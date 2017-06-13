Новая газета

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«Еще раз о любви». Регистрация на лекцию Инны Хамитовой

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Жесткое задержание. Реконструкция. 12 июня 2017

В одной фотографии

Политика

Виталий Кавтарадзефотокорреспондент-стажер

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12 июня 2017 года, День России. Полиция проводит жесткое задержание участника акции против коррупции, принесшего с собой флаг России. Акцию протеста на территорию исторического фестиваля «Времена и эпохи» перенес с согласованного мэрией места политик Алексей Навальный. Всего, по последним данным, в Москве были задержаны более 850 человек. Фото: Виталий Кавтарадзе, для «Новой газеты»
Теги:
москва, протесты, акции протеста, митинги, задержания

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