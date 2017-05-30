«Святой» и его зеленка

Зеленочные теракты — совсем не российское ноу-хау борьбы с оппозиционерами. В 2012 году раствор бриллиантовой зелени начал регулярно сверкать в Харькове. Им обливали политических противников президента Януковича. Это выглядело зрелищно, ни один телеканал такую картинку не игнорировал, и забавно — с точки зрения маргиналов, и практически ненаказуемо.

Сергей Власенко. Фото: mediaport.ua

В Харьковской центральной клинической больнице, в палате с решетками на окнах, находилась заключенная Качановской колонии Юлия Тимошенко. Пройти к подзащитной мог только защитник, коллега по партии «Батьківщина», народный депутат Сергей Власенко. Впервые его попытались облить зеленкой 13 июля, жидкость из аптечного пузырька окропила машину. 16 июля к нападению подготовились тщательней. К адвокату приблизилась девушка, уточнила, Власенко ли он, и, получив утвердительный ответ, плеснула прямо в лицо из пластиковой бутылки. Тележурналисты не зафиксировали момент атаки, на территорию больницы прессу с фото и видеотехникой не впускали.

Власенко носит очки. На сей раз очки в прямом смысле слова спасли ему зрение, хотя окулист констатировал химический ожог правого глаза. Адвокат обратился в милицию, но там не спешили открывать уголовное дело: искали свидетелей и подозреваемую, которую узнал депутат, — активистку «Молодых регионов», молодежного крыла правящей партии. Нападавшая и ее руководство, разумеется, отвергли подозрения: «Власенко сам себя облил зеленкой, он ищет крайних. Его аргументы в суде (над Тимошенко. — О.М.) закончились и теперь нужно найти новые политические козыри».

Мэр Харькова, Геннадий Кернес, назвал случившееся самопиаром. Юлия Тимошенко тоже прокомментировала нападение: «Режим Януковича превращает общество в животный мир. Если будем молчать, то завтра тех, кто не подчиняется законам стаи, начнут душить газом в концлагерях». Спустя полтора месяца Сергея Власенко облили зеленкой в Харьковском аэропорту…

Александр Кирш. Фото: dozor.kharkov.ua

В сентябре 2012-го под раздачу бриллиантовой зелени попал кандидат в депутаты от «Батьківщины» Александр Кирш — во время встречи с избирателями. Двое молодых людей плеснули Киршу в лицо зеленкой из пластиковых, с крышками, стаканчиков «а-ля фаст фуд» и убежали. Врач диагностировал ожог роговицы. «Самопиар!» — отреагировал глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин.

Арсен Аваков. Фото: 112.ua

18 января 2013 года в Харькове, у здания Апелляционного суда, зеленкой «обстреляли» депутатов от «Батьківщины» Арсена Авакова, Константина Бондарева, Александра Абдулина и Сергея Соболева, они приехали на заседание по второму делу Юлии Тимошенко. Будущий министр внутренних дел задержал девушку, свою обидчицу, на месте преступления. Соболева атаковал подросток, милиция наблюдала со стороны и, по словам Абдулина и Бондарева, смеялась.

Арсений Яценюк. Кадр YouTube

В апреле того же года пятеро молодчиков вновь хотели окрасить в зеленый цвет Власенко, когда тот садился в свою машину у здания Апелляционного суда, — пакет чуть-чуть не долетел. 3 декабря 2013-го, возле Рады, зеленку вылили на депутата Инну Богословскую, уроженку Харькова, за то, что покинула Партию регионов в знак протеста против разгона студенческого Майдана. Спустя три дня в Харькове удалась «зеленочная» охота на Власенко, который стал безусловным рекордсменом по количеству нападений. 29 декабря на харьковском митинге Евромайдана зеленка полетела в Юрия Луценко, нынешнего Генпрокурора, и в его жену Ирину, сейчас представителя президента Украины в Раде. Потом по дозе раствора бриллиантовой зелени производства местной фармацевтической фабрики получили Аваков, Яценюк и Турчинов…

Иногда хулиганов (действия квалифицировались именно так) задерживали, но сообщений о юридических последствиях нападений мне найти не удалось. Никто не искал и вдохновителей проекта. После расстрелов на Майдане расследование подобных мелочей стало вообще неактуальным.

И вот в марте 2016-го на сайте «Телевизионной службы новостей» украинского телеканала «1+1» появился материал «Тайные мясники Кремля».

Постоянный автор, независимый российский журналист Дмитрий Флорин рассказывал об Александре Петрунько по прозвищу «Святой», который 1 марта 2014 года руководил захватом Харьковской областной госадминистрации.

Александр «Святой» Петрунько. Кадр ТСН

Для местных телевизионщиков не составило труда поднять собственные архивы, чтобы убедиться — речь идет об известном персонаже. На кадрах хорошо виден мужчина за сорок, дирижирующий окружением из «титушек». В тот день были зверски избиты около ста евромайдановцев. Их, окровавленных, заставляли ползти по «коридору позора», чередовали удары арматурой с издевательским обливанием зеленкой. Это, похоже, был фирменный знак…

«Святой» представлялся лидером общественного движения «Юго-Восток», жителем Харькова. Город не повторил судьбу Донецка и Луганска, сепаратисты потерпели поражение. А уже в феврале 2016-го, в Москве, Петрунько в «георгиевском» шарфе провоцировал участников одиночных пикетов оппозиции, называя их «друзьями бандерлогов». (Именно в Петрунько, участнике радикального прокремлевского движения SERB, блогеры опознали человека, плеснувшего зеленкой в Навального.)

Журналист Дмитрий Флорин давал «Святому» характеристику: «Судя по манере говорить, он — военный либо имеет отношение к ношению других погон. И прямое отношение к импорту «русского мира» в Украину». По мнению журналиста, этот гражданин сотрудничал с ФСБ «на общественных началах», выполняя определенного рода задания то в Украине, то в России.

Впрочем, на одном из информационных ресурсов «Новороссии» я нашла предупреждение «для партизан, ополченцев, бойцов сопротивления», датированное июлем 2015 года. Там Александра «Святого» Петрунько, участника Харьковского Антимайдана, именовали «крысой», перевербованной «избушкой», то есть, СБУ. Петрунько, мол, «беспрепятственно раскатывает по маршруту Харьков—Белгород—Москва, фотографируется с Пореченковым, настырно лезет в ряды политэмигрантов (из Украины в Россию. — О.М.), после чего у людей, доверившихся ему, начинаются проблемы со Службой безопасности Украины».