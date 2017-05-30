Навальный подал 16 ходатайств на суде по иску Усманова. Суд отказал во всех

Алексей Навальный в суде делает селфи с представителем Алишера Усманова — адвокатом Генрихом Падвой. Фото: Евгений Фельдман, для проекта «Это Навальный»

Люблинский районный суд Москвы 30 мая рассматривает иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному. Бизнесмен требует опровержения информации о якобы подаренном им Дмитрию Медведеву «дворце на Рублевке», взятке вице-премьеру Игорю Шувалову и цензуре в издательском доме «Коммерсантъ».

Навальный просил вызвать в суд в качестве свидетелей:

Премьер-министра Дмитрия Медведева. Первого вице-премьера Игоря Шувалова. Однокурсника Медведева, председателя наблюдательного совета фонда «Дар» Илью Елисеева. Однокурсника Медведева, директора «Фонда поддержки социально значимых государственных проектов» («Соцгоспроект») Алексея Четверткова. Учредителя фонда «Соцгоспроект» Виталия Головачева. Бывшего заместителя министра энергетики Владимира Милова. Бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея, автора публикации о судимости Усманова и выдвигавшихся в отношении него обвинениях в изнасиловании.

В каждом случае судья приняла решение отказать на данной стадии.

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Защита Навального просила приобщить к делу:

Выписки из Росреестра, подтверждающие передачу участка с усадьбой фонду Ильи Елисеева «Соцгоспроект». Заявление Усманова об увольнении редактора «Коммерсант-Власть» Максима Ковальского. Публикации «Коммерсанта» («Яблочный пуй» и «Победа единовбросов»), статью «Газеты.ру» «Алишер Усманов о кадровых изменениях в ИД “КоммерсантЪ”». Информацию о стоимости железорудных окатышей (округлые комочки рудного концентрата, используются как полуфабрикат при производстве железа). Видеозапись с заявлениями Березовского о приватизации горно-обогатительных комбинатов. Ответ из правоохранительных органов о том, что материалы о взятке Медведеву переданы в Генпрокуратуру для рассмотрения и вопрос прокуратурой еще не разрешен. Определения и приговоры из Верховного суда Узбекистана, касающиеся судимости Алишера Усманова. Фильм «Он вам не Димон» и программы «Кактус». Документы по ГОКам, отчетности «Металлоинвеста».

Всего Навальный подал 16 ходатайств, все они остались без удовлетворения.

Наконец, защита политика подала ходатайство об отводе судьи Марины Васиной, которая, по ее мнению, лишила Навального права на справедливое судебное разбирательство, отказав абсолютно во всех ходатайствах. Судья отказала в удовлетворении ходатайства, поскольку сочла его необоснованным. По ее мнению, не указаны конкретные обстоятельства, указывающие на необходимость отвода судьи.