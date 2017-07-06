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Москва. У входа в штаб Навального на Садовнической улице
Фото дня
Политика
17:25 06 июля 2017
Влад Докшин
фотокорреспондент
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Офисы Навального по всей России находятся под атакой силовиков и сочувствующих им «активистов». Что происходит?
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Теги:
полиция
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давление
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выборы
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навальный
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