Гранты превращаются  в гранаты

«Народная армия Донбасса» (НАДО) понесла потери. Скрылся руководитель организации Георгий Макарьев, а его соратник Владимир Белов переправлен из Луганска в Москву и сейчас обживает камеру СИЗО. 16 февраля 2017 года Макарьев вместе с главой самопровозглашенной «Луганской Народной Республики» Игорем Плотницким перерезал ленточку, открывая в центре Луганска, на улице Оборонная, зал единоборств. На торжественной церемонии Макарьев пообещал, что возглавляемая им молодежная общественная организация НАДО откроет сеть спортзалов по всей «ЛНР».

Россияне — активисты «Народной армии Донбасса» в Луганске. Фото из соцсетей

В день открытия мемориальную доску в деревне Глинково украшало знамя «Боевого братства»

На момент открытия спортзала в Луганске, 38-летний бывший следователь прокуратуры Кабардино-Балкарии Георгий Макарьев в России находился в розыске. Он подозревается в организации побоища на Хованском кладбище, произошедшего 14 мая 2016 года. Тогда несколько десятков человек получили ранения и травмы, а 26-летний Сухроб Хушаков, 39-летний Иноят Ризоев и 42-летний Сайнуриддин Собиров погибли.

22 марта 2017 года Макарьева объявили уже и в международный розыск. По данным правоохранительных органов России, руководитель НАДО сегодня скрывается на территории Донбасса или Ростовской области.

Владимир Белов, еще один фигурант уголовного дела о побоище на Хованском кладбище, уехавший на Донбасс вместе с Макарьевым и участвовавший в создании общественной организации НАДО, после объявления в международный розыск спрятаться не успел. Он исчез из Луганска 5 мая. 10 мая супруга Белова Елена обратилась в прокуратуру самопровозглашенной «ЛНР» с заявлением: прошу найти моего мужа, которого похитили неизвестные.

Из полиции Луганска Елене Беловой пришел ответ, что ее мужа никто не похищал, он был задержан при переходе государственной границы (копии обращения Елены Беловой и ответа луганской полиции есть в распоряжении «Новой». — И. М.).

Белова действительно не похищали. 5 мая его скрутили и вывезли в Ростовскую область сотрудники полиции Луганска. А уже на территории России фигурант уголовного дела о хованском побоище был официально задержан российскими правоохранителями и 25 мая этапирован в Москву.

Продолжит ли свою работу луганская молодежная организация НАДО пока неизвестно. Как мы рассказывали еще в апреле, в Луганск прибыли и влились в НАДО несколько десятков россиян. С Макарьевым и Беловым этих молодых парней с хорошо прокачанными мускулами связывает то, что в России все они были участниками молодежной организации «Здоровая нация».

Разлучница Хованка

Петр Саруханов / «Новая»

«Народная армия Донбасса» практически ничем не отличается от «Здоровой нации» по структуре и декларируемым целям и задачам, которые тот же Макарьев обозначил как «патриотическое воспитание молодежи через спорт и постоянные беседы».

И у Макарьева не возникло проблем с патриотично воспитанными добровольцами, пожелавшими поучаствовать в рейде на Хованское кладбище, когда руководитель некрополя Юрий Чабуев обратился с просьбой обеспечить «силовое прикрытие» «наезда» на таджиков, работавших на кладбище, чтобы заставить их делиться доходами.

14 мая 2016 года группа молодых людей, основной костяк которой составляли именно спортсмены из «Здоровой нации», вооруженные ножами, битами, кастетами, заточками, а также огнестрельным оружием, прибыла к центральному входу Хованского кладбища. Но там их поджидали мигранты, давшие отпор.

До хованского побоища «Здоровая нация» позиционировала себя как молодежное крыло ветеранской организации «Боевое братство». И «Боевое братство» от «Здоровой нации» не открещивалось. Это уже после 14 мая 2016 года произошла зачистка сайта ветеранской организации, откуда были удалены все упоминания о «Здоровой нации». К примеру, интервью Георгия Макарьева с красноречивым названием «Здоровая нация» — это и есть «Боевое братство».

Сохранились скриншоты интервью, удаленного с сайта «Боевого братства», в котором Макарьев поделился планами организации: «Учитывая, что в мире вокруг России сгущаются краски, и вновь началась холодная война, враги России искусственно создают очаги напряженности на наших границах, например, в Украине, да и, что греха таить, в самой стране Запад подогревает «пятую колонну», мы как патриоты нашей Родины должны быть готовы к самым неожиданным ситуациям».

