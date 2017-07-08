Спорили о земле, стреляли в воздух

В субботу правоохранительные органы Дагестана вынуждены были перекрыть въезд в селение Ленинаул на границе Дагестана и Чечни из-за информации о готовящемся сходе местной чеченской общины. Магомед Даудов приехал разбираться в напряженной ситуации, возникшей между аварцами и чеченцами в селении Ленинаул.

«Они приехали на десяти машинах. К тому времени там собралась большая толпа чеченцев несколько сотен человек. Даудов вышел к людям, пытался их успокоить. Но наши чеченцы, которых науськивали провокаторы, разозлились еще больше...

...Они кричали Даудову, мол, вы приехали сюда к нам на помощь и за нас не заступаетесь. В Даудова полетели камни. Один из них попал ему в ногу. В ответ его охрана и сотрудники Росгвардии открыли огонь в воздух».

Как рассказывают очевидцы, конфликт начался 25 июня в праздник Ураза-Байрам между подростками. «У нас в селении есть глухонемой парень, блаженный немного, — говорит Ибрагим, житель Ленинаула. — В тот день он ходил с пакетом и сладости собирал у прохожих. Чеченские молодые парни стали задирать его, аварцы вступились. Произошла драка. Чеченцев было больше, они одержали вверх. Тогда аварцы обратились за подмогой к своим. В итоге вмешалась полиция. 12 человек было задержано. Вроде бы конфликт удалось решить».

Но в субботу, 8 июля, случилось продолжение. Про драку, вызвавшую споры, все уже забыли, а на первый план вышел давний спор о земле.

Ленинаул — высокогорное селение Казбековского района Дагестана на границе с Чечней. Население насчитывает около десяти тысяч человек. Преимущественно в Ленинауле проживают аварцы и чеченцы-аккинцы или ауховцы (отдельная этническая группа вайнахов). До депортации чеченцев в 1944 году в Среднюю Азию селение входило в Ауховский район. После депортации на освободившиеся земли власти стали переселять аварцев. В 1956 году чеченским семьям было разрешено вернуться на Кавказ, однако запрещено селиться в упраздненном к тому времени Ауховском районе. В 90-е годы активно обсуждался вопрос о восстановлении Ауховского района, который до сих пор остается неурегулированным.

«Выяснилось, что ситуацией с дракой воспользовались провокаторы, которые хотели перевести конфликт из бытовой в этническую плоскость, — продолжает Ибрагим. — Мы хорошо живем с чеченцами рядом. Но у нас в селении есть такие люди, которые во всякую ссору пытаются вплести политику. Иногда им это удается. Такие происшествия бывают по нескольку раз в год. — В интернете эти люди стали распространять видеоролики и призывать чеченцев собрать сход, так как аварцы их якобы притесняют. Часть из них отправилась в Чечню просить защиты у Рамзана Кадырова. Эти люди не понимают, что разжиганием искусственной розни между нами невозможно решить никаких вопросов».