Фото: EPA

Министр внутренних дел Литвы Эймунтас Мисюнас и сотрудники пограничной службы Литвы торжественно дают старт строительству стены на границе с Калиниградской областью РФ. Премьер страны Саулюс Сквернялись еще зимой объявил возведение стены обязательством Литвы: «Мы обязаны обеспечить должный контроль восточной границы Евросоюза».

Забор по плану должен быть невысокий: 2 метра. Сделан он будет из металла и оборудован камерами ночного видения и датчиками движения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти дни как раз пребывает в Калининградской области. Строительство стены на границе с Литвой Ларвов считает «русофобским шагом».