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15 июня
«Еще раз о любви». Регистрация на лекцию Инны Хамитовой
Сюжеты
Жесткое задержание. Реконструкция. 12 июня 2017
В одной фотографии
Политика
15:41 13 июня 2017
Виталий Кавтарадзе
фотокорреспондент-стажер
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12 июня 2017 года, День России. Полиция проводит жесткое задержание участника акции против коррупции, принесшего с собой флаг России. Акцию протеста на территорию исторического фестиваля «Времена и эпохи» перенес с согласованного мэрией места политик Алексей Навальный. Всего, по последним данным, в Москве были задержаны более 850 человек. Фото: Виталий Кавтарадзе, для «Новой газеты»
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