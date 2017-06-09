Снос продвигается быстро

Депутаты Госдумы одобрили основательно отредактированный законопроект о сносе «хрущевок» — «за» проголосовали 406 депутатов. В новом варианте прописано, что в программу попадут только дома 1957-1968 годов, если за это проголосуют две трети собственников квартир. Отменено ограничение права на судебную защиту, которое было в первой версии закона. У московских властей остается право свободно трактовать технические и санитарные правила при застройке кварталов сноса, ПЗЗ будут править на ходу. Жителям коммуналок будут давать отдельные квартиры. Первыми будут сносить наиболее изношенные дома из предварительного списка, а сам список не будет пополняться после вступления закона в силу.

Коммуналки, капремонт и компенсации

Утром 9 июня у входа в Госдуму со стороны Охотного ряда собралось несколько десятков москвичей, протестовавших против принятия закона и призывавших отправить в отставку Сергея Собянина — среди них был и лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин, который был немедленно задержан. Но в думском зале заседаний принятие болезненного законопроекта во втором чтении прошло на редкость быстро и без долгих споров.

Обсуждение заняло не более 40 минут, хотя депутаты внесли ко второму чтению 138 поправок, из которых 127 было рекомендовано к принятию. Одну из них авторы сами отозвали в день голосования: группа депутатов во главе с единороссом Евгением Москвичевым предлагала не включать в список на снос аварийные дома.

Депутаты отклонили две поправки главы Комитета по ЖКХ Галины Хованской, которая предлагала, во-первых, освободить переселенцев от платы за капремонт на первые пять лет жизни в новых домах, а во-вторых, включать в денежное возмещение за сносимое жилье стоимость непроизведенного капитального ремонта, поскольку это — невыполненное обязательство государства перед гражданином, которое должно быть компенсировано (подробно законопроект Галина Хованская комментировала в интервью «Новой» 20 апреля). Поправки Хованской поддержали не более ста депутатов — большая часть зала не стала голосовать по ним никак.

Отдельным пакетом приняли еще несколько поправок. Петр Толстой предложил заморозить список на снос после вступления закона в силу: в программу войдут только дома, проголосовавшие до этой даты. Вячеслав Володин заметил, что нужно успокоить москвичей, которые не попали в программу и не хотят — впрочем, вновь вернуться к вопросу можно и позже, но только после новых парламентских слушаний, заметил спикер.

Главы фракций и профильных комитетов (включая Хованскую и Володина) внесли предложения давать жителям коммуналок отдельные квартиры — в поправке не конкретизировано, касается это собственников, нанимателей, или сразу всех. Но если квартира находится в общей долевой или совместной собственности, в новой квартире люди получат такие же доли. Та же группа предложила установить очередность сноса домов в зависимости от того, насколько они изношены. Обе поправки прошли.

Независимый депутат Рифат Шайхутдинов, как выяснилось, предложил ограничить право москвичей на оспаривание решений по реновации, позволив им обжаловать в суде только метраж новой квартиры, несмотря на то, что после всех возмущений и споров депутаты решили исключить этот пункт. Поправка Шайхутдинова была отклонена, право на судебную защиту осталось нетронутым.

По словам коммуниста Алексея Куринного, еще 7 июня поправки Хованской обещали поддержать единороссы, но за сутки ситуацию почему-то решили переиграть: "Еще вчера поправки были согласованы, - сказал депутат "Новой" после заседания. - Видно, они подсчитали, сколько придется компенсировать гражданам и решили не принимать". Сама Хованская была недоступна по телефону.

По словам Валерия Рашкина, основной интересант законопроекта - крупные девелоперы, и приняв закон, депутаты "развязали руки застройщикам".

Что нового

В новом законопроекте проясняется, какие именно дома должны попасть под снос: «первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома» (не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам с 1957 по 1968 годы, с использованием типовых стен и перекрытий). Исчезло скандальное ограничение на судебную защиту: в прошлой версии закона оспаривать в суде можно было только метраж квартиры, которую дают взамен снесенной.

