«Скандально глубокое декольте, неровная линия подола, безукоризненные формы…»

Ирада Вовненко. Фото: ТАСС

Биография

Ирада Вовненко родилась в Ленинграде в семье архитектора. У нее два высших образования — историческое и филологическое (специализация: немецкий). После окончания филфака СПбГу Вовненко три года преподавала немецкий в университете, после чего ненадолго ушла в юридическую фирму, после чего перешла на музейную должность. У нее двое детей.

Интерес к застройке в исторических местах Царского Села

Ирада Вовненко — дочь уроженца Баку архитектора Тофика Гасанова.

Гасанов известен не только как истец, стремящийся получить денежные компенсации с журналистов за ущерб деловой репутации.

Он учредитель фирмы «Ракурс» в Пушкине (бывш. Царское Село). С 90-х годов фирма вела активную застройку в районах исторического центра (в частности, «Ракурс» застроил жильем прилегающий к Александровскому дворцу квартал).

В 2007 году господин Гасанов заявлял о намерении уничтожить связанный с жизнью и творчеством писателя Алексея Толстого дом на Церковной улице: «Ничего исторического там нет. Необходимо снести его и благоустроить территорию, так как он портит эстетический вид. А в память об Алексее Толстом можно сделать табличку» («Деловой Петербург», 19.06.2007).

Градозащитникам и потомкам Алексея Толстого потребовался не один год, чтобы отбить это историческое здание, попутно дезавуируя подложные справки и неправомерно выданные согласования. Проект строительства на его месте частного коттеджа в итоге рухнул, и после смены руководства администрации Пушкина объект решили использовать для нужд местного историко-литературного музея.

Но при прежнем руководстве Пушкина господин Гасанов шагал по царскосельским землям очень уверенно. Дошагал как-то даже до опытной площадки Вавиловского сада, где решил подстроить жилой комплекс. Чему немало поспособствовала благосклонность бывшего вице-губернатора Владимира Антонова, а на тот момент — главы Комитета по благоустройству, без боя сдавшего находившуюся в его ведении территорию опытного сада.

О многочисленных нарушениях, связанных с продвижением этого проекта (по счастью, его реализацию также удалось остановить), информировала и «Новая газета в Петербурге».

Карьера: из Царскосельского музея в Исаакиевский

Директор Государственного музея-заповедника «Царское село» Иван Саутов. Фото: ТАСС

Когда Ирада Вовненко начала свою карьеру в Пушкине, ее отец был известным бизнесменом со связями среди чиновников высшего звена. Положение и связи отца обеспечили присутствие дочери на приеме в Екатерининском дворце, где Ираду приметил и приветил директор музея-заповедника Иван Саутов.

Как рассказывала в интервью сама Ирада Вовненко, Саутову понравилось, как увлеченно беседовала она с немецкими гостями на их родном языке. В тот же вечер ей предложили должность главного специалиста международного отдела.

На новом поприще госпожа Вовненко, кроме прочего, смогла заняться и организацией благотворительных балов в дворцовых интерьерах. Для этого был создан фонд «Ренессанс», занимающийся адресной помощью нуждающимся детям. По словам Вовненко, идею «приучать детей» к дворцовой обстановке она вынашивала десять лет.

«Я была на балу в берлинском отеле «Адлон», где впервые в жизни синхронно переводила со сцены.

«Я очень переживала – так, что у меня изменился голос и не хватало воздуха. К тому же у меня порвалось платье. Я случайно наступила на него, когда ко мне подошел барон Левенштерн, с которым мы сейчас очень дружны...»

Я подумала тогда, что надо сделать детский бал, чтобы дети привыкали к такой обстановке. Через некоторое время мне удалось найти спонсоров…» (интервью изданию «Собака»).

Один из залов Екатерининского дворца в Пушкине. Фото: РИА Новости

Вскоре внезапно скончался Иван Саутов. Случилось это в Финляндии, где он отдыхал с семьей и с Николаем Буровым, тогдашним директором Исаакия. Когда пост главы музея-заповедника Царское Село заняла вдова Саутова Ольга Таратынова, Ирада Вовненко ушла с работы. Как рассказывают в музее-запаведнике, увольнение Вовненко инциировала сама Таратынова. Сама Вовненко рассказывала об этом эпизоде иначе: «Я остро переживала уход Ивана Петровича, так что, когда директор Исаакиевского собора Николай Витальевич Буров пригласил меня возглавить их международный отдел, это оказалось как раз тем, что нужно».

Перейдя в Исаакий, Вовненко перенесла сюда и практику ежегодных благотворительных светских мероприятий.

Реставрация музейных объектов

При содействии Ирады Вовненко был учрежден действующий до сих пор «Клуб друзей Исаакиевского собора», в который входят известные деятели культуры и бизнесмены.

На средства, которые собрал «Клуб...», отреставрировали несколько скульптур на крыше Исаакия, отлили новые колокола.

