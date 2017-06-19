«Мы про интернет понимаем лучше, чем вы понимаете про Госдуму»

Спустя несколько дней после заседания комитета по молодежной политике в Госдуме, на котором блогер Саша Спилберг призвала депутатов к открытости, самый молодой парламентарий Василий Власов (ЛДПР) анонсировал создание Совета блогеров — органа, который должен обеспечить парламентариям взаимодействие с интернет-сообществом.

Инициативу Власова не все более опытные коллеги восприняли с энтузиазмом. Так, глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин предположил, что выступая с подобными «избыточными» идеями Власов пытается повысить свою цитируемость в интернете.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию о предстоящем совете блогеров, призвал «общаться не с социальными сетями, а с избирателями». Он напомнил, что видеоблогеры «сейчас это в том числе и бизнес».

«Если это будет у них по убеждению и, что называется, по душе, им будет комфортно работать с депутатами и доносить то, что вы хотели бы до молодежи, через их возможности, это один разговор. А если ценники выставят, это другой. Потому что я думаю, что вашей зарплаты не хватит, чтобы поработать и неделю с ними», — добавил Володин.

Тем не менее, первое заседание Совета блогеров в стенах Государственной думы состоялось. На встречу были приглашены двадцать пять блогеров, среди которых Валентин Петухов (Wylsacom), Амиран Сардаров (автор канала «Дневник хача»), Николай Соболев (sobolev), Дмитрий Иванов (kamikadze_d), Елена Лисовская («Лиса рулит»), Сергей Стиллавин, Саша Спилберг и другие, но присутствовали далеко не все. Кто-то, как сообщили на заседании, застрял в пробке или в очереди на проходной в думу, а кто-то предпочел не рисковать своей аудиторией, которая негативно относится к любому взаимодействию с властью.

Парламентарии на Совете блогеров были представлены Владимиром Жириновским, инициатором собрания Власовым, а также зампредседателем комитета по образованию и науке Борисом Чернышевым и запредседателем Госдумы Петра Толстого. Все кроме последнего представляли фракцию ЛДПР.

Открывая заседание Жириновский заявил, что о блогерах от своего помощника услышал лет 20 назад, но и предположить не мог, что это станет «таким мощным движением в информационном поле». Он тут же припомнил, что у него самого в твиттере более полутора миллионов подписчиков.

Лидер ЛДПР напомнил о необходимости иметь молодежи свою площадку для самовыражения. Однако, несмотря на то, что все заседание было посвящено вопросу о том, в каком формате должны взаимодействовать блогеры и Дума, конкретного решения так и не было принято.

Блогер Елена Лисовская сказала, что в рамках предложенного формата она может помочь улучшить автомобильный рынок. «Я и мои коллеги знаем как, но до сих пор ничего не было сделано. Я бы могла привнести свой пласт знаний и информации», — считает она.

Другие приглашенные выражали недоумение по поводу собрания.

«Спасибо, что позвали. Мы долго думали приходить или нет, поскольку многие наши читатели специфически относятся к Госдуме. Но я пришел в качестве журналиста —посмотреть и послушать. Никакой программы и предложений у нас нет», — сообщил в своем выступлении Даниил Фомин, шеф-редактор Лентача — крупнейшего новостного сообщества «Вконтакте».

Петр Толстой поспешил разубедить присутствующих в том, что власти пытаются «подмять под себя свободный интернет».

«Мы про интернет понимаем лучше, чем вы понимаете про Госдуму. Госдума "семь-ноль" настраивается на эффективность и представление о справедливости. Почему мы хотим прямого общения? Мы хотим понимать, какие проблемы волнуют сегодняшних лидеров мнений. Хотим, чтобы вы несли нам просветительскую функцию, не оставляли Госдуму со своей ехидной критикой и помогали определять то, какой будет страна через 10-15 лет», — заверил депутат.

Зампред комитета образования Чернышев сам представился как начинающий блогер и предложил переформатировать совет.

«Может, вам прийти в разные комитеты, а не ограничиваться одним советом? Мы ваше оценки с удовольствием выслушаем в нашем комитете, приглашаем всех в любых форматах во все комитеты и во все партии», — сказал он.

Наконец, создатель инстаграмма Kremlin Russian Константин Ткаченко решил объяснить депутатам, почему Совет блогеров фактически не состоялся, так как никто из «реальных» блогеров не пришел.

«Если они придут в Госдуму, их аудитория, которая любит Навального, скажет: «Продались», — пояснил он.

«Госдума пугает кого-то? Мы им отдельное помещение дадим», — вступил в дискуссию Жириновский.

Представитель информационного портала «Селфи» Егор Яковлев поспешил сообщить еще несколько причин, по которым пришли не все, кого приглашали.

«Главная причина в том, что им не понятен статус совета. Ряд коллег накануне заседания этот статус принизили. Если блогеры увидят, что их не будут склонять к политагитации или им просто не придется напрасно тратить время и сидеть здесь как на комсомольских собраниях, то многие придут», — сообщил он.

Как выяснилось в конце заседания, на совет не пришел и приглашенный начинающий блогер и миллиардер Алишер Усманов. Власов объяснил это тем, что Усманов не прочитал письмо из Госдумы.

Впрочем, многим присутствующих тоже не удалось высказать свое мнение. Например, Елизавете Песковой, дочери пресс-секретаря президента, известной своими провокационными постами в инстаграме.

«Я пришла, чтобы понять, что я могу изменить, и что я могу предложить, но сейчас могу сказать, что я очень хочу взаимодействовать с Госдумой. Я не согласна с теми блогерами, которые не воспользовались такой возможностью. Тут власть идет к ним навстречу. Не зная, что это (Госдума — ред.), они не приходят. Я не согласна с этим», — сказала она журналистам после заседания.

Подводя итоги встречи Василий Власов заявил, что самым правильным решением будет создание экспертного совета при комитете физической культуры, туризма и делам молодежи.

«В экспертный совет будут входить и блогеры, независимо от того, любят они Навального или Жириновского. Или мы предусмотрим какое-то другое помещение для собраний, а не Госдуму. Направим письмо мэру Москвы Собянину, пусть предоставит помещение», — добавил депутат.

В беседе с «Новой газетой» Власов выразил уверенность в том, что блогеры еще придут в Госдуму: «Придут и позовут своих коллег. Мы приглашаем всех, даже если они снимают видео про политику и поддерживают Алексея Навального».