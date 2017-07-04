МВД Ставропольского края разрешило бизнесменам дарить квартиры полицейским

Оперативно-разыскная часть собственной безопасности ГУ МВД по Ставропольскому краю не видит нарушений закона в дарении квартир сотрудникам ставропольской полиции представителями строительной компании «ЮгСтройИнвест».

После публикации в «Новой газете» материала «Потом он выстрелил мне в голову», в котором мы рассказали о том, что вступающие в конфликт с застройщиком люди подвергаются вооруженным нападениям, редакция направила в Главное управление собственной безопасности МВД РФ запрос с просьбой дать оценку следующему факту: на официальном сайте «ЮгСтройИнвеста» говорится, что компания ежегодно дарит квартиры полицейским. «Законно ли это?» — спросили мы, памятуя, что, согласно ФЗ «О противодействии коррупции», госслужащие не могут принимать подарки дороже 3000 рублей.

официальный ответ усб мвд по ставрополью «Нарушений законности <...> не установлено»

«Сообщаю, что Ваше обращение на имя начальника Главного управления собственной безопасности МВД России о неправомерных действиях должностных лиц ГУ МВД по Ставропольскому краю по поручению рассмотрено. В ходе проведенной проверки нарушений законности в действиях должностных лиц Главного управления МВД России по Ставропольскому краю не установлено», — сообщил начальник оперативно-разыскной части СБ ГУ МВД по Ставропольскому краю Константин Бородин.

Почему мы с этим не согласны?

Во-первых, повторимся, согласно ст. 575 ГК РФ, государственные служащие не могут принимать подарки дороже 3000 рублей (квартиры «ЮгСтройИнвеста» стоят от 1 039 500 рублей). В том случае если подарок дарится в связи с исполнением служебных обязанностей, он не может быть принят вообще (ст. 12.1 ФЗ «О противодействии коррупции»). Полицейские являются государственными служащими в силу ст. 25 ФЗ «О полиции».

Во-вторых, компания «ЮгСтройИнвест» на своем сайте открыто заявляет: «Ежегодно оказывается помощь нуждающимся в жилье сотрудникам ГУВД в виде безвозмездной передачи квартир». То есть квартиры дарятся полицейским не как друзьям, близким родственникам, хорошим людям и т.д., а именно как сотрудникам полиции.

В-третьих, совершенно непонятно, как проводилась проверка. Сотрудник собственной безопасности МВД Ставропольского края Константин Латаш позвонил в редакцию «Новой» 28 июня 2017 года в 17.53. Попросил прислать ссылки, в которых говорится о дарении квартир полицейским, и отметил, что время вечернее и он собирается домой. А уже 3 июля в 09.35 утра в редакцию пришел ответ, что нарушений законодательства в случаях с дарением квартир нет. Учитывая, что 1 и 2 июля — выходные дни, проверку по многократным фактам дарения застройщиком квартир должностным лицам ГУ МВД, получается, провели всего за два дня.

Все это было бы не так печально, если бы не факты:

люди, вступающие в конфликт с «ЮгСтройИнвестом», подвергаются нападениям, в том числе — вооруженным. А уголовные дела по этим фактам либо не возбуждаются вообще, либо в них не появляется подозреваемых.

Так, 26 апреля 2017 года в Ставрополе было совершено два нападения на блогера Илью Варламова. Его несколько раз облили зеленкой и йодом и били ногами. При одном из нападений присутствовал заместитель гендиректора «ЮгСтройИнвеста» Сергей Медведев. Уголовного дела возбуждено не было, двое участников нападения получили административный арест — двое суток, а еще трое отделались штрафами по 500 рублей. Сергей Медведев вообще никакой ответственности не понес.

Но Варламову повезло — он легко отделался. А вот ставропольского эколога Григория Пинчука, собравшего документы о получении людьми «ЮгСтройИнвеста» земли под застройку в заповеднике «Русский лес», неизвестные избили кастетами до потери сознания. При этом никаких ценных вещей у него не украли, забрали только документы. Ответственности за нападение на Пинчука не понес никто.

Еще хуже пришлось ставропольскому студенту Ивану Барыляку, который предположил, что принадлежащие «ЮгСтройИнвесту» управляющие компании завышают тарифы ЖКХ. Ивана просто расстреляли — в него всадили 4 пули из травматического оружия, причем один из выстрелов пришелся в голову. Ставропольская полиция квалифицировала нападение как хулиганство и за три года не нашла ни одного подозреваемого.

Сыграли ли во всех этих случаях какую-то роль квартиры, подаренные «ЮгСтройИнвестом» ставропольским полицейским? Этот вопрос требует как минимум не двухдневной проработки.