них люди небогатые, политикой не интересующиеся и, надо полагать, в целом независтливые. Но до части избирателей партии Медведева ролик ФБК все же дойдет, и тогда получается, что премьеру, как политику, придется отвечать — людям, чьи интересы он представляет, а не Навальному?