Рассказал Макарьев и о том, как проходит подготовка к неожиданным ситуациям: «Наши тренеры — люди с твердой жизненной позицией, убежденные патриоты и сторонники нашего президента. Они каждую тренировку проводят короткие политзанятия, разъясняют ребятам, что происходит и как к этому относиться».

Была названа и численность «Здоровой нации»: «около полутора тысяч человек, членов объединения, и еще около десяти тысяч сочувствующих».

Скриншоты публикаций, удаленных с сайта «Боевого братства»

Маршруты президентских грантов

Что интересно: финансирование спортивных тренировок и разъяснительных бесед в «Здоровой нации», по всей видимости, проводилось на президентские гранты.

Сама «Здоровая нация» в конкурсах никогда не участвовала. Но зато «Боевое братство», с тех пор как началось выделение президентских грантов на финансирование общественных организаций, не пропустило практически ни одного конкурса. И в заявках на получение денег нередко скрупулезно указывали именно те мероприятия, которыми, как правило, занималось молодежное подразделение «Боевого братства» — «Здоровая нация».

К примеру, в 2015 году «Боевое братство» получило 13 миллионов рублей на «оказание поддержки 15-ти патриотическим клубам», проведение спартакиад, патриотических лагерей. То есть именно на «спорт и беседы», о которых говорил Макарьев в интервью, опубликованном на сайте «Боевого братства».

В 2014 году «Боевое братство» получило 8 миллионов рублей на организацию патриотических клубов. В заявке было написано, что президентский грант будет потрачен на «проведение в рамках конкурса военно-спортивных игр, фестивалей, выставок, спортивных турниров…». Это профиль «Здоровой нации».

Всего же за три года распределения президентских грантов «Боевое братство» и региональные отделения этой общественной организации получили около 15 миллионов рублей.

Донбасский след

В 2014 году «Боевое братство» получило еще один грант — 6 миллионов рублей. В заявке на получение денег было указано, что их собираются потратить на проведение тех же спортивных турниров, военно-спортивных игр, фестивалей, выставок. Но не только. На эти деньги планировалось поддержать семьи погибших добровольцев.

О добровольцах, прежде всего, россиянах, отправившихся воевать на Донбасс, в «Боевом братстве» действительно не забывают.

28 мая прошлого года в селе Глинково Сергиево-Посадского района, в храме подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры была открыта мемориальная доска в честь погибших на Донбассе (в бою за донецкий аэропорт).

Первый заместитель председателя «Боевого братства», ныне депутат Государственной думы Дмитрий Саблин хоть и не участвовал в мероприятии, но прислал телеграмму: «В России всегда были добровольцы. Какая бы беда ни нависала над страной, всегда найдутся люди, для которых сделать шаг вперед — это естественный и единственный нравственный выбор» (цитата с сайта «Боевого братства». — И. М.).

Я съездил в Глинково, встретился с местными жителями. И узнал, что монумент собирались открыть еще к годовщине боев за аэропорт Донецка. Но в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре не были в восторге от идеи установки монумента именно в храме подворья. Согласование шло почти год.

— Видимо, надавили сверху… — признался один из моих собеседников.

И это похоже на правду. Лоббистские возможности «Боевого братства» действительно серьезные. Как серьезны и «следы» участия организации в трагических событиях на Украине.

Еще весной 2015 года в публичное пространство просочилась информация о переписке, которую представители «Боевого братства» вели якобы с бывшим замглавы Управления внутренней политики администрации президента. В частности, было обнародовано «Представление к поощрению». В списке — имена таких персонажей, как Константин Малофеев и Игорь Гиркин, которые позиционированы членами «Боевого братства».

Конкретно этот документ был о поощрении «За Крым». Но хорошо известна роль тех же членов «Боевого братства», а также Гиркина-Стрелкова и Малофеева в эскалации обстановки на Донбассе…

И, вероятно, нет ничего удивительного, что лидер молодежного крыла «Боевого братства», организации «Здоровая нация» Георгий Макарьев после хованского побоища скрылся именно на Донбассе. И организовал в самопровозглашенной «Луганской Народной Республике» клон «Здоровой нации» — общественную организацию «Народная армия Донбасса» (НАДО).

Но, видимо, подобная разновидность патриотизма перестает быть индульгенцией, а Донбасс — «серой зоной», недоступной для российских правоохранителей.