Эхо Нью-Йорка на Волге

Износ тепловых сетей Твери составляет более 80%, из-за чего по пути от поставщиков до потребителей теряется, фактически обогревая улицу, более двух третей тепла. Уголовное дело, связанное с долгами ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) за поставку газа. Уголовное дело, инициированное компанией Lonicera Participation Corp, заподозрившей хищение активов ТГК-2 на сумму 220 миллионов долларов. Судебный процесс в итальянском Турине о контрабанде оружия из Украины. Приобретение «Роснефтью» компании ТНК-BP. Все эти факты и события оказались тесно связаны с судебным процессом, приближающимся к развязке в Нью-Йорке, где рассматривается иск экс-сенатора Леонида Лебедева о взыскании со своих бывших деловых партнеров — миллиардеров Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника — двух миллиардов долларов.

Фото: РИА Новости Справка «Новой Леонид Лебедев с сентября 2002 до 6 мая 2015 года представлял в Совете Федерации России Чувашию. Еще в 1988 году Лебедев стал одним из основателей и генеральным директором советско-американского совместного предприятия «Синтез Интернейшнл», осуществлявшего экспорт удобрений, нефтепродуктов, металлов, хлопка и импорт оборудования для ведущих советских предприятий. В 1989 году вместе со своими друзьями — музыкантом группы «Машина времени» Александром Кутиковым и врачом-наркологом Марком Гарбером — Лебедев создал студию «Синтез-рекордс», на которой записывались Nautilus Pompilius, «Машина времени», Олег Газманов.

Представители Леонида Лебедева связались с редакцией после выхода публикации «Сенатор вылетел в трубу», ключевой сюжет которой — реакция правоохранительных органов на жесткое заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о неготовности ряда российских регионов, в том числе и Тверской области, к отопительному сезону. Премьер потребовал «взбодрить» энергетиков и местные власти.

После изучения большого количества документов, предоставленных представителями Лебедева, после интервью с Андреем Королевым, одним из фигурантов уголовного дела о долгах ТГК-2, и, наконец, после встречи с самим экс-сенатором у меня возникло подозрение, что «поручение» Дмитрия Медведева было использовано для оправдания активизации расследования уголовного дела, возбужденного еще 25 февраля 2013 года в отношении «неустановленных лиц» по факту «причинения имущественного ущерба» компанией ТГК-2 одному из дочерних предприятий «Газпрома».

К моменту заявления Дмитрия Медведева следствию, по всей видимости, уже было понятно, что состава преступления в действиях «неустановленных лиц» нет. Да, у ТГК-2 накопились долги за поставку газа. Но сумма этого долга была значительно меньше долгов потребителей, не спешивших рассчитываться с ТГК-2 за поставленное тепло. То есть имел место банальный «спор хозяйствующих субъектов», разбираться с которым должен был разве что арбитражный суд, а не правоохранительные органы. Но к тому времени у расследования «долгового» уголовного дела, возбужденного полицией Тверской области, похоже, появилась особая задача: привлечь в качестве одного из фигурантов именно Леонида Лебедева.

Петр Саруханов / «Новая»

Как сенатор Лебедев не стал «оружейным бароном» и публичным акционером ТНК-BP

В марте 1994 года в международных водах канала Отранто боевые корабли и вертолеты НАТО задержали теплоход Jadran Express, в трюмах которого было обнаружено 30 тысяч автоматов Калашникова, более 10 тысяч противотанковых ракет и гранатометов, 34 тысячи ящиков с патронами различных калибров. По судовым документам оружие и боеприпасы загрузили на Украине, пунктом назначения была указана Нигерия. Но итальянские власти заподозрили, что груз направлялся в Югославию, находившуюся под санкциями ООН, и возбудили уголовное дело о контрабанде оружия.

Уже в самом начале расследования следствие установило, что отправитель оружия — украинское представительство фирмы Global Tecnologie Ucraine Inc., возглавляемое Дмитрием Стрешинским.

5 марта 2002 года суд итальянского Турина приговорил Стрешинского к 1 году 11 месяцам лишения свободы условно и штрафу в 500 евро. Столь мягкий приговор за нелегальную торговлю оружием был обусловлен тем, что обвиняемый заключил сделку со следствием, во всем признался и дал показания, из которых следовало, что к «оружейной контрабанде» причастны бывший министр обороны Украины Константин Морозов и экс-председатель СБУ Евгений Марчук. В материалах уголовного дела появилась и фамилия Леонида Лебедева. Дело в том, что до торговли оружием Стрешинский работал в одной из компаний, контролируемых Лебедевым. И через счета этой компании якобы проходила оплата за оружейную контрабанду.

