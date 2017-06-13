«Мы исходим из того, что это конвейер»

О том, что судьбу всех задержанных 12 июня будут решать по адресу Восстания, 28, стало известно поздним вечером того же дня. Уже ночью в Дзержинский суд привезли одну из участниц митинга против коррупции в День России. По словам очевидцев, у девушки по имени Полина случился нервный срыв. Ей пришлось вызвать скорую.

Третья стадия

С самого утра 13 июня, на дверях Дзержинского суда появилось обявление о том, что все текущие заседания переносятся. Приставы отказались впустить журналистов и правозащитников в здание без объяснения причин — «до особого распоряжения председателя суда». И на всякий случай припугнули: те, кто мешает проходу граждан по тротуару, будут задержаны.

«Если мы не войдем, то все суды будут длиться по несколько минут», — инструктирует группу общественных защитников активист Татьяна Колесова. Общественные защитники — это просто волонтеры, прошедшие обучение азам юриспруденции. Их здесь около десятка, многие не спали всю ночь. Защитники надеются, что, когда привезут задержанных, они смогут передать им ходатайства о привлечении себя к процессу (это может сделать только сам обвиняемый).

Новейшую судебную практику по делам задержанных оппозиционеров уже разделяют на три условных периода. В первое время суды удовлетворяли все ходатайства защиты, чуть позже стало достижением, когда служитель фемиды соглашался хотя бы посмотреть видео с митинга. Примета третьего периода — скорость, с которой теперь штампуют приговоры. «Поэтому, — уточняет Колесова, — наша миссия будет считаться выполненной, если судья отложит заседание и даст возможность ознакомиться с материалами».

В разговор вмешивается правозищитник Динар Идрисов: «Никакой тактики отложения быть не может!» На попечении у волонтеров — 659 человек на которых составлены административные протоколы. Из них более 500 провели ночь в полиции. Ресурсов критически не хватает.

Настоящих адвокатов, тех, что с лицензией, у здания суда только трое. Их участие обеспечил петербургский филиал «Открытой России». Но и профессиональным юристам проход в суд тоже оказывается запрещен. На крыльце появляется помощник председателя Елена Красоткина и обещает, что это временная мера — «чтобы не создавать ажиотажа».

Сделаем все возможное

К 10 утра к зданию подъезжает первый автозак. Сразу становится понятно, что передать бумаги задержанным не получится — полицейские образуют плотный «коридор». Большинство проходящих по нему — молодые люди. «Россия будет свободной!», — успевает крикнуть один их них.

После долгих уговоров проникнуть в здание суда удается Динару Идрисову — с пачкой ходатайств в руке. Через полчаса правозащитник появляется в окне суда и машет резиновой уточкой — неофициальным символом оппозиции. Как выяснилось позже, все его ходатайства отклонены, а сам Идрисов задержан (за неисполнение некоего распоряжения судьи).

«Вас пригласят, ожидайте!» — опять показывается в дверях госпожа Красоткина. Среди тех, кто в недоумении продолжает стоять на улице — советник уполномоченного по правам человека в Петербурге Наталья Евдокимова. Ей ничего не остается, как искать в интернете фамилию дежурного судебного пристава. Тем временем, вход в Дзержинский суд блокируют сразу пятеро полицейских.

Пресс-секретарь городского суда Дарья Лебедева пояснила «Новой», что подобные меры были приняты из-за того, что в старом доме на Восстания всем не хватило бы места. «Мы сделаем все возможное, чтобы права задержанных были соблюдены», — заверяет она и советует отслеживать решения через официальный канал пресс-службы в Telegram. Действительно, через некоторое время туда начинают «сыпаться» приговоры: 10 суток ареста, 10.000 штафа; 10 суток ареста, 10.000 штрафа.... Всего на 18 часов 13 июня были осуждены 18 человек. Все они были признаны виновными.

По информации правозащитников, в городских изоляторах сейчас свободны всего 50 мест, поэтому есть надежда, что «конвейер» остановится на полсотне арестантов, а остальные отделаются денежными штрафами.

Серафим Романов