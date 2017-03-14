За перевыборами перевыборы?

В Македонии вот уже вторую неделю неспокойно. Каждый вечер тысячи людей по всей стране выходят на улицы и площади с национальными флагами и под лозунгом «Сохраним единую Македонию!». На импровизированных митингах звучат страстные речи, призывающие предотвратить этнический раскол государств. Но кто и почему угрожает безопасности македонцев?

В декабре прошлого года в Македонии с третьей попытки удалось-таки провести досрочные парламентские выборы. С ними связывали большие надежды по преодолению затянувшегося с 2014 года политического кризиса, суть которого состояла в противостоянии правящего национально-консервативного альянса ВМРО—ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальной единство) и оппозиционного Социал-демократического союз Македонии (СДСМ).

Декабрьские выборы с минимальным преимуществом выиграл ВМРО-ДПМНЕ. Однако коррупционные скандалы, обвинения в фальсификациях и массовой прослушке сограждан нанесли альянсу существенный урон — консерваторы, потеряв 10 депутатских мандатов, утратили большинство в парламенте.

Социал-демократы, получив благодаря протестной волне прибавку в 12% голосов, смогли по числу депутатов вплотную приблизиться к ВМРО-ДПМНЕ.

Возникшее между ведущими политическими силами соотношение депутатских мест 49:51 создало патовую ситуацию. Формальное право сформировать правительство принадлежало консервативному альянсу, для чего требовалось вступить в коалицию с партиями албанского меньшинства. Из-за общего негативного рейтинга ВМРО-ДПМНЕ переговорный процесс с албанцами не имел успеха.

Тогда президент Георге Иванов, согласно конституции, обратился с предложением ко второй крупнейшей парламентской фракции: если социал-демократы соберут подписи 61 депутата (квалифицированное большинство), то он поручит им формирование кабинета министров.

В конце февраля СДСМ отчитался, что собрал в свою поддержку 67 подписей. Казалось, выход из тупика найден. Но не тут-то было.

В контролируемую консерваторами прессу попала информация о том, что социал-демократы, вступив в сговор с проалбанскими депутатами, в обмен на их поддержку якобы пообещали сделать албанский язык вторым официальным языком Македонии. Новость сразу же обросла подробностями: будет, мол, принять закон, обязывающий всех македонцев принудительно учить албанский язык, на денежных знаках появятся надписи на двух языках, а в перспективе регионы, где проживает большинство албанцев, получат такую автономию, которая позволит им выйти из состава страны, чтобы создать на Балканах «Великую Албанию» со столицей в Тиране.

Свою лепту в нагнетании обстановки внес президент соседней Республики Косово Хашим Тачи, заявив, что без признания национальных прав албанцев существование Македонии в качестве самостоятельного государства не имеет смысла. Пора македонским албанцам, по словам Тачи, «взять судьбу своих прав в собственные руки».

На этом фоне и не без стараний ВРМО-ДПМНЕ в Македонии начались патриотические митинги и демонстрации. Консерваторам они уже принесли реальный бонус – президент отказался выдать социал-демократам мандат на формирование правительства. Специально посетившая Скопье представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини не смогла уговорить Иванова соблюсти дух и букву конституции, выполнив данное СДСМ обещание.

Македонский кризис не оставила без своего внимания и Москва. Российский МИД в своем специальном заявлении, почти дословно повторив аргументацию ВРМО-ДПМНЕ о сепаратизме албанцев и «Великой Албании», предостерег внешние силы в лице ЕС и НАТО от вмешательства во внутренние дела суверенной Македонии.

Теперь лидер консерваторов Никола Груевский, занимавший пост премьера с 2006 года до января 2016 года, не скрывает, что надеется на национал-патриотическом подъеме вернуться во власть. Для чего он предлагает провести новые досрочные выборы.