Карьера писателя: детские книги и любовные романы. Отрывки

Ирада Вовненко — автор более десятка книг, которые ей удавалось выпускать во время работы в музеях. Например, среди них серия детских произведений про мальчика Петю, который путешествует по миру искусства. Последнюю презентацию своих детских книг Ирада Вовненко провела 19 мая 2017 года в петербургском магазине «Буквоед».

Кроме детской прозы, писательница выпускает и любовные романы. В анкете она указывает свой псевдоним: «Саган».

Один из романов — «Любовь и другие диссонансы» — Вовненко выпустила в 2011 году в соавторстве с польским писателем Янушом Леоном Вишневским.

С 2015 года Ирада Вовненко — член Союза писателей России. О своем визите в эту организацию она рассказала бесхитростно: «Я вступила в Союз писателей, и это значило, что цех единомышленников принял меня. Но когда я пришла на первую встречу, меня поразило, что в Союзе практически нет молодежи. Это грустно. Молодежи нужно помогать, и, что самое главное, с ней необходимо обмениваться энергетически».

Из романа «Влечение» …Молча он начал целовать ее — шею, руки, лицо, глаза. Розы падали на пол вагона, чуть шелестя нежными лепестками, похожие на элемент причудливой инсталляции современного художника. Ольге было удивительно безразлично — что ее могут узнать, что общественный транспорт, что незнакомый мужчина... — Твои вопросительные скулы! Безумно соскучился по ним, — сказал Сергей одними губами. …Ведь когда человек счастлив, ему тепло и даже жарко. Он сбрасывает с плеча мягчайшее кашемировое пальто и бросает его в грязь, чтобы вольно ступали нежные ноги на цыпочках. Сегодня Ольга примеривала ярко-алое шелковое платье сложного покроя: скандально глубокое декольте, неровная линия подола, безукоризненные формы. …Сергей целовал ее нежную шею, полную грудь, которая отзывчиво устремлялась под его пальцы. До обширной кровати они не добрались, антрацитово черная юбка и кружевная единица белья были отброшены прямо на подоконнике. Возбуждение было невыразимо сильным, она кричала, кусала губы, не имея возможности сдержаться. Что это? Как давно она не испытывала таких ощущений, этого уплывающего неба, ускользающей действительности... Сергей усадил ее на кровать, в подушки, завладел ногой в дорогом педикюре и принялся целовать каждый пальчик, от чуть изогнутого мизинца до аккуратного большого; Ольга даже немного сопротивлялась, смущенная. …Детский доктор слегка сжал ее холодные пальцы, и вот тут все и началось. Анна даже на минуту вышла, вежливо извинившись и проводив дочь с гостем в гостиную, зашла в спальню и остановилась растерянно. Посмотрела на свою правую ладонь – она выглядела совершенно обычно, не покрылась волдырями, не посинела и не заросла густой шерстью. Но Анна чувствовала, что детский доктор Олег инфицировал ее контактно, брызнув в кровь непонятную горячку, лихорадку, смятение и непокой.

Из романа «Дресс-код вдохновения» Посвящается Р. И. – мужчине, который сделал меня счастливой! Пролог Какая-то женщина просыпается за пятнадцать минут до звонка будильника, лежит на спине, смотрит на люстру и немного на стену – монохромные обои золотистых тонов, никакого солнца сегодня, вот и хорошо. Садится, рассматривает с пристрастием ноги – эпиляцию и педикюр делала вчера, но все ли в порядке? Все в порядке, лак цвета венозной крови. …Мужчина остановился, и на его лице плескалась вся скорбь мира. Да лучше бы ему сломали пальцы! Ангелина повернула голову, не узнавая прищемленного голоса, но точно зная, кому он принадлежит. Раздавила в ладони гренок. Ее любимый человек стоял в двух шагах.

Назначение и.о. директора Исаакия — самоотвод — опровержение

31 мая Ираду Вовненко назначили и.о. директора музея «Исаакиевский собор» вместо ушедшего Николая Бурова. В СМИ появилось множество сообщений о том, что новый директор главного музея города — автор эротической прозы. Уже через два дня РИА Новости сообщило о том, что Ирада Вовненко пишет заявление об уходе:

«Сама ухожу, пишу заявление. И очень счастлива от этого».

А СМИ Петербурга сообщили о недовольстве губернатора кандидатурой Вовненко как директора Исаакия: это место для мужчины, якобы заявили в окружении Полтавченко.

Вскоре Смольный опроверг эти сообщения СМИ, назвав их «классическим примером фейк ньюс»: «Кандидатуры выбираются по принципу профессионализма, гендерный принцип не практикуется».

За Смольным с опровержением ухода директора выступила и пресс-служба Исаакия. «Новой газете» в пресс-службе затруднились объяснить, как вообще информация об отставке Ирады Вовненко с ее цитатой могла появиться на сайте РИА Новости.