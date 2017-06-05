«Было 28 — стало 29. Один за всех и все за одного». Черногорию приняли в НАТО

Фото: Йенс Столтенберг / Twitter

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня опубликовал эту фотографию в твиттере с официальной церемонии принятия Черногории в альянс. Рядом с ним — премьер Черногории Душко Маркович.

«Теперь союзников 29. Один за всех и все за одного», — объявил глава военного альянса.

Вступление в НАТО для Черногории не было спокойным: бизнес-круги России на протяжении многих лет вкладывали деньги в недвижимость и инфраструктуру балканской страны, и интеграция в НАТО означало потерю этих денег. И если поначалу в Кремле никак не отреагировали на риторику тогдашнего премьера Джукановича держать курс на НАТО, то впоследствии страну посетили министр обороны Сергей Шойгу (частный визит) и министр иностранных дел Сергей Лавров (публичный визит), который призвал выставить вопрос о вступлении в альянс — обратной стороной которого был отлив российских денег из туристической отрасли — на народный референдум.

В последние дни Кремль высказался о вступлении Черногории в НАТО достаточно определенно: это демонстрация «наплевательского отношения к России» со стороны альянса, поскольку Черногории никакая военная сила не угрожает.

Церемнии вступления в альянс предшествовал дипломатический скандал: Черногория ввела санкции против группы россиян и российских компаний, а из России были высланы сотрудники посольства.

Чуть ранее, в октябре 2016 года, Черногория — где как раз проходили выборы и над Джукановичем нависла угроза их провалить — обвинила Россию в попытке военного переворота. В стране прошли аресты, СМИ показали обнаруженные схроны с оружием.

За несколько дней до этого в Черногории прошли слеты «Ночных волков» и «балканских казаков». А уже после арестов Черногорию посещал секретарь Совета безопасности России и бывший глава ФСБ Николай Патрушев.

Официально Россия отвергла все обвинения во вмешательстве во внутренние дела Черногории. Но «провокация» сыграла: выборы выиграли проправительственные силы, и курс на Запад продолжился.