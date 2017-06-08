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Обыски в «Руси сидящей»
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Политика
13:56 08 июня 2017
Глеб Лиманский
Видеокорреспондент
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Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»
Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»
Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»
Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»
Теги:
романова
,
правозащитники
,
обыски
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