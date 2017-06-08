Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

7 мая 2017 года крымские и федеральные СМИ сообщили: «В Севастополе 10 ветеранам Войны вручили ключи от новых квартир». «Квартиры находятся в новостройке на Античном проспекте <…> новое жилье готов к вселению — во всех квартирах сделан ремонт и установлена сантехника», — писали журналисты.

Через месяц после вручения ключей мне довелось говорить с внучкой одного из ветеранов. «Жить в новой квартире бабушка категорически отказывается, — рассказала она. — Да и как там жить? Кухни нет, балкона нет. Понимаете: это не квартира, а половина квартиры. Другая половина — за гипсокартоновой стенкой. То есть они разделили «однушку» пополам перегородкой и выдали это за две разные квартиры».

На следующий день после нашего разговора я решил проверить, правда ли ветеранам дали по полквартиры.

Дома № 26 по Античному проспекту нет на карте Севастополя. Его невозможно найти с навигатором. Когда сюда поедет «скорая», врачам придется уточнять маршрут. Новостройка только сдана, и в ней еще нет постоянных жильцов.

«Лучше буду жить в коммуналке»

Захожу в первый подъезд. Квартиры ветеранов легко отличить от остальных: у них одинаковые номера. То есть на первом этаже две квартиры с номером 55, на втором — две 66-х.

Дома удалось застать только одного из ветеранов-новоселов. Любовь Трофимовна Легкодымова, уточнив название издания, соглашается провести экскурсию по квартире.

— Я здесь не живу. Просто еще раз осмотреться заехала, — говорит она. — Видите, это не квартира, а студия. Причем даже балкона у меня нет. Кухня и отопление остались у соседей. Только санузел хороший — здесь без претензий.

Батарей центрального отопления в студии ветерана действительно нет: вместо них застройщик оставил Любови Трофимовне два электрических обогревателя. Про кухню вопрос остается спорным — в углу комнаты Любови Трофимовны стоит умывальник, рядом выведены провода под электроплиту. Правда, нет вытяжки, да и сам дом газифицирован.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

— Газовые коммуникации остались в соседней квартире, — говорит ветеран. — Не верите, что это была одна квартира? Постучите по стене.

Перегородка оказывается сделанной из гипсокартона.

— К сожалению, — продолжает Любовь Трофимовна. — Сейчас соседей нет. Показали бы, какой у них столб стоит посреди квартиры. Не пойми, для чего.

На мой вопрос, когда она собирается переезжать в новую квартиру, ветеран отвечает: «Никогда. Я сейчас живу в коммуналке на пять человек. Лучше там и останусь — там и кухня есть, и балкон, и отопление».

— Зачем же вы согласились эту квартиру принять? — спрашиваю я.

— А потому что нам в правительстве сказали, что других вариантов нет. Мол, или это, или ничего. Сказали, что, может, в следующем году дадут что-нибудь получше, а может, и не дадут. У нас только один умный дедушка ничего подписывать не стал, а пошел к правозащитникам. И получил нормальную квартиру на 48 квадратных метров.

Выйдя от ветерана, пробегаю по подъезду. Интересный факт: там, где ветеранских квартир нет, на этаже находится по шесть квартир, а там, где есть — по семь-восемь.

«Правительство не могло дать больше»

Ветераны и их родственники возмущаются напрасно: предоставить им лучшее жилье власти Севастополя просто не могли. В этом уверены представители компании-застройщика «Вип Класс».

— Для социальных программ правительство может покупать жилье площадью 33-35 квадратных метров, — рассказал «Новой газете» учредитель компании Артем Дедов. — Поэтому еще на этапе строительства были внесены изменения в проект, эти квартиры отстраивались отдельно. Появилось пять однокомнатных квартир и четыре студии. Хочу подчеркнуть: они вводились в эксплуатацию как отдельные квартиры, то есть говорить, что два ветерана получили одну квартиру — нельзя. Тот факт, что, например, газовые коммуникации у одного ветерана оказались, а у другого нет, объясняется тем, что в студиях нельзя пользоваться газовыми плитами: таковы строительные правила.

— Почему же тогда между отдельными квартирами установлены гипсокартоновые стены? — спрашиваю я.

— Для шумоизоляции.

— А что с кухнями? Ведь там ни плит, ни вытяжки.

— В качестве жеста доброй воли, мы установим ветеранам, получившим студии, электрические плиты. И вытяжку тоже сделаем.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

«Информация не соответствует действительности»

Ключи от новых квартир ветеранам вручал лично врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. «Новая газета» дозвонилась в пресс-службу городского правительства. Ее сотрудники, услышав вопрос, сообщили, что будут отвечать только после получения официального письменного запроса.

Однако уже спустя несколько часов на сайте правительства Севастополя появилось заявление:

«По информации, предоставленной Департаментом капитального строительства города Севастополя, на 1 марта 2017 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в городе Севастополе были приняты 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Для их обеспечения квартирами, правительством города в апреле 2017 года были произведены государственные закупки в соответствии с законодательством.

Согласно техническому заданию, предметом закупок стали девять благоустроенных квартир, пригодных к постоянному проживанию и подготовленных к заселению. Еще одна квартира была ранее передана застройщиком в собственность города в рамках инвестконтракта.

Данные жилые помещения были предварительно осмотрены ветеранами и их представителями. Согласно подписанным смотровым листам, квартиры были приняты ветеранами и их представителями без претензий и каких-либо замечаний.

Каждая из квартир передана ветеранам с ремонтом, оборудованным санузлом, отоплением, электроснабжением и водоснабжением. По решению застройщика в квартирах дополнительно установлены душевые кабинки, запланирована установка электроплит.

Факты предоставления одной квартиры двум получателям также отсутствуют. Квартиры являются новыми и отличаются только планировкой. Закупка квартир проводилась исходя из возможностей городского бюджета и наличия соответствующего предложения на рынке недвижимости.

На сегодня в Правительстве Севастополя отсутствуют жалобы со стороны собственников полученных квартир по поводу несоответствия выделенного жилья необходимым нормам и качеству. В случае поступления таких жалоб, они будут безотлагательно рассмотрены специальной комиссией.

Правительство Севастополя призывает руководителей и сотрудников СМИ воздержаться от распространения непроверенной информации, содержащей искаженные сведения».