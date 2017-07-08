Гамбургский счет

Меланья Трамп пыталась прервать затянувшуюся встречу лидеров России и США. Ей это не удалось, рассказал госсекретарь Рекс Тиллерсон. По его словам, президенты двух стран быстро достигли

хорошего взаимопонимания, между ними возникла

«положительная химия». Reuters

Петр Саруханов / «Новая газета»

Сцена изображает коридор Конгресс-центра в Гамбурге. Перед дверью № 14 стоит Меланья Трамп.

МЕЛАНЬЯ (обращаясь к двери):

— Послушай, Дональд, это моветон. Ты будешь, так сказать, неверно понят. Пускай всегда опаздывает он, но мы же не опаздываем, Дональд! Вы задержались больше чем на час. Ты не Орнелла Мути*. Будет поздно. Есть лидеры на встрече, кроме вас…

ГОЛОС ТРАМПА (из-за двери):

— Пойми, Меланья, это грандиозно! Мы оба ждали этой встречи, но… Но это превосходит ожиданья!

МЕЛАНЬЯ:

— Вся пресса дожидается давно…

ГОЛОС ТРАМПА (возбужденно):

— Что пресса нам! Пойми, пойми, Меланья! Я разогнал бы их в один пинок, как сделал он. И мы бы так сумели. Он тоже очень, очень одинок, совсем как я. Враги повсюду, Мелли! Все эти генераторы вранья, банкирские круги, что ими правят… Его травила пресса, как меня. Он их заткнул, но все равно же — травят! Все заговор, все бильдербергский клуб. Я чувствую их тайные желанья! Он мне открыл, он далеко не глуп…

ГОЛОС ТИЛЛЕРСОНА (за дверью):

— У них такая химия, Меланья!

МЕЛАНЬЯ:

— Но это неприлично! Слушай, Рекс…

ГОЛОС ТРАМПА (раздраженно):

— Какая неуступчивость баранья! Вы женщины, и вам бы только секс, но дружба выше секса, слышь, Меланья! Вы, женщины, что можете понять? Высокая любовь не в вашем вкусе. Оно, конечно, ты жена и мать, но ваша суть известна: grab the pussy! Он правит вечно. Он как фараон. И кстати, эти русские медведи — ребята с мозгом: если бы не он, ты б, может быть, не стала первой леди! Я это понял в первые же дни, читая сетевые мегасрачи…

ГОЛОС ТИЛЛЕРСОНА:

— Он говорит, что это не они, но контрразведка думает иначе. А он сказал, что мы тогда несем ответственность за пасмурное лето…

МЕЛАНЬЯ (потрясенно):

— О чем вы там?!

ГОЛОС ТРАМПА:

— О Минске. Обо всем. О Сирии… Но важно же не это! У нас в Конгрессе, сколько ни корми, способны лишь на мелочное скотство. Он первый после Бэннона, пойми, с кем ощущаю я такое сходство! Вон, говорят, он выстроил тюрьму, а я не верю этой пропаганде. Я первый, кто понравился ему — быть может, со времен Махатмы Ганди. У них там есть серьезные умы. Он безусловный лидер сверхдержавы.

ГОЛОС ТИЛЛЕРСОНА:

—И, может быть, неправы были мы, а кое в чем они, напротив, правы!

МЕЛАНЬЯ (в бешенстве):

— А что он сам молчит? Он что, немой? Чем он таким там занят, интересно?

ГОЛОС ПУТИНА:

— Меланья, это уровень не мой. У вас неконструктивная повестка.

ТРАМП (торжествующе):

— Ты слышала? Какой прекрасный знак! Смиряйся, самомнение припрятав. Теперь со всеми вами буду так!

МЕЛАНЬЯ (все поняв):

— Да, милый. Нет тебя — не будет Штатов.

Занавес.

Орнелла Мути получила штраф от театра за опоздание на спектакль из-за ужина с Владимиром Путиным.