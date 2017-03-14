Россия замедляется

Идея замедлить интернет очередным пугалом возникла в нашей жизни. Судя по сведениям, просачивающимся из административных сфер, там уже кипит работа по воплощению идеи в документ, который, оснащенный печатями и подписями, скоро пойдет в Думу. Дума примет, она и не такое принимала — и заработают тормоза, гасящие скорость браузеров в Сети, калечащие быстрый интернет, к которому мы все уже давно привыкли… Но зачем? Зачем такое бредовое, изуверское решение, словно почерпнутое из антиутопии?

Затем, чтобы наказать интернет-компании, которые не подчиняются требованиям власти. Сегодня это Google, которому антимонопольная служба уже выписала штраф в 438 миллионов рублей, а также Facebook и Twitter, которые отказываются переносить серверы с личными данными российских пользователей на Лубянку. Доступ к их сервисам и предполагается замедлить. Конечно, проще было бы их и вовсе запретить, но запретить Google вместе с Facebook и Twitter как-то страшно. У них же капитализация больше, чем у всей России. И мысль руководящая находит выход: замедлить доступ к этим ресурсам так, чтобы пользоваться ими стало неудобно.

Формально ― не запрещены! А фактически ― сиди и жди десять минут, пока загрузится страница с поисковиком Google!

Ах, как изящно! Какой чиновничий кунштюк! Но по кому удар, кого это заденет? Запад? Калифорнию? Брина? Цукерберга? Нет, как всегда, нас с вами, потому что они там, в Калифорнии, только пожмут в недоумении плечами, а мы окажемся отброшенными на десятилетия назад, в то время, когда о быстром интернете только мечтали. Тогда модемы цедили интернет по каплям и ждать загрузки файла приходилось часами. Мы будем скрипеть зубами, ожидая, пока в фейсбуке к нашему посту приложится картинка, и будем плакать над твиттером, который из самого быстрого средства информации превратится в самое медленное.

Это не первая попытка власти сломать интернет. Она его не понимает и не принимает. Он для нее слишком широк в своей глобальной сути, в своем общечеловеческом измерении. Они хотели бы сузить его, подчинить себе, они пытаются записать его весь и исследовать под микроскопом в поисках крамолы. Заходят справа, заходят слева, блокируют сервисы тысячами, судят интернет в судах, таскают его в прокуратуру. Но ничего не получается. И не получится. Не выйдет загнать облако в бутылку, не получится подрезать всемирную вещь так, чтобы она умещалась в их карман.

В то время, когда компания Huawei вкладывает 600 миллионов долларов в развитие стандарта связи 5g, который предполагает скорость 10 Гбит в секунду, Россия вложит не меньше (распилы же…) в возврат к скоростям эпохи dial-up, то есть 50 или 150 кбит в секунду. В то время, когда Илон Маск и его футуристическая компания SpaceX уже нашли в Сиэтле площадку, чтобы производить 4425 спутников, которые обеспечат интернетом на скорости 1 Гбит в секунду весь земной шар, в России, бодро прущей в темный лес архаики, всерьез обсуждается идея усечения Сети и замедления ее.

Логика власти уже давно известна: когда чешутся руки бить по Западу, но страшно ― бей по Воронежу! И тут все то же самое, ничего нового: коротки руки, чтобы воздействовать на Google и на Facebook, ― так треснем же своим людям по ребрам, дадим им по затылку!

Механизм замедления интернета, раз созданный, уже никуда не денется из жизни. После Google, Facebook и Twitter обязательно придет черед других. Будут гасить скорость доступа к сайтам оппозиционных газет, к библиотекам, где выложена опасная для власти литература, к блогам, где публикуются расследования о дворцах, виллах, яхтах и самолетах для собачек, будут давить интернет в целых городах, чтобы лишить их информации и связи. Эта система, у которой сейчас еще нет названия, будет аналогом глушилок, которые в советское время забивали гулом и свистом радиостанции, вещающие с Запада на русском. И не было тогда нужды запрещать все радиовещание ― достаточно было заглушить «Радио Свобода» и Би-би-си.

Люди, которые продвигают план по замедлению интернета, действуют против интернета и против России. Вторгаясь со своими полицейскими методами в интернет, они разрушают его целостность и нарушают принцип сетевого нейтралитета. Калеча интернет, они калечат страну, принуждают ее к деградации.

Само обсуждение идеи замедлить интернет, само ее присутствие в общественной жизни ― признак болезни. Предлагать такие дикие, такие безумные вещи, все равно что предлагать солому для еды и крепостное право вместо личной свободы. Замедлить интернет — значит замедлить жизнь, лишить ее легкости мгновенных коммуникаций, значит разорвать связи страны с миром, сунуть палки в колеса бизнесу, значит столкнуть людей с дороги в лужу и лишить их того, что у них есть.