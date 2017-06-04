Террористическая атака в центре Лондона. Главное

Атака

Около 22:00 по местному времени в полицию поступили сообщения о том, что на мосту Лондон Бридж в центре британской столицы белый фургон въехал в пешеходов. Свидетели рассказывали, что автомобиль ехал на большой скорости и намеренно выехал на тротуар.

BREAKING: Reports of a terrorist attack on London bridge. Pedestrians were mowed down once again. #London pic.twitter.com/ettd7aaCpZ — Based Monitored 🇺🇸 (@BasedMonitored) June 3, 2017

Автомобиль остановился только у рынка Боро-маркет, из него выбежали три вооруженных ножами человека и стали нападать на случайных прохожих. Свидетели рассказывают, что видели нескольких людей с «окровавленным горлом». Многим пострадавшим помощь оказывали на месте.

Фото:Reuters

Очевидцы также сообщали, что слышали стрельбу в этом районе. После инцидента полиция начала экстренную эвакуацию людей из баров и ресторанов в радиусе одной мили от места происшествия.

Фото:Reuters

Ночью полиция также сообщала о некоем инциденте в районе Воксхолл, где расположена штаб-квартира штаб-квартира МИ-6 и американское посольство. Позже стало понятно, что происшествие не связано с терроризмом.

Нападавшие

Полиция застрелила троих нападавших спустя восемь минут после первых сообщений об инциденте. На появившихся в сети фотографиях видно, что вокруг тела лежащего на асфальте мужчины привязаны некие емкости. Как заявили в полиции, это был муляж «пояса смертника».

Gabriele Sciotto/ Instagram

О личностях нападавших пока ничего не известно.

Жертвы

В результате инцидента погибли семь человек, еще 48 человек находятся в городских больницах. Британская транспортная полиция сообщила, что террористы серьезно ранили одного из ее офицеров.

Фото: Reuters

Основная версия — теракт

Ночью премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с экстренным заявлением. Она назвала случившееся «ужасающим инцидентом» и подчеркнула, что атака является «потенциальным актом терроризма». Полиция также квалифицирует случившееся как террористический акт. В воскресенье утром премьер созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за атаку.

Эта атака стала третьим терактом в Великобритании за последние два с половиной месяца

22 мая на концерте Арианы Гранде в Манчестере взрыв унес жизни жизни 22 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

За два месяца до этого, 22 марта, на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль, за рулем которого, как позже выяснилось, был Халид Масуд, наехал на пешеходов, а затем у здания парламента убил полицейского. Жертвами теракта стали пять человек, более 40 были ранены.