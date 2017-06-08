Новая газета
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Обыски в «Руси сидящей»

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Политика

Глеб ЛиманскийВидеокорреспондент

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Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»
Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»
Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»
Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

 

Теги:
романова, правозащитники, обыски

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