В январе 2004 года суд Турина завершил рассмотрение дела, и судья Вальтер Маккарио оправдал всех подозреваемых «за отсутствием самого факта преступления». Потому что в трюмах теплохода Jadran Express находился не контрабандный груз, а вполне легальное оружие, контракты о продаже которого были завизированы тринадцатью украинскими министрами, занимавшими эти должности в начале 90-х годов. Некоторые из этих министров прилетели в Турин и дали показания как свидетели. А убедил их вылететь в Италию Леонид Лебедев, в то время уже ставший членом Совета Федерации России. Лебедев и сам прилетел в Турин, где стал непосредственным свидетелем неожиданной развязки затянувшегося уголовного процесса.

Несмотря на то что итальянский суд признал непричастность Лебедева к торговле украинским оружием, последствия туринского процесса ему приходится разгребать до сих пор. Дело в том, что в самый разгар рассмотрения уголовного дела в Турине бенефициары «Тюменской нефтяной компании» (ТНК) вели переговоры о продаже контрольного пакета нефтяному гиганту British Petroleum.

British Petroleum — компания серьезная, дорожащая репутацией. И если бы в BP узнали, что один из бенефициаров ТНК — фигурант уголовного дела о контрабанде оружия, можно не сомневаться, что переговоры о продаже акций ТНК были бы свернуты. Тогда Лебедев согласился с предложением своих партнеров остаться «тайным акционером» компании OGIP, созданной еще в 1997 году, когда прошел аукцион по продаже 40% акций ТНК. Лебедев принял участие в этом аукционе, но проиграл. Однако на него вышли победители и предложили объединить усилия.

Так Лебедев, Блаватник и Вексельберг стали компаньонами. Лебедев внес в «общий котел» несколько десятков миллионов долларов, принадлежащие лично ему пакеты акций ТНК (1,8%) и основного добывающего предприятия ТНК компании «Нижневартовскнефтегаз» (10,5%). А взамен не получил ничего.

В 2001 году партнеры собрались в Нью-Йорке, чтобы обсудить проблему. И договорились, что Лебедев имеет право не только на 15% акций ТНК, но и на такую же долю во всех доходах нефтяного бизнеса ТНК. Для юридического закрепления сделки и была создана компания OGIP.

Правда, значительно позже выяснилось, что компания OGIP не контролировала ТНК. Акции предприятия были оформлены на фирму OGIP Ventures. А OGIP была создана в мае 2001 года и ликвидирована в 2003 году, после подписания соглашения с British Petroleum и создания компании ТНК-BP.

Лебедев подвоха не заметил, потому что ему продолжали выплачивать дивиденды. А когда BP приобрела половину акций ТНК, Лебедев получил свою долю с продажи — несколько сот миллионов долларов. За три года номинированная Лебедевым компания Coral получила от компаний Вексельберга и Блаватника векселей на сумму $600 млн.

21 марта 2013 года ТНК-BP перешла под контроль «Роснефти». Когда еще только шли переговоры о сделке, Лебедев официально уведомил главу нефтяной компании Игоря Сечина, что является бенефициаром компании ТНК-BP. Юридическая служба «Роснефти» дотошно оценила это обстоятельство и резонно пришла к выводу, что тайное владение Лебедевым частью акций ТНК-BP не может иметь негативных последствий для сделки.

Британская BP за свою долю получила $16,65 млрд и 12,84% акций «Роснефти», а консорциум AAR — $27,73 млрд, из которых половина суммы досталась Вексельбергу и Блаватнику.

В феврале 2014 года Лебедев обратился в Нью-Йоркский суд с требованием о выплате ему двух миллиардов долларов — 15% от суммы, полученной его партнерами от сделки с «Роснефтью». Американский суд принял иск к производству.

Суд в Нью-Йорке, уголовные дела — в России

За год до начала процесса в Нью-Йорке, еще в феврале 2013 года, СУ УМВД России по Тверской области возбудило уголовное дело №0270614 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ «по факту злоупотребления полномочиями руководством ОАО ТКС». 16 мая 2014 года было возбуждено дело уже в отношении руководства ТГК-2 и ТКС, подозреваемых в совершении действий, «заведомо влекущих неспособность… в полном объеме удовлетворить требования кредиторов».

В мае-октябре 2015 года с председателем совета директоров ТГК-2 Андреем Королевым встречался один из бывших топ-менеджеров ТГК-2, перешедший на работу в одну из компаний, контролируемых Вексельбергом (фамилия «переговорщика» известна редакции. — И.М.). Две встречи состоялись в Москве, одна — в Брюсселе. По словам Королева, «переговорщик» настоятельно советовал убедить Лебедева отозвать нью-йоркский иск. Мол, в противном случае будет плохо.

— Он так и сказал, что если иск в Нью-Йорке не будет отозван, то до конца года и я, и Лебедев окажемся в тюремной камере, — рассказал мне Андрей Королев.

По уголовному делу о долгах ТГК-2 за газ Королев в то время проходил в качестве свидетеля. Занимая должность председателя совета директоров компании, он не занимался оперативным руководством. И не имел никакого отношения к тому, что у ТГК-2 образовался долг за поставки газа. Справедливости ради надо сказать, что и ТГК-2 было кому предъявить претензии. Тарифы на тепло для потребителей в Тверской области не покрывают всех расходов поставщиков. Да и поставленное тепло оплачивается отвратительно. К моменту возбуждения уголовного дела против «неустановленных лиц» потребители задолжали компании ТГК-2 сумму, превышающую задолженность энергетиков перед поставщиками газа.

Лебедев иск не отозвал. А «переговорщик» не обманул. После «последнего раунда переговоров» прошло совсем немного времени, как статус Королева в «долговом» уголовном деле поменялся со «свидетеля» на «подозреваемого». Что удивительно, ни к бывшему мэру Норильска Владлену Александровичу, занимавшему должность генерального директора ТГК-2 с ноября 2010 года, то есть в период формирования долга, ни к «переговорщику», также причастному к образованию задолженности, у следствия претензий нет. Тот же Александрович вскоре после возбуждения уголовного дела уволился из ТГК-2, перебрался в другой регион и приступил к руководству новым предприятием.

После начала судебного процесса в Нью-Йорке в Твери следствие предприняло попытку притянуть к этому делу акционера компании ТГК-2 Леонида Лебедева. Были допрошены десятки менеджеров предприятия. И всем задавался вопрос, а не участвовал ли Лебедев в руководстве компании, не отдавал ли распоряжений. Но все допрашиваемые давали показания, что Лебедев «не участвовал», распоряжений «не отдавал»…

Но 7 сентября 2016 года руководитель следственного управления УМВД России по Тверской области подполковник Алексей Пушкарев вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Леонида Лебедева.

По случайному совпадению возбуждение уголовного дела персонально в отношении Лебедева совпало с очень важным этапом в Нью-Йоркском процессе. Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление офшорной компании Lonicera Participation Corp, владеющей 0,0045% акций ТГК-2. Возможно, это тоже случайность, что Lonicera Participation Corp оказалась тесно взаимосвязана с группой «Ренова», контролируемой Виктором Вексельбергом. К примеру, еще несколько лет назад екатеринбургские СМИ писали, что четверть акций официального медиаканала местной власти ОАО «Областное телевидение» принадлежит компании Lonicera Participation Corp, и уже тогда упоминалось, что эта компания контролируется менеджерами группы «Ренова».

Екатеринбургский пример — не единственный, подтверждающий аффилированность с Вексельбергом заявителя уголовного дела против Лебедева. Lonicera Participation Corp оказалась учредителем целого ряда предприятий, так или иначе связанных с вексельберговской группой «Ренова».

Гениальный сыщик

Подполковник Алексей Пушкарев из тверской полиции, несомненно, гениальный сыщик. Потому что заурядный следователь едва ли смог бы менее чем за сутки после получения заявления представителя компании Lonicera Participation Corp во всем разобраться и вынести 23-страничное постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Леонида Лебедева (копия постановления имеется в распоряжении редакции. — И.М.). Можно, конечно, предположить, что Пушкареву принесли на флешке готовый документ, изобилующий названиями офшорных предприятий и деталями сделок…

По версии, подписанной Пушкаревым, в 2013 году ТГК-2 заключила ряд соглашений с офшорными компаниями, по которым выплатила крупные авансы. Но соглашения не были выполнены, а деньги в ТГК-2 не вернулись. Прекрасно зная, что с 2008 года 43% акций ТГК-2, контролируемые Леонидом Лебедевым, находятся в доверительном управлении, а значит, сенатор не участвует в оперативном управлении компании ТКГ-2, подполковник Пушкарев тем не менее сделал вывод: все решения о сделках по выводу активов из ТГК-2 принимал лично Лебедев.

Проигнорировал Пушкарев и такую деталь, на которую еще в прошлогодней публикации обратила внимание «Новая». За несколько месяцев до возбуждения уголовного дела в отношении Лебедева, 7 сентября 2016 года, под контролем ТГК-2 оказались 100% акций компании Bitar, контролирующей электростанцию «ПГУ Скопье» в Македонии, по самым минимальным оценкам, стоящую более 9 млрд рублей (в эквиваленте). Это значительно больше, чем 6,6 млрд рублей, выплаченных ТГК-2 по первому договору в цепочке взаимосвязанных сделок. Кроме контроля над компанией Bitar у ТГК-2 сохранилось и право требования по первоначальному долгу.

Похоже, что сделками, описанными Пушкаревым в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Леонида Лебедева, никакого финансового ущерба компании ТГК-2 нанесено не было. И даже наоборот…

Интересная деталь. Уголовное дело было возбуждено в Твери, хотя штаб-квартира ТГК-2 находится в Ярославле.

Как рассказал «Новой» Леонид Лебедев, он обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением об уголовном преследовании в отношении подполковника Алексея Пушкарева — за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного (ст. 299 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

«Новая» намерена следить за судьбой обращения Леонида Лебедева в Генеральную прокуратуру России.