Что не разболтал «Шалтай»

Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, известного в киберпространстве под ником Льюис, к двум годам лишения свободы. Уже в июле Аникеев может выйти на свободу по УДО, поскольку ст. 272 УК РФ — это преступление средней тяжести, и условно-досрочное освобождение возможно после первой трети срока. Аникеев был взят под стражу 9 ноября прошлого года, восемь месяцев истекают в воскресенье, 9 июля 2017 года.

Напомним, Владимир Аникеев был задержан сотрудниками ФСБ в питерском аэропорту Пулково в конце прошлого года. Едва суд выдал санкцию на арест, Аникеев признал вину, раскаялся, пошел на сотрудничество со следствием. Поэтому уголовное дело в отношении Аникеева Мосгорсуд рассмотрел в «особом порядке». Без исследования доказательств, без допроса свидетелей и потерпевших. Но при этом уголовное дело было засекречено и судебный процесс прошел за закрытыми дверями. Следствие наложило на уголовное дело гриф «секретно», потому что в материалах дела якобы есть сведения, содержащие «государственную тайну». И это странно.

Дело в том, что Аникееву инкриминировался взлом электронных почтовых ящиков помощника президента Андрея Белоусова, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова и сотрудницы группы компаний «Сумма» Елены Морозовой.

К примеру, содержимое почтовых ящиков с августа 2013 по февраль 2016 года бывшего начальника дирекции по управлению проектами в сфере ЖКХ ПАО «Сбербанк России» Евгения Кислякова «Шалтай-Болтай» выставил на продажу на так называемой бирже информации за 70 тыс. долларов. За переписку Елены Морозовой с 2008 по 2016 год (11 тысяч писем объемом 13 Гб), якобы содержащей большое количество конфиденциальной коммерческой информации, касающейся деятельности и активов группы «Сумма», хакеры потребовали 96 тысяч долларов. Лот вскоре купил неизвестный клиент.

Но, несмотря на то что практически во всех этих эпизодах были признаки преступления, которое в УК называется вымогательством, Аникееву предъявили куда более гуманную статью УК — «Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Несколько лет назад «Новая» вступала в контакт с представителями «Шалтая-Болтая», когда нам предложили приобрести огромный массив информации, якобы полученный путем взлома почтовых ящиков сотрудников администрации президента России, некоторых министерств и крупных коммерческих структур. Уже тогда мы обратили внимание, что предложенные нам переписки и документы никак не могли быть похищены путем взлома почтовых ящиков. Такие объемы информации могли быть похищены исключительно с серверов компьютеров.

И мы предположили, что «Шалтай-Болтай» используется людьми, имеющими доступ к компьютерным серверам министерств, ведомств, администрации президента, для легализации хищений и сливов конфиденциальной информации. Когда стало известно, что дело «Шалтая-Болтая» засекречено, эта версия стала выглядеть еще более убедительно.

Обратили мы внимание и на то, что информация об уголовном деле в отношении «Шалтая-Болтая» появилась в СМИ уже после того, как стало известно об аресте офицеров ФСБ — полковника Сергея Михайлова и майора Дмитрия Докучаева, подозреваемых в государственной измене. Сегодня можно предположить, что утечка информации об аресте Аникеева и его подельников произошла с целью отвлечения общественного внимания от уголовного дела в отношении сотрудников ФСБ.

Версия о связи уголовного дела в отношении «Шалтая-Болтая» с уголовным делом о государственной измене сегодня кажется не очень убедительной. И вот почему.

Офицеры ФСБ были задержаны 4 декабря 2016 года, то есть почти через месяц после ареста Аникеева. Михайлов и Докучаев — не дилетанты, опытные офицеры, которые не могли не догадаться, что начавший сотрудничать со следствием Владимир Аникеев обязательно даст показания и против них. Но, видимо, Михайлов и Докучаев не опасались откровений хакера и не покинули Россию, не скрылись, потому что были уверены, что если они и контактировали с Аникеевым, эти контакты не носили криминальный характер.

Тем не менее уголовное дело в отношении «Шалтая-Болтая» было засекречено. Возможно, в уголовном деле действительно есть секретные сведения уже о других сотрудниках ФСБ, снабжавших хакеров информацией, похищенных с серверов потерпевших по уголовному делу в отношении Аникеева.

Наши источники в ФСБ и следственных органах не подтвердили, но и не опровергли эту версию. Но она многое объясняет. В том числе предельно мягкий приговор Аникееву, позволяющий ему рассчитывать на освобождение уже в ближайшие дни.