Вместе против фильтра

Партия «Яблоко» выдвинула екатеринбургского мэра Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области на заседании бюро в Москве. Перед выдвижением началась эмоциональная дискуссия, член бюро Николай Кавказский предъявил мэру Екатеринбурга ряд принципиальных претензий по его прошлым высказываниям и работе его фонда «Город без наркотиков». Тем не менее, большая часть бюро выразила полную поддержку Ройзману. Выдвижение его пока под большим вопросом из-за высокого муниципального фильтра в Екатеринбургской области и противодействия местных властей: накануне стало известно, что нужного количества подписей политик может не собрать. Тем не менее, даже если Ройзман не сможет зарегистрироваться, его кампания поможет привлечь внимание к необходимости отмены муниципального фильтра, считают в партии.

Заседание бюро «Яблока» прошло при кворуме 10 из 17 членов. Председатель федерального политсовета Григорий Явлинский появился с небольшим опозданием, вместе с Евгением Ройзманом. Мэр Екатеринбурга занял место в зале рядом со своим внезапно появившимся конкурентом Сергеем Тюриковым, которого предлагало выдвигать на губернаторские выборы свердловское отделение партии. Разговаривать кандидаты не стали.

Перед тем, как рассмотреть кандидатуру Ройзмана и его еще недавно неизвестного Тюрикова, бюро проголосовало за прекращение полномочий руководства свердловского отделения партии. Напомним, что 17 июня на конференции в Екатеринбурге произошел скандал, когда глава отделения Юрий Переверзев вышел из партии и увел со съезда большую часть делегатов, мотивируя это несогласием с намерением партии выдвигать Ройзмана на безальтернативной основе, а не партийца Тюрикова. В итоге Тюриков присутствовал в бюллетене для голосования вместе с Ройзманом, но уже в Москве.

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова отвергла обвинения в том, что федеральное руководство не прислушивалось к мнению свердловского отделения, и поэтому разразился скандал. Член бюро Ольга Власова сообщила, что в течение нескольких месяцев после того, как было достигнуто соглашение между Явлинским и Ройзманом о выдвижении, Переверзев не выражал несогласия с этим решением — это зафиксировано и в переписке Власовой с Переверзевым («Новая» ознакомилась с ее содержанием).

Тем не менее, и в Москве у Евгения Ройзмана нашелся оппонент. Член бюро Николай Кавказский, оговорившись, что он уважает мэра Екатеринбурга за его поддержку политзаключенных и позицию по Крыму, заметил, что по ряду вопросов позиции Ройзмана и «Яблока» не совпадают. Кавказский напомнил политику его не самые благожелательные высказывания в адрес геев и мигрантов, и спросил: согласовал бы Ройзман акцию в поддержку ЛГБТ, став губернатором? Ройзман не ответил прямо на вопрос, заметив, что с геями «не пересекался» и их «не обижал», а так — «живут себе и пусть и живут».

Кавказский несколько раз повторил вопрос, вызывая сдержанный смех однопартийцев, затем спросил, изменилось ли отношение Ройзмана к заместительной терапии и к методам работы фонда «Город без наркотиков», который тот возглавлял. Вопрос про заместительную терапию Ройзман проигнорировал, а насчет фонда ответил, что если бы его лично было в чем обвинить, хотя бы в том, что он «неправильно перешел улицу», его давно бы посадили.

«Политик должен уметь отвечать туманно, — заметил на претензии Кавказского Кирилл Янков, один из старейших членов «Яблока». — Если мы партия, а не кружок защиты неких принципов, единственно правильное решение — это выдвинуть Ройзмана».

«Химически чистых людей не бывает, — заметил Сергей Иваненко. — Требовать от человека, чтобы он всю жизнь делал правильные политические заявления — это, наверное, уже какой-то орден, канонизация, что-то в таком роде... Мы выдвигаем независимого кандидата со всеми вытекающими последствиями. Он попросил поддержку на выборах, он борется с системой — если мы ему откажем, что это может говорить людям, что люди будут говорить о нас? Что мы неизвестно чем занимаемся?»

«К сожалению, Евгений Вадимович — один из немногих живых явлений в российской власти», — констатировал петербургский политик Александр Кобринский.

«Вы спрашиваете, что о нас будут говорить, если мы не выдвинем Ройзмана — это будут говорить сторонники Навального, которые никогда нас не поддержат, — настаивал в ответ Кавказский. — Мы можем потерять часть своего ядерного электората, и потеряем его навсегда. Да, мы можем приобрети новый электорат, и даже больше, чем потеряем, но этот электорат будет с нами недолго. Те наши разногласия, которые есть между «Яблоком» и Ройзманом, не дают нам возможности выдвинуть его кандидатов в губернаторы от нашей партии».

Тем не менее, большая часть бюро в Ройзмана верит. «Это один из немногих избранных в России мэров, получивший доверие огромного города, — заметил зампредседателя партии Николай Рыбаков. — Опыт государственной работы позволяет ему претендовать на такой государственный пост. Он доказал, что является политиком, независимым от Кремля и Владимира Путина. Не допускал в своей работе никаких подлостей, нехороших вещей, которые очень легко сделать, чтобы войти в когорту власти».

«Таких смелых и сильных людей, как Ройзман, в российской политике нет», — подытожил дискуссию Григорий Явлинский. По его словам, все принципиальные вопросы в политической позиции «Яблока» они с екатеринбургским мэром обсудили и пришли к согласию. «Популярность, харизматичность, вызывает симпатию, создал первый в России частный музей икон», — перечислял Явлинский, заметив, что Ройзман достаточно популярен и готов к участию в выборах губернатора.

Надо заметить, бюро рассмотрело и кандидатуру конкурента Ройзмана бизнесмена Сергея Тюрикова — он рассказал, что в его программе — «повышение инвестиционной привлекательности региона» и обязательная бесплатная медицина для всех детей от 0 до 18 дет, «от лечения зубов до оплаты лечения за рубежом». Презентация Тюрикова, однако, явно не вызвала энтузиазма ни у членов бюро, ни, кажется, у него самого.

Бюро проголосовало 9 голосами из 10 за выдвижение Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы от партии. Тюриков получил один голос. Регистрация Ройзмана, тем не менее, пока под вопросом: по его собственным подсчетам, уже более 90% муниципальных депутатов Свердловской области отдали свои подписи за одного их выдвинутых кандидатов. По словам Ройзмана, местные власти получили разнарядку занять все возможные подписи, чтобы Ройзман физически не мог пройти фильтр, и набрать 128 подписей, необходимых для регистрации, уже невозможно.

Так или иначе, даже в случае неудачи выдвижение Ройзмана может помочь партии в другой борьбе — партия намерена добиться законодательной отмены муниципального фильтра как запретительного барьера для любого неугодного власти кандидата. «Для борьбы с такой заразой как муниципальный фильтр — это очень хорошее партнерство», — говорит Явлинский.

Но сам Ройзман пока настроен не только на участие, но и на победу. «Я иду на выборы не засветиться, не размяться, а выиграть. Шансов на прохождение муниципального фильтра значительно убавилось. Однако есть шанс обратить внимание на муниципальный фильтр всей страны», — заключает кандидат.