«Нас это не пугает»

8 июня Наталья Поклонская объявила, что запросы проверить «Трансперенси Интернешнл Россия» от ее имени получили три российских ведомства: Генпрокуратура, СК и ФСБ. Пресс-секретарь российского отделения «ТИ» Глеб Гавриш рассказал «Новой газете», как они относятся к угрозам депутата Поклонской, как вообще развивается конфликт с бывшим прокурором Крыма и какой реакции на расследование о ее собственности они ждут на самом деле

Глеб Гавриш пресс-секретарь «Трансперенси Интернешнл Россия»

С чего начался «конфликт»

Можно сказать, что госпожа Поклонская обратила на себя наше внимание майским интервью одному российскому изданию (Интервью RNS, 20 мая 2017 года). В частности, одним из вопросов беседы было сотрудничество Комитета ГД по борьбе с коррупцией с гражданскими некоммерческими организациями. Поклонская тогда ответила, что готова рассматривать обращения общественных организаций, но союзниками их не считает и, цитирую: «Вообще они так громко кричат, что их тоже стоит проверить на коррупцию».

Это сообщение заинтересовало нас, прежде всего, вольной трактовкой определений законодательства. И мы, и Фонд борьбы с коррупцией (организация Алексея Навального) — общественные организации, которые никакими должностными полномочиями не обладают, и проверить нас на коррупцию достаточно затруднительно, да и бесполезно. Так что подобное заявление госпожи Поклонской выглядит весьма странно, учитывая, что в прошлом она — прокурор, а ныне зампред думского Комитета и формально один из главных борцов с коррупцией.

К тому же нас удивил и широкий резонанс в СМИ этого сообщения, и приблизительно в это время мы и начали расследование.

Глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов отреагировал на интервью Поклонской — RNS

Расследование об имуществе Поклонской и ее реакция

Честно говоря, за реакцией госпожи Поклонской на публикацию нашего расследования в ее отношении («Квартирный вопрос Натальи Поклонской. Где живет и чем владеет бывший прокурор Крыма», 7.06.2017), мы не следили.

Ее личные высказывания в социальных сетях, комментировать нужным не считали, и не считаем. Мы вообще стараемся вести наши расследования максимально вне связи с какими-то персональными вещами.

Фигуры людей нас интересуют в меньшей степени, чем соблюдение законов. Можно сказать, персоналии нас вообще не интересуют.

о чем говорится в РАССЛЕДОВАНИи российского «ТРАНСПЕРЕНСИ» об имуществе депутата поклонской Выписка из украинского Госреестра на донецкую квартиру некой Дубровской Н. В. Оригинал смотрите тут

«Трансперенси Интернешнл Россия» обнаружили донецкую квартиру 29,9 кв. м, зарегистрированную на некую Наталью Владимировну Дубровскую, дата рождения которой совпадает с датой рождения депутата Натальи Поклонской. По этим и другим признакам в расследовании делается предположение, что Поклонская и Дубровская — один и тот же человек. А значит, в ее декларации квартира должна была быть указана. Но этой квартиры в декларации Поклонской нет. «Трансперенси Интернешнл Россия» попросило разобраться в обнаруженных фактах профильные российские ведомства. Сама Наталья Поклонская заявила, что квартиру ей «подбросили», к ней эта собственность не имеет никакого отношения. Да и метраж — 29,9 кв. м. — «как-то мелко».

Гораздо больший интерес для нас представляет реакция в отношении наших расследований со стороны контролирующих органов. Мы направили в Госдуму, прокуратуру и Администрацию президента факты, которые были обнаружены в ходе расследования, и они обязаны провести проверку и сообщить о ее результатах. Если подтвердится недостоверное декларирование имущества, закон предусматривает соответствующую санкцию — увольнение по причине утраты доверия, в случае с депутатом Госдумы — лишение мандата. Мы надеемся, что все проверки пройдут в соответствующее время, установленное законом.

О предстоящих проверках

Заявление госпожи Поклонской об обращении в ФСБ, СК и Генпрокуратуру с целью проверки нашей организации, можно только поддержать. Наверное, на это имеет право каждый гражданин страны, тем более, депутат ГД.

Скорее всего, вышеуказанные органы отреагируют и проведут соответствующие процедуры. Нас это не пугает, у нас открытая публичная отчетность. Мы, как и другие организации, внесенные в список «иностранных агентов», довольно часто и много отчитываемся перед контролирующими органами, так что всегда готовы к любым проверкам.