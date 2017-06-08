«Помогите. В Чечне нашему сыну грозит смертельная опасность»

Родители чемпиона мира по MMA Мурада Амриева, который сегодня ночью был задержан в Белоруссии при переходе границы и которому угрожает высылка в Россию, выпустили видеообращение, в котором просят предотвратить этапирование сына в РФ, а оттуда — в Чечню, где их сыну чеченские полицейские объявили кровную месть.

обращение родителей мурада амриева Мы, родители Амриева Мурада Сулумбековича, обращаемся к вам с просьбой: помогите нам предотвратить этапирование нашего сына в Чеченскую республику, где грозит ему смертельная опасность. Ранее наш сын подвергался насилию, был похищен, и мы ничем не могли ему помочь. Помогите, пожалуйста, предотвратить это этапирование. Он ни в чем не виноват, не нарушал закон, просто с ним хотят свести личные счеты.

Родители Мурада Амриева до сих пор проживают в Чечне.

Комитет по предотвращению пыток сообщил о получении письма из ЕСПЧ 8 июня. Европейский суд дал приоритет делу Амриева в порядке статьи 41 Европейской конвенции прав человека.

Напомним, боец Мурад Амриев был вынужден бежать из Чечни и покинул Россию после того как в 2013 году подвергся пыткам со стороны чеченских полицейских. Его старшего брата подозревали (неофициально, никаких дел возбуждено не было) в покушении на начальника полиции Грозного Магомеда Дашаева. Но брат Мурада Амриева покнул страну и сейчас живет в Германии. А Мурад по сути стал заложником полицейских: его пытали током и подвешивали к потолку, избивали. С заявлениями о пытках Амриев обратился в следственные органы, и после очередного отказа покинул республику. Его семье объявили кровную месть.

Сам Мурад Амриев переехал на Украину и за несколько лет стал чемпионом мира по MMA.

4 июня ночью он был снят с поезда в Брянске (ехал в Москву переоформить документы). Полицейские заявили, что Амриев находится в розыске по запросу из Чечни. О задержании брянские полицейские проинформаировали чеченских коллег. Правозащитники написали срочный запрос в ЕСПЧ об угрозе жизни и здоровью Амрикева. А уже на следующий день чеченский спецназ взял в кольцо здание в Брянске, где допрашивали Амриева.

Чудом ему удалось сбежать — адвокаты Амриева, брянский следователь и чеченские оперативники в этот момент выясняли отношения в кабинете.

Спустя сутки, в ночь на 8 июня, Амриев был задержан в Белоруссии. Адвокаты опасаются, что его могут выдать в Россию, в Чечню.