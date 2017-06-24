Новая газета

Спецпроект «Вместе С». На что готовы пойти в России пациенты с гепатитом С, чтобы вылечиться

Сюжеты

Телеграм не ОРИ

Эксперты уверены, что для команды Павла Дурова репутация важнее угрозы блокировки, которую можно легко обойти

Политика

Татьяна Васильчуккорреспондент

Глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова предоставить ведомству данные, необходимые для регистрации сервиса в качестве «организатора распространения информации» (ОРИ). В противном случае — Telegram будет заблокирован. На сегодняшний день российская аудитория активных пользователей Telegram составляет 6 миллионов человек.

Петр Саруханов / «Новая»

В открытом письме Дурову Жаров заявил, что создатели мессенджера игнорируют безопасность пользователей и предоставляют возможность общения террористам. Дуров ответил, что только с начала июня Telegram самостоятельно заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма. «Парадоксально, что на повестке дня в России нет контролируемых США Whatsapp и Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram», — заявил Дуров.

— Заблокировать Telegram так, чтобы технически блокировку нельзя было обойти, невозможно, — рассказал «Новой» IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников, — Telegram использует большое количество серверов для подключения. И, принимая во внимание уровень технической грамотности сотрудников Роскомнадзора, полностью заблокировать мессенджер у них не получится. Но если такое произойдет, я уверен, что в течение ближайшего времени появятся волонтерские прокси-серверы, которые можно будет ввести в Telegram-клиент и, он без проблем будет работать в обход блокировок. Также Telegram будет работать через любой VPN-сервис.

В Telegram есть функция «секретных чатов». Их особенность в том, что переписка не хранится на серверах Telegram в принципе, ее невозможно отследить. Расшифровать переписку можно только на устройстве пользователя.

Когда месяц назад стали появляться первые слухи об интересе к мессенджеру Роскомнадзора, в Telegram еще раз напомнили, что все данные, которые передаются как через облачные, так и через секретные чаты мессенджера — зашифрованы. При этом ключи для их расшифровки разделены на несколько частей и хранятся в нескольких дата-центрах: «Все дата-центры находятся в разных юрисдикциях, так что для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами».

— В Telegram довольно стойкие алгоритмы шифрования, — уверен IT-эксперт Михаил Климарев. — Могу утверждать, что третья сторона, включая сам Telegram, прочесть сообщения «секретных чатов» технически не может. К тому же, я очень слабо представляю себе процесс «передачи данных пользователей Роскомнадзору». Это, напомню, в общем 100 миллионов пользователей. Ни один Роскомнадзор просто физически не сможет обработать такой объем. Скорее всего, Роскомнадзор (а также МВД, ФСБ, ГРУ — это же для них все делается), будет слать «служебные записки» по поводу представления данных конкретных пользователей. Это довольно серьезная нагрузка на команду разработчиков Telegram. И при этом, как любят наши «органы» поступать — абсолютно бесплатная нагрузка. Так что Дуров вряд ли пойдет на условия Роскомнадзора.

— У Дурова, наверняка, уже есть продуманный вариант на случай блокировки, — считает Артем Козлюк, руководитель проекта «Роскомсвобода». — Он давно знает о желании представителей российских властей принудить его к сотрудничеству. И я думаю, он уже разработал систему, чтобы его приложение в случае блокировки технических доменов, IP-адресов, автоматически помогло бы обойти блокировку всем пользователям.

Автоматический переход всех пользователей через блокировку более всего вероятен, так же считает и Климарев:

— Исходный код мессенджера — открыт. Так что очень быстро, при необходимости, появятся десятки неофициальных программ, которые будут обходить блокировки легко и непринужденно. Но думаю, что все необходимые действия будут выполнены и в официальном приложении сразу — команда разработчиков у Дурова очень сильная.

Сбои в работе приложения могут возникнуть, если вдруг Роскомнадзору удастся заблокировать Telegram, — тогда блокировка затронет и новых, и старых пользователей. Если нет — Роскомнадзор может просто надавить на Apple и Google, чтобы удалить приложение из магазинов. Так, например, произошло с заблокированным приложением по поиску деловых контактов LinkedIn.

— «Прогибаться» Дурову нет решительно никакого смысла, — убежден Климарев. — Дело в том, что если Telegram выполнит условия Роскомнадзора, то это отзовется на остальной аудитории, которая пользуется этим мессенджером, в том числе и по причине закрытости от прослушки. Очень маловероятно, что Дуров согласится исполнять ультиматум Жарова, тем более, что ультиматум выглядит достаточно нелепо — требование исполнять законодательство России иностранной организацией. Почему Жаров, например, не требует зарегистрироваться какой-нибудь китайский сервис обмена сообщениями?

Артем Козлюк также придерживается мнения, что гораздо больше пользователей уйдет из приложения, если Дуров внесет его в реестр организаций:

— Тогда Telegram будет дискредитирован в глазах многих. И я не думаю, что в этом случае потери составят на уровне 10%. Все-таки у нас Telegram более политизированный мессенджер по сравнению с другими. Там аудитория более продвинутая в IT, возможно, и политическом активизме. Условно говоря, это не «Одноклассники».

Теги:
блокировка, роскомнадзор, telegram

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera