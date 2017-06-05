Что имеется в наличности?

В пятницу телеканал РЕН ТВ, который после усиления информационной службой Life окончательно вытеснил с переднего края информационной борьбы НТВ, выпустил в эфир «документальный фильм» «Либералам — черным налом 2». Если убрать риторические приемы и агрессивный монтаж, в сухом остатке мы найдем кадры скрытой съемки, которую на протяжении нескольких лет вели в отношении оппозиционных политиков, общественных деятелей и журналистов. Разумеется, это делали не сотрудники канала, у которых просто нет таких материально-технических возможностей. Скорее, налицо деятельность неких частных служб безопасности, куда охотно трудоустраиваются бывшие силовики.

Кадры, на которых ожидаемо фигурируют «либералы» и идет речь о различных денежных вопросах, перемежаются скриншотам взломанных переписок в месенджерах. Но все это выглядит неубедительно. Не в визуальном смысле — тут как раз нужно быть большим профессионалом, чтобы отделить правду от художественного вымысла. Да и некоторые жертвы уже признали факт вторжения в их личную жизнь.

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Все это неубедительно политически. Ведь фильм на самом деле о том, что в России создана система, при которой любая поддержка оппозиционеров если не становится прямо незаконной, то попадает в «серую зону». Если бы созданную Навальным Партию прогресса не лишили регистрации в Минюсте, она могла бы принимать пожертвования легально. Если бы сам политик не был искусственно отсечен от участия в президентской кампании, то и любые формы ее поддержки не выглядели бы сомнительно. Наконец, если бы в России существовал развитый медийный рынок, его участники спокойно существовали бы на рекламные доходы.

Но государственное финансирование у нас получают парламентские партии, которые синхронно голосуют по ключевым вопросам, государственные же СМИ и «общественники», которые с разной степенью восхищения поддерживают власть, а в отдельных случаях и вовсе совмещают избыточный патриотизм с обыкновенным бандитизмом.

Поэтому «разоблачения» оппозиции, число которых к выборам конечно же вырастет, не достигает политической цели. Впрочем, их авторы обычно прагматики, а их услуги оплачиваются все тем же налом.