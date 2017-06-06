«А можно не отвечать? — Можно!»

Процесс по делу крымского журналиста Николая Семены, обвиняемого в «сепаратизме», должен был стать первым серьезным разговором о статусе полуострова на юридическом языке. Журналиста обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России за текст на сайте проекта украинской службы «Радио Свобода» «КрымРеалии». В тексте, опубликованном в разделе «Мнения», Семена называет события весны 2014 года аннексией.

К моменту появления текста на сайте, оперативники ФСБ уже несколько месяцев следили за Семеной, получив удаленный доступ к его компьютеру и пытаясь найти признаки 275 статьи УК («Государственная измена»). В режиме онлайн ежеминутно автоматически снимались скриншоты с экрана компьютера, сотни фотографий вошли в материалы дела вместе с перепиской журналиста. После публикации в ФСБ решили вместо «измены» возбудить дело о «сепаратизме».

Разрешение на слежку за журналистом, судя по документам дела, оперативники ФСБ получили уже после ее начала. После возбуждения уголовного дела провели обыск, получив на него судебное разрешение также на следующий день. Официальное объяснение суда: «Потому что не было возможности получить разрешение вовремя».

Сторона защиты приготовилась оспаривать главным образом не авторство текста, хотя Семена подписал его псевдонимом Валентин Гончар, и не справедливость оценок журналиста, а саму возможность предъявить ему обвинения в «сепаратизме» там, где, согласно международному праву, находятся границы Украины. Адвокаты приготовились обсуждать статус полуострова и его границ. Обвинение, в свою очередь, приложило все силы, чтобы этого не случилось, превратив процесс в техническое, немного затянутое разбирательство формальностей. В качестве доказательств обвинения — лингвистическая экспертиза. Среди свидетелей обвинения были две понятые и два оперативных сотрудника ФСБ, которые лишь скопировали текст статьи с сайта «КрымРеалии». Плюс показания Сергея Мешкового, возглавляющего сейчас Луганский информационный центр (официальный сайт самопровозглашенной ЛНР) — в качестве доказательства «антироссийского характера» текстов Николая Семены.

Журналист Мешковой работал с Семеной в нескольких изданиях. «Мне ничего неизвестно, — сразу заявил он в суде. — Я был вызван на допрос в ФСБ, где меня попросили охарактеризовать Семену и его творчество. Сказали: появился ряд публикаций на «КрымРеалии», считаете ли вы причастным к ним Семену. Я мог предположить, что тексты принадлежат ему». После этого свидетель заявил, что определил авторство текстов на сайте предположительно, а «антироссийский характер» текстов Семены — «его личное мнение».

В обвинительном заключении приводится цитата из показаний Мешкового следователю: «Материалы, подготовленные Семеной, всегда недостаточно объективно характеризовали общественно-политическую ситуацию, складывающуюся в Республике Крым, и Семена придерживался четких проукраинских и антироссийских взглядов».

«Вы упомянули про тенденциозность? В какую сторону? — спросил адвокат. «В материалах «КрымРеалии» вторая сторона игнорируется. Там есть только украинская сторона», — ответил главный редактор официального органа «ЛНР». «А вы придерживаетесь какой стороны?» — поинтересовался адвокат Попков. Мешковой задумался. «Можно не отвечать?» — попросил он. «Можно», — разрешила судья и отпустила свидетеля.

Документы из материалов дела, которые зачитал гособвинитель, к статье Семены, за которую его судят, отношения не имеют. Большей частью прокурор читал личную и деловую переписку журналиста с редакцией. Официально переписка попала в руки следствия во время фотографирования экрана компьютера. С другой стороны, в деле есть письма, которые Семена писал с другого компьютера. Объяснить их появление в руках у следователей можно только взломом почты, причем не самого журналиста, а, возможно, главного редактора «КрымРеалии» Владимира Притулы.

Почти все письма Семены в материалах дела на украинском. Прокурор читал легко, фрикативное «г» давалось ему без труда. Через полчаса адвокат Александр Попков не выдержал: «Эти документы на иностранном для меня языке. Мне нравится украинский язык, но я его не до конца понимаю». Процесс остановился, на следующем заседании прокурор заявил, что все документы на украинском он уже огласил, а потому переводчик не нужен.

Стороной защиты в качестве свидетеля, кроме эксперта, готовившего альтернативную экспертизу, были заявлены главред «КрымРеалий» Владимир Притула и политэмигрант политолог Михаил Савва, который готовил экспертное заключение по делу Семены. Но оба они находятся в Киеве, обоим появляться на полуострове, очевидно, небезопасно, а потому в суд скорее всего не придут. В таком случае адвокатам останется только зачитать свою часть доказательств из материалов дела.

«Конечно же, мы уверены, что будет обвинительный приговор, — заявил во время брифинга в Киеве адвокат Семены Эмиль Курбединов. — Но есть надежда, в том числе из-за того, что это дело получило огромный резонанс как здесь, так и за рубежом. Мы надеемся, что все-таки (учитывая и возраст Николая Семены, и состояние его здоровья) может быть условный приговор. Но приговор будет — это однозначно».