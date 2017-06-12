Новая газета
Новости
Расследования
Репортажи
Сюжеты
Мнения
Мультимедиа
Лекторий
Репортажи
Где больше всего задержанных, у кого самая крупная уточка и что украл Навальный
12 июня в 10 городах России. Фотографии
Политика
22:03 12 июня 2017
«Новая газета»
2
Обсудить
Участники антикоррупционного митинга на Тверской улице в Москве. По оценкам властей, в акции участвовало 5 тысяч человек. Более 700 были задержаны. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Задержание участника митинга сотрудниками полиции. Тверская улица, Москва. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Читайте также
Протест кончился. Началась борьба за власть. От редакции: что случилось с антикоррупционным митингом, перенесенным на Тверскую
Вход на Тверскую улицу со страстного бульвара закрыли, когда было оттеснена толпа митингующих. Москва. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Обыск задержанного на Тверском бульваре в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Жесткое задержание. Москва. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Полиция действовала жестко, когда отталкивала людей с Тверской улицы. Москва. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Читайте также
День России против коррупции: в Москве и Петербурге более 1200 задержанных. Хроника
Антикоррупционный митинг на Проспекте Сахарова в Москве, куда не пришел Навальный. По информации МВД, в ней приняли участие около 2 тыс. человек. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»
Антикоррупционный митинг на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Количество участников — около 10 тысяч. Задержанных — более 500 человек, четверть из них несовершеннолетние. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Антикоррупционный митинг на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Количество участников — около 10 тысяч. Задержанных — более 500 человек, четверть из них несовершеннолетние. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Антикоррупционный митинг на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Количество участников — около 10 тысяч. Задержанных — более 500 человек, четверть из них несовершеннолетние. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Антикоррупционный митинг в Екатеринбурге. Количество участников — несколько тысяч человек. Без задержаний. Фото: Сергей Потеряев / специально для «Новой»
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на антикоррупционном митинге. Количество участников — несколько тысяч человек. Задержаний не было. Фото: Сергей Потеряев / специально для «Новой»
Антикоррупционный митинг у ДК Железнодорожников в Казани. Количество участников — около 500. Без задержаний. Фото: Артем Дергунов / специально для «Новой»
Антикоррупционный митинг у ДК Железнодорожников в Казани. Количество участников — около 500. Без задержаний. Фото: Артем Дергунов / специально для «Новой»
Антикоррупционный митинг на Привокзальной площади во Владивостоке. Количество участников — несколько сотен человек. Задержаны — более 20 человек. Фото: Иван Белозеров / специально для «Новой»
Антикоррупционный митинг на Привокзальной площади во Владивостоке. Количество участников — несколько сотен человек. Задержаны — более 20 человек. Фото: Иван Белозеров / специально для «Новой»
Антикоррупционный митинг на площади Труда у цирка в Иркутске. Количество участников — 1200-1500 человек. Задержаний не было. Фото: Антон Климов / специально для «Новой»
Антикоррупционный митинг на площади Труда у цирка в Иркутске. Количество участников — 1200-1500 человек. Задержаний не было. Фото: Антон Климов / специально для «Новой»
Антикоррупционный митинг в парке Металлургов в Магнитогорске. Количество участников — более 500. Без задержаний. Фото: Владимир Шалимов / специально для «Новой»
Антикоррупционный митинг в парке Металлургов в Магнитогорске. Количество участников — более 500. Без задержаний. Фото: Владимир Шалимов / специально для «Новой»
Антикоррупционный митинг в Самаре. Количество участников — несколько сотен человек. Без задержаний. Фото: Анар Мовсунов / специально для «Новой»
Антикоррупционный митинг в Самаре. Количество участников — несколько сотен человек. Без задержаний. Фото: Анар Мовсунов / специально для «Новой»
Антикоррупционный митинг в сквере им. Болдырева в Магадане. Количество участников — около 100 человек. Без задержаний. Фото: Евгений Серов / специально для «Новой»
Антикоррупционный митинг в поселке Вычегодский, Архангельская область. Количество участников — 7 человек. Без задержаний. Фото: Анна Шулятьева / специально для «Новой»
Теги:
задержания
,
полиция
,
москва
,
регионы
,
протесты
,
акции протеста
,
навальный
Читайте также
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:
Google Chrome
Firefox
Opera