«Дочка» ответит за родителя

Сообщения о том, что Сбербанк в Украине ждут непростые времена, появились в такой последовательности: вначале — на странице в фейсбуке министра внутренних дел Арсена Авакова, а спустя несколько часов — на официальном сайте Национального банка Украины.

В прошлый раз, в начале февраля, досталось офису банка, что на улице Владимирской в Киеве. Представители Национального корпуса «Азов» взяли его в осаду, облив фасад красной, как кровь, краской. Объяснили: российский капитал на Донбассе финансирует войну и сепаратистов. Было шумно и у офисов Альфа-банка, ВТБ-банка, БМ-банка и Проминвестбанка. Там играли на балалайке под переносным указателем «Добро пожаловать в Россию», предлагая персоналу немедленно собираться в дорогу. Персонал обижался: в перечисленных банках, от топ-менеджера до кассира, трудятся сплошь граждане Украины.

Жалюзи, которыми служащие предусмотрительно задраили окна снаружи, запестрели листовками-обращениями к вкладчикам: «Сотрудничать с врагом — предательство!» Впрочем, входу-выходу клиентов никто физически не препятствовал. Активисты требовали также отставки и ареста Валерии Гонтаревой, главы Нацбанка Украины, — в том числе за покровительство «нехорошим» банкам, которые, по их мнению, стали политическим инструментом Кремля. Акция закончилась без эксцессов с полицией и без каких-либо неприятных последствий для объектов пикетирования, включая саму Гонтареву. Напротив, в интервью украинскому изданию «Новое время» госпожа банкир сообщила: в 2016 году российские банки докапитализировали своих украинских «дочек» на 1 млрд долларов. Всего прямых иностранных инвестиций в страну поступило 3,8 млрд долларов.

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Но недавнее решение российского Сбербанка обслуживать в своих отделениях клиентов по паспортам «ДНР» и «ЛНР» вновь обострило тему. «Сколько надо времени Национальному банку Украины, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего в Украине?» — задал вопрос министр Аваков, чью связь с «Азовом» наблюдатели называют прямой. И дал ответ, фактически выводящий финансовую структуру за рамки закона уже немедленно: «Сбербанк России должен прекратить работу в Украине! Пусть наслаждаются «финансовым раем» по законам самозваных «ДНР» и «ЛНР». Нафиг с пляжа!»

Нацбанк Украины откликнулся пресс-релизом: регулятор инициирует применение санкций к «дочке» Сбербанка России в Украине — ПАО «Сбербанк» — если информация о готовности материнского банка обслуживать владельцев документов сепаратистских «республик» подтвердится. Как скоро запустят процесс проверки, неясно. Зато было подчеркнуто, что в соответствии со статьей Закона Украины «О санкциях» запретительные решения относительно отдельных юридических лиц принимает Совет национальной безопасности и обороны, а в действие санкции вводятся соответствующим указом президента.

Нацбанк напомнил: банкам Украины запрещено предоставлять все виды финансовых операций на территориях, которые не контролируются украинскими властями. На ПАО «Сбербанк», украинский коммерческий банк, стопроцентно дочерний российского Сбербанка, требования распространяются в полном объеме.

На момент написания заметки на официальной странице ПАО «Сбербанк» любые заявления по данному поводу отсутствуют. В разделе «Банк сегодня» можно узнать: активы составляют 47 млрд гривен, потому ПАО «Сбербанк» находится в топ-семерке крупнейших банков Украины. Здесь обслуживается более миллиона частных клиентов, более 31 тысячи представителей малого и среднего бизнеса и более 5 тысяч — корпоративных клиентов. То есть интеграция в экономику страны и в общество весьма высока. При этом можно прогнозировать: призыв к изгнанию с украинской территории российских банков вызывает у активной части граждан скорее поддержку и одобрение, чем сожаление. Украинцы в большинстве своем уже не нуждаются в указе президента, чтобы называть войной войну на Донбассе, а Россию — агрессором.

7 марта, в день, когда Аваков послал российские банки «с пляжа», в центре Одессы, на углу Пушкинской и Малой Арнаутской, снова была облита красной краской входная дверь «дочки» Альфа-банка и появился плакат в цветах триколора с изображением Кремля и долларовых бумажек: «Внимание! Это банк страны-агрессора, он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги».