«ВНИРО никогда не сдавал помещения в аренду, даже в 90-е годы»

По мнению сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), игуменью Чернегу, кандидата юридических наук, в прошлом профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин Московской академии экономики и права, постриженной в иночество в 2009 году, ввели в заблуждение.

На основе непроверенных данных игуменья Ксения заявила, что «первые этажи здания и вовсе сдаются в аренду мелким предпринимателям». Перечисленные ею магазины и услуги относятся к соседнему зданию, которое расположено по адресу ул. Верхняя Красносельская, 17А, и не имеют никакого отношения к зданию Росимущества, расположенному по адресу ул. Верхняя Красносельская, 17, которое в настоящий момент целиком занимает ВНИРО. Институт, в свою очередь, не сдает и никогда не сдавал помещения в аренду, даже в непростые для российской науки 90-е годы.

Аналогичная ситуация со зданием на ул. Ижорская, 7. Там расположена крупная база с множеством складов, построенная в советское время как промышленное помещение, имеющее единое номерное обозначение. Также в этом комплексе расположена известная рыбная компания «Меридиан». ВНИРО занимает лишь часть помещений, в которых никаких арендаторов не имеется и никогда не было. Кроме того, данное здание не предназначено для многочисленных лабораторий ВНИРО, оснащенные высокочувствительным оборудованием, многие из которых расположены в специальных изолированных кабинетах.

Также игуменья Ксения ссылается на то, что подвальное помещение здания ВНИРО ранее являлось усыпальницей храма. Данная информация не нашла документального подтверждения в архивах и факт ее «варварского разорения» документально не зафиксирован ВНИРО. Если действительно это событие имело место в перестроечные годы российской истории, когда создавался аквакультурный комплекс ВНИРО, ученые сожалеют об этом. Фактов продажи крабов в институте также не было. Согласно государственному заданию и в соответствии с развитием российской аквакультуры, ученые ВНИРО в экспериментальных лабораториях разводят не только ракообразных, но и ценные виды рыб. Данная продукция используется исключительно в научных целях и не предназначена для продажи.

Сама лично Ксения Чернега отказалась идти на контакт с ВНИРО, никогда не встречалась с руководством института и не посещала здание. При этом в начале 2000-х годов по просьбе прихожан в здании института действительно походили совместные воскресные мероприятия, читались молитвы и в то время никто из работников ВНИРО не мог себе представить, что спустя 17 лет ученых обвинят в уничтожении храмовых святых реликвий.

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Игуменья Ксения утверждает, что «не соответствуют действительности и сведения о якобы функционирующих многочисленных филиалах ВНИРО». Подобная подача материала является неверной. ВНИРО никогда не заявлял о наличии у него 12 филиалов, а говорил о том, что система научного обеспечения Федерального агентства по рыболовству состоит из головного института (ВНИРО) и 12 подведомственных бассейновых институтов. Это отражено в приказах Федерального агентства по рыболовству №185 от 04.03.2015 и №51 от 27.01.2017, где была усилена роль ВНИРО с целью повышения эффективности управления научной деятельностью отраслевых научно-исследовательских институтов.

«Мы уважительно относимся к Русской православной церкви, а также ко всей истории России. Сегодня в Арбитражных судах решается вопрос об имущественных спорах между РПЦ и государством в лице Росимущества. Печально осознавать, что в попытке получить здание площадью 8000 кв.м в центре Москвы стороны готовы пойти на искажение информации. Независимо от принятых в дальнейшем решений сотрудники института просят не задевать достоинство старейшего научного учреждения рыбохозяйственной науки, в стенах которого работают ученые, признанные не только в российских научных кругах, но и на международной арене. Нашему институту есть чем гордиться. История его основания уходит к концу XIX века, а точнее, к 1881 году, и за свои результаты нам не стыдно перед гражданами России», — заявил директор ВНИРО Кирилл Колончин.