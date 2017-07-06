Новая газета
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Москва. У входа в штаб Навального на Садовнической улице

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Политика

Влад Докшинфотокорреспондент

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Офисы Навального по всей России находятся под атакой силовиков и сочувствующих им «активистов». Что происходит?

 

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

 

Теги:
полиция, давление, выборы, навальный
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