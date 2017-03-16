Как собирают митинги в честь присоединения Крыма

По всей России студентов, сотрудников государственных учреждений и всех, до кого могут дотянуться власти, директивно собирают на митинги в честь присоединения Крыма. Торжественные мероприятия с концертами должны пройти в субботу, 18 марта. «Новая» собрала факты подготовки к принудительному празднованию.

Фото: РИА Новости

«Быть в бойцовке»

15 марта томский телеканал «ТВ2» опубликовал письмо ректору Томского государственного университета, в котором и.о. замгубернатора Томской области Алексей Пушкаренко просит «организовать участие в мероприятии студентов, преподавателей, сотрудников вуза в количестве 500 человек». Администрация даже не поленилась придумать лозунги для плакатов и добросовестно прислала целый список, чтоб студенты не придумали чего-нибудь сомнительного: «Счастливы вместе!», «Путин — спаситель Крыма и Севастополя!», «ВВП — Вежливо! Вовремя! Правильно!» — и другие… Всего — 31 лозунг.

На странице Института естественных наук Волгоградского государственного университета в сети «ВКонтакте» (1193 участника) доцент кафедры экологии и природопользования Анна Матвеева пишет: «Уважаемые студенты!!!! 18 марта 2017 года в 9.30 состоится митинг, посвященный годовщине присоединения Крыма к России на Центральной набережной г. Волгограда. Сбор на Аллее Героев у Центрального фонтана в 9.00. От института требуется 30 человек. Внизу указываем ФИО, группа».

Скриншот страницы «ВКонтакте» Института естественных наук Волгоградского госуниверситета

В Барнауле тоже вовсю идет подготовка: на странице Студенческого строительного отряда «Ребята» барнаульского отделения РАНХиГС висит объявление: «18 марта в 11.00 на пл. Свободы состоится митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма к РФ. Традиционно отряды к нему присоединяются. От нашего отряда требуется минимум 5 человек. Быть в бойцовке или десанте (у кого есть)».

Страница Студенческого строительного отряда «Ребята» барнаульского отделения РАНХиГС

Командир отряда Антон Лисица сообщил, что народ на митинг ведет краевой штаб студенческих отрядов. Это государственное учреждение (ГБУ «Алтайский краевой штаб студенческих отрядов». — Ред.), которое собирает рабочие отряды студентов из крупнейший алтайских вузов для участия в строительстве заводов, дорог, ТЭЦ и других крупных объектов. По словам Антона Лисицы, его отряд попросили прислать 15 человек. На вопрос, будут ли какие-либо санкции за отказ, ответил, что «жестких, наверное, нет будет».

«Кто знает, что пойдет в зачет»

Получили разнарядку и сотрудники социальных организаций, сотрудничающих с московскими районными властями. Сергей, координатор проектов волонтерского коллектива в одном из районов САО (он просил не называть ни организацию, ни район), сообщил корреспонденту «Новой», что 15 марта около шести вечера от сотрудника управы пришло СМС о том, что каждое НКО, работающее в районе, должно прислать по 5 человек на митинг-концерт на Воробьевых горах — таково поручение главы управы. Чиновник попросил прислать ему список участников, указав, что от района должно явиться не менее 250 человек.

По словам Сергея, за отказ формальных санкций, вероятнее всего, не последует, но лучше не отказываться: «А вот неформально каждый раз, когда мы возмущаемся, начинаются разговоры, что «тут через год будет конкурс помещений, и кто знает, что там пойдет в зачет». И если раньше мы на это внимания не обращали, то сейчас угрозы все настойчивее, и было принято решение все же искать хоть по паре человек каждый раз. Потерять то, что наработано почти за 20 лет, мы реально боимся. Тем более за последние годы мы видели на примере коллег, как детские коллективы легко выгоняли на улицу».

По словам Сергея, власти стали все чаще требовать участия в митингах, и это уже раздражает даже патриотично настроенных сотрудников: «На выборах за «ЕР» и Путина требовали чуть ли не каждый месяц, но тогда мы посылали, да и они не особо настаивали.

«А после Крыма началось что-то жуткое с этой показухой. И за Крым, и за президента, и за «ЕР», и за 1 мая, и за 9 мая… Это я, наверное, еще не все вспомнил… Притом что мы сами вполне себе патриотично настроены (в хорошем смысле, без фанатизма)».

«Мы добровольно и с уважением к истории участвуем с детьми в концертах к 9 мая, проводим дворовые праздники (День Флага, например), выступаем с песнями для ветеранов. Скажу больше: в акции «Бессмертный полк» мы участвовали СУЩЕСТВЕННО раньше, чем она «стала мейнстримом». Я помню, как ребята с энтузиазмом искали фотографии дедушек, бабушек… Больше, видимо, не будут…»

«Новая» связалась с Сергеем Котляровым, зампрефекта САО по организационным вопросам. Мы спросили, собирают ли в округе сотрудников общественных организаций на митинг, ведется ли такая работа? «Точно не ведется, не знаю, какие общественные организации вам об этом говорят», — сказал Котляров и повесил трубку.

Калининградский портал Rugrad.eu, ссылаясь на анонимного пользователя с ником femida39, приславшего новость, сообщает, что на митинг сгоняют работников общественного транспорта: «На этой неделе в трамвайном депо Калининграда состоялось закрытое совещание с работниками. Начальник депо огласил приказ главы «Калининград-ГорТранса» Анатолия Мухомора, в соответствии с которым всем работникам «ГорТранса», работающим по пятидневному графику, необходимо в субботу, 18 марта, прибыть к 15.00 на площадь Победы для празднования Дня воссоединения с Крымом и участия в митинге. Приказ доведен до сведения каждого сотрудника под роспись».

Не впервой

Праздновать первую годовщину присоединения Крыма студентов тоже сгоняли принудительно — «Новая» писала об этом.

Тогда студент Российского государственного социального университета рассказал, что однокурсников собирают в социальных сетях старосты, а студентка Московского педагогического государственного университета сообщила, что руководители вуза собрали учащихся в актовом зале за несколько дней до митинга и «настоятельно рекомендовали» на него явиться.

В 2015 году информагентство «Свободные новости. FreeNews-Volga» сообщало, что студентов Саратовского государственного аграрного университета и Приволжского института управления обязали явиться на митинг на Театральной площади города.