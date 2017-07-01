Теория большого пшика

В марте их беспорядочно сажали, хватая на улицах и в домах, а теперь так же беспорядочно освобождают. В пятницу, 30 июня, из минского СИЗО вышли последние обвиняемые в подготовке массовых беспорядков и создании незаконного вооруженного формирования — Виктор Мороз и Мирослав Лозовский. Страшная история, которую несколько месяцев рассказывали, грозно шевеля усами и межбровными складками, кагэбэшные чины, обернулась большим пшиком.

Напомню эту страшную историю. 21 марта Александр Лукашенко заявил, что по всей стране арестованы десятки боевиков, подготовленных в Польше, которые намеревались совершить вооруженный переворот 25 марта. Тем же вечером после рассказа о боевиках в Беларуси действительно было возбуждено уголовное дело по статье «организация массовых беспорядков», и начались аресты. Арестовали 35 человек, многие из которых даже знакомы между собой не были: руководитель спортивного клуба при Бобруйском горисполкоме, спасатель, спецназовец, книготорговец, молодежные активисты из «Маладога фронта», изготовитель вышиванок, пограничник, издатель, менеджер… Некоторые из них действительно когда-то состояли в «Белом легионе» — спортивно-патриотическом объединении, которое занималось организацией летних лагерей для молодежи. Больше 15 лет назад «Легион» прекратил свое существование.

Бойцы «Белого легиона», 15 лет назад прекратившего свое существование

Арестованных перебрасывали из кагэбэшной тюрьмы в обычный СИЗО, потом обратно. В апреле большинству из них предъявили второе обвинение: в создании незаконного вооруженного формирования. По телевизору рассказывали про готовившийся переворот и про политэмигрантов, которые из Польши финансируют подготовку боевиков и собственно вооруженного переворота.

Уголовное дело белорусы сразу же назвали «делом патриотов», в социальных сетях появился хэштег #патрыётнезлачынца («патриот не преступник»), там же начался сбор средств в помощь семьям арестованных.

Вернее, кампания по сбору средств BY_help стартовала на неделю раньше первых арестов: после февральских и мартовских «маршей рассерженных белорусов» против декрета о тунеядстве многим их участникам были присуждены штрафы, и сначала волонтеры планировали собирать деньги на выплаты этих штрафов.

Но уже через неделю оказалось, что деньги теперь нужны еще и на передачи в СИЗО, оплату адвокатов, помощь семьям, которые остались без кормильцев не на 15 суток, а на неопределенный срок. Сумма пожертвований превысила 55 тысяч долларов. Никаких фондов, никаких правозащитных организаций — просто пользователи фейсбука. Опыт солидарности у белорусов давний. Когда начинаются массовые репрессии, все бросаются на помощь и поддерживают пострадавших, а заодно и друг друга. Когда все на воле, так почему-то не получается.

А потом арестованных начали освобождать, небольшими партиями. Последние вышли 30 июня. Кого-то освобождали под подписку о невыезде, с кого-то снимали обвинения. То, что уголовное дело о массовых беспорядках и вооруженном перевороте — туфта, было ясно с самого начала.

Но когда ребята начали выходить из тюрем, становилось ясным еще и то, что кагэбэшники их не просто «мариновали», а все это время серьезно обрабатывали. Некоторых — успешно.

Сергей Пальчевский из «Маладога фронта» на следующий день после освобождения признался, что вышел лишь на условиях подписания бумаги о сотрудничестве с КГБ и что дал некие показания, согласованные накануне с гэбистами. Сергей Кунцевич, который успел во время отсидки передать на волю «маляву» с сообщением о пытках в СИЗО, вскоре неожиданно был освобожден, после чего начал обвинять одного из лидеров протестов Николая Статкевича во лжи и петь осанну силовикам. Кунцевича потом даже председатель КГБ цитировал. Алексей Абрамов, вышедший из тюрьмы одним из последних, говорил о том, что «везде есть порядочные люди», что Следственный комитет работает хорошо, что в тюрьме КГБ приличные условия (притом, что уже очень многие белорусы прошли через тюрьму КГБ и знают, какие там в действительности условия).

Следственный комитет, кстати, появился в деле лишь две недели назад. Когда КГБ закончил свою работу, некоторые результаты которой уже обнародованы (взять хотя бы признание того же Пальчевского в сотрудничестве), он передал дело в Следственный комитет: мол, нам больше неинтересно, теперь делайте, что хотите. СК прекратил дело о массовых беспорядках, которых не было, но принял к производству дело о незаконном вооруженном формировании. Утром 30 июня председатель СК Иван Носкевич заявил журналистам, что до конца дня все выйдут на свободу. Было ощущение, что он сам нервно поглядывает на часы: пятница, нужно успеть до выходных.

Спешка эта объяснима: с 5 по 9 июля в Минске впервые пройдет сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. И «свежих» политзаключенных поспешили отправить по домам. Но они остаются обвиняемыми, следствие будто бы идет и может продлеваться еще долго. В это время можно продолжать «работать» с подследственными разными средствами. Кто знает, что сработает и когда пригодится.

А самое неприятное то, что репрессии становятся информационным спамом. Такого рода уголовные дела — со страшными историями про переворот, десятками арестованных, документальными фильмами про польские лагеря боевиков, обещаниями завтра всех расстрелять и массовыми освобождениями через несколько месяцев — приучают людей к тому, что репрессии — дело обычное, как осенняя слякоть. Такое же неприятное, но не страшное. На 15-суточные административные аресты в Беларуси уже вообще перестали обращать внимание: какие там сутки, когда невиновных в СИЗО по тяжкому обвинению держат? Теперь точно так же будут воспринимать новые аресты: наверное, снова, как с теми, из «Белого легиона», все закончится большим пшиком, можно не волноваться.

Но волноваться — нужно.