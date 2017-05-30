Дело — тьфу…

В Люблинском суде Москвы 30 мая началось рассмотрение по существу одного из самых скандальных процессов года — иска о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Алишера Усманова к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и его главе Алексею Навальному.

Финансовых требований Усманов не заявлял, по его словам, он намерен добиться опровержения «недостоверных» сведений сразу из нескольких расследований ФБК

— о якобы взятке Дмитрию Медведеву в виде земельного участка с усадьбой в поселке Знаменском, сокрытии налогов, осуждении за изнасилование, незаконном завладении горно-обогатительными комбинатами и введении цензуры в издательском доме «Коммерсант».

Усманова в суде представлял известный адвокат Генрих Падва и еще два юриста, сам он на заседание ожидаемо для многих не явился. Навальный, наоборот, прибыл со своим представителем Иваном Ждановым и юристами ФБК.

Зал заседания не вместил всех журналистов и зрителей, большинство смотрели трансляцию на экране, установленном в коридоре суда. В начале заседания Навальный предупредительно напомнил суду свой предыдущий опыт, когда тот же Люблинский суд признал недостоверными сведения оппозиционера о руководителе департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, а также вице-спикере Госдумы Сергее Неверове: «Сначала, уважаемый суд, вы отказывали мне во всех ходатайствах, а потом я вдруг узнал, что проиграл. Прошу быть непредвзятым в этот раз».

Однако и в этот раз все пошло по старому сценарию. Судья Марина Васина завернула абсолютно все ходатайства Навального и его команды. В общей сложности почти два десятка. Все они касались сбора доказательств в подтверждение фактов из расследований ФБК.

Первым потерпело фиаско ходатайство о прекращении дела в связи с тем, что оно подлежит рассмотрению в арбитражном суде, поскольку Усманов — предприниматель. Представители истца возражали: характер спора не является экономическим, речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Что касается самого существа разбирательства, то 30 мая судебное следствие началось с того самого сюжета о «тайной империи» премьер-министра Медведева — фильма «Он вам не Димон». Юрист ФБК Иван Жданов напомнил суду фабулу: 18 августа 2010 года фонд «Соцгоспроект» получил в подарок от Усманова земельный участок и усадьбу в поселке Знаменском Одинцовского района. Поскольку главой наблюдательного совета фонда является однокурсник Медведева Илья Елисеев, Навальный утверждает, что речь идет о взятке. Навальный тут же заявил ходатайство о вызове в суд Дмитрия Медведева.

— Это наш ключевой свидетель, — отметил политик. — Он нам необходим для подтверждения, действительно ли Медведев сам пользуется этим участком, действительно ли это подарок, а значит, взятка. Усманов ведь не только свои интересы защищает, но пытается по сути опровергнуть наше расследование. Если десятки тысяч человек выходят на улицу с этими вопросами, пусть он на них ответит…

— Достаточно. У вас есть что-то по существу? — прервала его судья.

Адвокат Усманова Падва возражал: прежде чем звать в суд Медведева, нужно иметь доказательства того, что он имеет отношение к фонду «Соцгоспроект».

— Пока что это только домыслы ответчика, — заметил Падва. — Он даже с названием не может определиться: то ли это «околомедведевский фонд», то ли «фонд, подконтрольный Медведеву». Аргументы господина Навального я расцениваю как политические высказывания, не основанные на праве.

Вызывать Медведева судья отказалась.

После чего представители Навального попросил вызвать в суд первого вице-премьера Игоря Шувалова — в 2012 году в своем расследовании Навальный обвинил Усманова в даче взятки вице-премьеру в размере $118 млн под видом возвращенного его супруге займа.

— То есть аффилированные лица Усманова перечислили денежные средства аффилированным лицам Шувалова, — пояснял Жданов.

— И, кстати, это не мое. О том, что Шувалов берет взятки у Усманова и Абрамовича, писали респектабельные американские газеты, — добавил Навальный. Адвокаты Усманова возражали, обещая позже «представить документы, которые ответят суду на многие вопросы».

Возвращаясь к сюжету фильма «Он вам не Димон», команда Навального просила истребовать в Росреестве договор пожертвования с подробностями передачи земельного участка фонду «Соцгоспроект». Журналисты в зале шептались: странно, что Навальный сам не истребовал их раньше.

— Ответчики должны представлять доказательства, а не знакомиться с ними в суде. Бремя доказывания в данном случае лежит на ответчике. А ответчик признает, что в глаза не видел документов по сделке. На каком основании тогда они публиковали свое расследование? — спрашивал Падва. — Впрочем, это все не имеет смысла, потому что эти документы есть у нас, и мы собираемся представить их в суде.

