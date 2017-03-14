Бюджетный комикс

Ровно накануне 1 апреля, — то есть дня, когда физлицам надобно подать налоговые декларации за 2016 г., — бюджетный комитет Госдумы с фантастической скоростью одобрил поправку в российский Налоговый кодекс (причем, по сведениям политика и экс-депутата Дмитрия Гудкова, этих поправок в повестке еще в пятницу не было). Суть поправки заключается в том, что все попавшие под персональные санкции физлица, ежели они являются резидентами еще и в другой стране, освобождаются от уплаты российских налогов, да еще и получают возврат оных с 2014 года.

Учитывая, что все, кто попал под персональные санкции, — это во многом окружение или ближайшее окружение президента, поправку можно переформулировать так: друзья президента освобождаются от налогов.

Точка.

То есть мы и так знали, что эти ребята освобождены от налогов. Что хотят, то и платят. Но теперь это положение закрепят законодательно.

Что, собственно, приведет российскую практику в полное соответствие со, скажем, дореволюционной Францией эпохи Людовика XIV, в которой, как известно, налоги платило только третье сословие, а не какой-нибудь там герцог Сен-Симон.

Страны вообще можно разделить на те, которыми правят налогоплательщики, и, наоборот, на те, в которых правят лица, освобожденные от налогов. К числу первых, к примеру, относится Америка отцов-основателей. К числу вторых относится, к примеру, Золотая Орда. Когда Золотая Орда завоевала Русь, завоеватели-монголы не платили налогов. Налоги платили русские.

Когда монголы завоевали Китай, налоги, как вы понимаете, платили только китайцы. А когда остготы завоевали Италию, то налоги, естественно, платили только завоеванные жители полуострова.

Вообще, в любой феодальной системе феодалы не платят налогов. Наоборот — они их собирают. Их обязанности перед сюзереном имеют другие формы. Они помогают сюзерену всей своей силой во время войны. Кроме того, они дарят сюзерену подарки. Где-нибудь в XIV в. подарки подразумевали породистых коней, расшитые паланкины, роскошных женщин и пр. Сейчас в моде дворцы и яхты.

Причина принятия закона о налоговом иммунитете отдельных личностей очевидна.

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Процесс управления Россией представляет собой процесс раздачи финансовых феодов. Как это происходит, недавно показало расследование Навального «Он вам не Димон». «Приближенные» чиновники вполне легально (в смысле с ведома и одобрения руководства) пользуются или владеют дворцами, самолетами и яхтами. Другие доверенные лица владеют или управляют еще и гигантскими ресурсами: компаниями, строящими газопроводы, добывающими нефть, качающими газ и пр.

В 2014 году, после Крыма, президент, по слухам, велел всем чиновниками и друзьям перевести активы в Россию. Большинство это требование выполнило. (Обратите внимание: благотворительные фонды, на которые записаны яхты/дворцы, — российские резиденты.)

Кроме этого, по слухам, было обещано «компенсировать» все потери от санкций. Обещание выполнено: одним из «королей госзаказа» в 2016 г. стал Аркадий Ротенберг. Кроме госзаказов, братья Ротенберги получили систему «Платон». Суть «Платона», напомню, заключается в том, что она собирает с большегрузных автомобилей налог.

Система была введена в действие в тот момент, когда из-за кризиса тарифы на перевозку упали в рублях в два-три раза. Долларовые доходы дальнобойщиков, многие из которых сами владеют своими грузовиками, как нетрудно посчитать, упали в шесть раз, и многие из них стояли на грани разорения. Дополнительные поборы, связанные с введением «Платона» (не говоря уже о том, что система была сырая и часто поначалу не действовала), разорили тысячи, если не десятки тысяч людей. Зато оператор системы стал получать от государства по 10 млрд руб. в год.

Введение «Платона» вызвало протесты, Кремль твердо встал на сторону Ротенбергов. Более того, было публично заявлено: система «Платон» создана потому, что водители не платят налогов.

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В этом смысле интересно отметить, что при существующем тарифе 1,53 руб./км система «Платон» работает только на то, чтобы отбить сама себя. То есть государство от этой системы пока не получило ничего. Владельцы большегрузов получили убытки и разорение. Но владельцы «Платона» получили 10 млрд руб.

Фактически Ротенбергам отдали налоги на откуп. Причем с КПД, не имеющим равных в мире. Даже в поздней Римской империи, накануне гибели, стоимость собирания налогов составляла 25% от собранной суммы. В случае «Платона» речь идет о 100%.

И вот теперь даже этих схем — госзаказов, дворцов, «Платонов» — показалось мало. Они хотят быть царицей морскою. В стране, где экономика стремительно спускается в унитаз, где Минфин ищет, как бы чего еще обложить налогом, в Госдуму внесена поправка, которая совершенно официально избавляет от уплаты налогов людей, которые контролируют половину, если не две трети экономики России.

Высказывание Стресснера: «Друзьям — всё, врагам — закон», — в России давно устарело. Друзьям в России — тоже закон, только другой.