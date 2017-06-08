«Нас это не пугает»
Наталья Поклонская хочет отправить сотрудников «Трансперенси Интернешнл Россия» «пилить дрова»: а что хочет «Трансперенси»?
Фото: «Новая газета»
Дарья КобылкинаКорреспондент
8 июня Наталья Поклонская объявила, что запросы проверить «Трансперенси Интернешнл Россия» от ее имени получили три российских ведомства: Генпрокуратура, СК и ФСБ. Пресс-секретарь российского отделения «ТИ» Глеб Гавриш рассказал «Новой газете», как они относятся к угрозам депутата Поклонской, как вообще развивается конфликт с бывшим прокурором Крыма и какой реакции на расследование о ее собственности они ждут на самом деле
С чего начался «конфликт»
Можно сказать, что госпожа Поклонская обратила на себя наше внимание майским интервью одному российскому изданию (Интервью RNS, 20 мая 2017 года). В частности, одним из вопросов беседы было сотрудничество Комитета ГД по борьбе с коррупцией с гражданскими некоммерческими организациями. Поклонская тогда ответила, что готова рассматривать обращения общественных организаций, но союзниками их не считает и, цитирую: «Вообще они так громко кричат, что их тоже стоит проверить на коррупцию».
Это сообщение заинтересовало нас, прежде всего, вольной трактовкой определений законодательства. И мы, и Фонд борьбы с коррупцией (организация Алексея Навального) — общественные организации, которые никакими должностными полномочиями не обладают, и проверить нас на коррупцию достаточно затруднительно, да и бесполезно. Так что подобное заявление госпожи Поклонской выглядит весьма странно, учитывая, что в прошлом она — прокурор, а ныне зампред думского Комитета и формально один из главных борцов с коррупцией.
К тому же нас удивил и широкий резонанс в СМИ этого сообщения, и приблизительно в это время мы и начали расследование.
Расследование об имуществе Поклонской и ее реакция
Честно говоря, за реакцией госпожи Поклонской на публикацию нашего расследования в ее отношении («Квартирный вопрос Натальи Поклонской. Где живет и чем владеет бывший прокурор Крыма», 7.06.2017), мы не следили.
Ее личные высказывания в социальных сетях, комментировать нужным не считали, и не считаем. Мы вообще стараемся вести наши расследования максимально вне связи с какими-то персональными вещами.
Фигуры людей нас интересуют в меньшей степени, чем соблюдение законов. Можно сказать, персоналии нас вообще не интересуют.
о чем говорится в РАССЛЕДОВАНИи российского «ТРАНСПЕРЕНСИ» об имуществе депутата поклонской
«Трансперенси Интернешнл Россия» обнаружили донецкую квартиру 29,9 кв. м, зарегистрированную на некую Наталью Владимировну Дубровскую, дата рождения которой совпадает с датой рождения депутата Натальи Поклонской. По этим и другим признакам в расследовании делается предположение, что Поклонская и Дубровская — один и тот же человек. А значит, в ее декларации квартира должна была быть указана. Но этой квартиры в декларации Поклонской нет. «Трансперенси Интернешнл Россия» попросило разобраться в обнаруженных фактах профильные российские ведомства.
Сама Наталья Поклонская заявила, что квартиру ей «подбросили», к ней эта собственность не имеет никакого отношения. Да и метраж — 29,9 кв. м. — «как-то мелко».
Гораздо больший интерес для нас представляет реакция в отношении наших расследований со стороны контролирующих органов. Мы направили в Госдуму, прокуратуру и Администрацию президента факты, которые были обнаружены в ходе расследования, и они обязаны провести проверку и сообщить о ее результатах. Если подтвердится недостоверное декларирование имущества, закон предусматривает соответствующую санкцию — увольнение по причине утраты доверия, в случае с депутатом Госдумы — лишение мандата. Мы надеемся, что все проверки пройдут в соответствующее время, установленное законом.
О предстоящих проверках
Заявление госпожи Поклонской об обращении в ФСБ, СК и Генпрокуратуру с целью проверки нашей организации, можно только поддержать. Наверное, на это имеет право каждый гражданин страны, тем более, депутат ГД.
Скорее всего, вышеуказанные органы отреагируют и проведут соответствующие процедуры. Нас это не пугает, у нас открытая публичная отчетность. Мы, как и другие организации, внесенные в список «иностранных агентов», довольно часто и много отчитываемся перед контролирующими органами, так что всегда готовы к любым проверкам.