Чтобы дом вошел в программу, проголосовать за это должны собственники и наниматели не менее двух третей жилых помещений, голоса «молчунов» распределяются пропорционально общему соотношению «за» и «против» — раньше по нормативному акту Москвы голоса промолчавших считались как отданные за реновацию. До дня заключения первого договора обмена старой квартиры на новую жильцы могут провести собрание и принять решение о выходе из программы не менее, чем одной третью голосов. При этом указывается, что если квартира принадлежит городу, то наниматель получает право представлять город при голосовании. Зато собственники нежилых помещений не упоминаются вовсе.

Вместо снесенного жилья можно будет получить равнозначную (не меньшее по площади и количеству комнат) или равноценную квартиру, либо денежную компенсацию. На выплату в деньгах не смогут рассчитывать те, у кого на квартиру наложены обременения, например, ипотечники. Размер компенсации будет определяться так же, как при изъятии имущества для государственных нужд, учитываться будет рыночная стоимость квартиры, доля общего имущества в доме, понесенные из-за переезда убытки и упущенную выгоду. Если человек захочет получить не равнозначную квартиру, в а денежную выплату, он должен написать заявление в течение месяца после того, как ему предложат жилье на замену.

Нанимателям предложат равнозначное жилье либо тоже по социальному найму, либо, по их заявлению, в собственность. Гарантий переезда в границах своего района или хотя бы округа (для Зеленограда и Новой Москвы), как у собственников, для нанимателей по-прежнему не предусмотрено. Законопроект предусматривает возможность помощи при переселении отдельным категориям граждан — ранее принятый закон Москвы предусматривает, что помочь могут многодетным семьям, малоимущим пенсионерам, инвалидам и ветеранам.

Очередникам улучшат жилищные условия, если они не выберут остаться на очереди. На раздумья как собственникам, так и нанимателям квартир в сносимом доме дается 90 дней, а не 60, как в первой версии закона — после этого квартиру будут изымать по суду. Нежилые помещения заберут по закону об изъятии для государственных нужд, с предоставлением «предварительной и равноценной» компенсации.

В новой версии закона появляется пункт о том, что происходит в случае смерти собственника квартиры: тогда договор с городом заключает доверительный управляющий, назначенный нотариусом, который ведет наследственное дело. Если несколько человек владеют долями в одной квартире, взамен они получат такие же доли доли — уже в новой квартире. За доплату можно получить квартиру большей площади, чем была, в том числе можно использовать для этого материнский капитал и субсидии.

В законе сохраняется право московских властей не учитывать ранее принятые градостроительные документы при застройке освобожденной земли, а также отступать от санитарно-эпидемиологических норм и технических регламентов. Если Правила землепользования и застройки не разрешают возводить на этих землях такие здания, как задумают застройщики, изменят не планы инвестора, а ПЗЗ. При этом для того, чтобы начать строить новый дом, оформлять участок под ним необязательно — есть вероятность, что земля под домом не будет принадлежать собственникам квартир. При этом участок под сносимым домом переходит в собственность города еще до сноса.

Критика СПЧ

За день до голосования президентский Совет по правам человека порекомендовала Думе вовсе отклонить законопроект. «Совет считает более целесообразной дальнейшую успешную ликвидацию остатков аварийного и непригодного для проживания жилья в городе Москве в рамках действующего законодательства», — гласит заключение президиума Совета, опубликовано на сайте СПЧ 8 июня. — Основным возражением Совета на законопроект о реновации московского жилья является его очевидная социальная безответственность, предполагающая использование бюджетных средств на цели реновации, благоустройства территории и комплексного обновления среды проживания граждан в условиях наличия длительное время не выполненных городом Москвой социальных обязательств перед очередниками и жителями непригодных для проживания домов».

Авторы документа указали, что цель срочной масштабной реновации сформулирована неубедительно, а нагрузка, которая ляжет на инфраструктуру районов и экологию города из-за замены малоэтажных домов на высотные, не просчитана. Ранее законопроект о реновации раскритиковал Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.