Телеграм не ОРИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова предоставить ведомству данные, необходимые для регистрации сервиса в качестве «организатора распространения информации» (ОРИ). В противном случае — Telegram будет заблокирован. На сегодняшний день российская аудитория активных пользователей Telegram составляет 6 миллионов человек.

Петр Саруханов / «Новая»

В открытом письме Дурову Жаров заявил, что создатели мессенджера игнорируют безопасность пользователей и предоставляют возможность общения террористам. Дуров ответил, что только с начала июня Telegram самостоятельно заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма. «Парадоксально, что на повестке дня в России нет контролируемых США Whatsapp и Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram», — заявил Дуров.

— Заблокировать Telegram так, чтобы технически блокировку нельзя было обойти, невозможно, — рассказал «Новой» IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников, — Telegram использует большое количество серверов для подключения. И, принимая во внимание уровень технической грамотности сотрудников Роскомнадзора, полностью заблокировать мессенджер у них не получится. Но если такое произойдет, я уверен, что в течение ближайшего времени появятся волонтерские прокси-серверы, которые можно будет ввести в Telegram-клиент и, он без проблем будет работать в обход блокировок. Также Telegram будет работать через любой VPN-сервис.

В Telegram есть функция «секретных чатов». Их особенность в том, что переписка не хранится на серверах Telegram в принципе, ее невозможно отследить. Расшифровать переписку можно только на устройстве пользователя.

Когда месяц назад стали появляться первые слухи об интересе к мессенджеру Роскомнадзора, в Telegram еще раз напомнили, что все данные, которые передаются как через облачные, так и через секретные чаты мессенджера — зашифрованы. При этом ключи для их расшифровки разделены на несколько частей и хранятся в нескольких дата-центрах: «Все дата-центры находятся в разных юрисдикциях, так что для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами».

— В Telegram довольно стойкие алгоритмы шифрования, — уверен IT-эксперт Михаил Климарев. — Могу утверждать, что третья сторона, включая сам Telegram, прочесть сообщения «секретных чатов» технически не может. К тому же, я очень слабо представляю себе процесс «передачи данных пользователей Роскомнадзору». Это, напомню, в общем 100 миллионов пользователей. Ни один Роскомнадзор просто физически не сможет обработать такой объем. Скорее всего, Роскомнадзор (а также МВД, ФСБ, ГРУ — это же для них все делается), будет слать «служебные записки» по поводу представления данных конкретных пользователей. Это довольно серьезная нагрузка на команду разработчиков Telegram. И при этом, как любят наши «органы» поступать — абсолютно бесплатная нагрузка. Так что Дуров вряд ли пойдет на условия Роскомнадзора.

— У Дурова, наверняка, уже есть продуманный вариант на случай блокировки, — считает Артем Козлюк, руководитель проекта «Роскомсвобода». — Он давно знает о желании представителей российских властей принудить его к сотрудничеству. И я думаю, он уже разработал систему, чтобы его приложение в случае блокировки технических доменов, IP-адресов, автоматически помогло бы обойти блокировку всем пользователям.

Автоматический переход всех пользователей через блокировку более всего вероятен, так же считает и Климарев:

— Исходный код мессенджера — открыт. Так что очень быстро, при необходимости, появятся десятки неофициальных программ, которые будут обходить блокировки легко и непринужденно. Но думаю, что все необходимые действия будут выполнены и в официальном приложении сразу — команда разработчиков у Дурова очень сильная.

Сбои в работе приложения могут возникнуть, если вдруг Роскомнадзору удастся заблокировать Telegram, — тогда блокировка затронет и новых, и старых пользователей. Если нет — Роскомнадзор может просто надавить на Apple и Google, чтобы удалить приложение из магазинов. Так, например, произошло с заблокированным приложением по поиску деловых контактов LinkedIn.

— «Прогибаться» Дурову нет решительно никакого смысла, — убежден Климарев. — Дело в том, что если Telegram выполнит условия Роскомнадзора, то это отзовется на остальной аудитории, которая пользуется этим мессенджером, в том числе и по причине закрытости от прослушки. Очень маловероятно, что Дуров согласится исполнять ультиматум Жарова, тем более, что ультиматум выглядит достаточно нелепо — требование исполнять законодательство России иностранной организацией. Почему Жаров, например, не требует зарегистрироваться какой-нибудь китайский сервис обмена сообщениями?

Артем Козлюк также придерживается мнения, что гораздо больше пользователей уйдет из приложения, если Дуров внесет его в реестр организаций:

— Тогда Telegram будет дискредитирован в глазах многих. И я не думаю, что в этом случае потери составят на уровне 10%. Все-таки у нас Telegram более политизированный мессенджер по сравнению с другими. Там аудитория более продвинутая в IT, возможно, и политическом активизме. Условно говоря, это не «Одноклассники».