В перерыве Навальный делал селфи с оппонентом Падвой. Адвокат истца с готовностью согласился сфотографироваться с ответчиком.

…В этот день юристы ФБК также просили вызвать в суд двух однокурсников Медведева — председателя наблюдательного совета фонда «Дар» Илью Елисеева и директора «Фонда поддержки социально значимых государственных проектов» («Соцгоспроект») Алексея Четверткова, а также учредителя фонда «Соцгоспроект» Виталия Головачева. Последовал отказ судьи.

Следующими — просьбы вызвать в суд свидетелей, имеющих отношение к обвинению Алишера Усманова в сокрытии налогов и уголовном деле об изнасиловании — бывшего заместителя министра энергетики Владимира Милова, бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. Также просьба приобщить к делу видеоинтервью Бориса Березовского о приватизации горно-обогатительных комбинатов. Отказ.

Та же судьба коснется ходатайств ФБК о приобщении к делу публикации «Коммерсанта» («Яблочный пуй» и «Победа единовбросов»), статьи «Газеты.ру» «Алишер Усманов о кадровых изменениях в ИД «КоммерсантЪ», информации о заниженной стоимости железорудных окатышей, ответа из правоохранительных органов о том, что материалы о взятке Медведеву переданы следственным комитетом в генпрокуратуру, определения и приговоров из Верховного суда Узбекистана, касающихся судимости Усманова, публичной отчетности Лебедевского ГОКа и Металлоинвеста.

Было ходатайство у самого Генриха Падвы — касающесся самой пикантной темы в расследовании Навального — вопроса о судимости Усманова.

Адвокат просил приобщить к делу справку от апреля 2017 года, «из которой видно, что данных о судимости Усманова не имеется» и документ из Верховного суда, где говорится, что бизнесмен был раньше осужден по статьям 117 (хищение государственного или общественного имущества путем присвоения или растраты), 129 (мошенничество) и 119 (хищение государственного или общественного имущества путем мошенничества) УК, но по решению военной колегии Верховного суда Узбекистана приговор отменен и Усманов реабилитирован — это справка от июня 2010 года.

— Никаких данных о преследовании за изнасилование нет, — подчеркнул Падва. Судья охотно приобщил представленные истцами бумаги и отказал юристам ФБК в вызове бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея, автора публикации о судимости Усманова и выдвигавшихся в отношении него обвинениях в изнасиловании.

Видеообращение Алишера Усманова к Навальному / кадр Youtube

Представители Навального и ФБК просили суд приобщить к делу отчетность горно-обогатительных комбинатов.

— Дело в том, что квартальный отчет Лебединского ГОК отражает схему экспорта продукции фирмам-однодневкам в оффшоры, это уход от налогов, — пояснял Навальный. Суд отказал.

Представитель истцов до этого возразил ему, что лично к Усманову отчетность комбинатов отношения не имеет, а «имеет справка из налоговой», которую они представили и из которой следовало, что с 2003 по 2016 год Усманов заплатил более 12 млрд рублей налогов.

После каждого отказа судьи в удовлетворении ходатайств Навальный громко и уверенно (словно на митинге) возражал судье Васиной, и в конце концов заявил ей отвод. Отвод судья Васина не взяла и приступила к рассмотрению дела по существу, перечисляя имеющиеся материалы — протоколы осмотров интернет-страниц Навального и ФБК...

Ну и конечно судья зачитывала сторонам сам иск Усманова, указывая недостоверные, по истца, высказывания. Бизнесмен требует опровержения в блоге Навального, в фейсбуке и на других ресурсах, а также — удаления спорных публикаций.

— Мы возражаем против того, что это была взятка Медведеву и что фонд возглавляет Медведев. Мы утверждаем, что Медведев никакого отношения к фонду не имеет. Нет оснований рассматривать пожертвование как дарение Медведеву, — подчеркивал Генрих Падва.

Юрист Иван Жданов возражал: такие подарки никто просто так не делает, речь идет о взятке. Навальный добавлял, что установил факт взятки «по открытым источникам», и этого достаточно.

После ознакомления суда с письменными материалами представители Усманова показали суду обещанный договор пожертвования земельного участка фонду «Соцгоспроект», акт приема-передачи имущества и еще одну справку из налоговой о том, что «все свои обязательства Усманов соблюдает».

…В седьмом часу вечера суд объявил о завершении рассмотрения спора по существу. Прения назначены на 31 мая на 12 часов.

Юлия Счастливцева