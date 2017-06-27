Гребенщиков, Цыганов, Звягинцев и другие выступили в защиту историка Юрия Дмитриева
Деятели культуры записали видео в поддержку главы карельского «Мемориала»
«Новая газета»редакция
Гребенщиков, Драгунский, Звягинцев, Рубинштейн, Цыганов, Веденяпин, Архангельский, Быков, Войнович, Щербина. Это еще не полный список фамилий — тех, кто вступился за историка Юрия Дмитриева.
Они записали видеообращения к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой взять на личный контроль рассмотрение дела Дмитриева.
Краеведа, историка, председателя карельского регионального отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева обвиняют по нескольким статьям, в том числе — в изготовлении детской порнографии, хранении оружия. Все люди, знающие Юрия Дмитриева по его многолетней работе в «Мемориале», уверены: дело сфабриковано, а истинная причина ареста специалиста по советской истории периода массовых репрессий — его профессиональная и общественная деятельность.
Борис Гребенщиков:
«То, что он делает — необходимо для России»
Евгений Цыганов:
«Юрий Дмитриев — человек, который много лет своей жизни посвятил восстановлению памяти жертв сталинских репрессий»
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«Дети тех, кто стрелял и сажал, сегодня при должностях». Автор работ о сталинском терроре Юрий Дмитриев третий месяц содержится в СИЗО, его обвиняют в «изготовлении порнографии»
Денис Драгунский:
«Он своими руками сшивает историческую память, восстанавливает справедливость»
Владимир Войнович:
«Власть стесняется напрямую преследовать его за то, что он восстанавливает память о безвинно убитых людях»
Андрей Звягинцев:
«Хотя бы из уважения к его огромному труду, я прошу вас обратить пристальное внимание на это дело. Пожалуйста, сделайте это»
Дмитрий Быков:
«Если уж и брать "святого", то приписать ему самое грязное. Лучшего свидетельства о нашем времени нет »
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