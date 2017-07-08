Переговоры на «линии фронта»

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которой долго ждали политики и дипломаты и о результатах которой много спекулировали политологи и журналисты, наконец, состоялась. Она произошла в объятом уличными боями Гамбурге, но принесла надежду на смягчение военного конфликта в Сирии. В остальном ее значение ограничилось тем, что она состоялась. Путин стал последним из значительных государственных лидеров, с кем переговорил новый президент США. По свежим следам судить трудно, но можно надеяться, что поворот от направления «в никуда» произошел. Стороны договорились создать низовые рабочие структуры для диалога.

«Добро пожаловать в ад!»

Беспорядки в Гамбурге во время саммита «двадцатки». Фото: РИА Новости

В пятницу вечером, когда главы государств и правительств стран «двадцатки» отправились на прием и концерт в Эльбскую филармонию на остров в старом порту, я ушел из пресс-центра. Выбираясь из обезлюдевшего выставочного квартала Гамбурга (местной ВДНХ), где проходило двухдневное совещание лидеров «большой двадцатки», в поиске открытой станции метро я попал в войну. Полицейские, среди которых не было местных, не могли показать дорогу, а пожилая пара у очередной закрытой станции «Фельдштрассе» сказала, что следующая ближайшая — «Штерншанце».

— Далеко?

— Нет, минут десять, но небезопасно.

Значение этих слов я понял на площади Нойер_Пфердемаркт. Там проходила линия фронта между вооруженной спецсредствами полицией и тысячами демонстрантов-антиглобалистов. Дальше к Рыбному рынку в сторону Эльбы — территория оппонентов власти. Полиция пыталась освободить от смутьянов пути проезда государственных гостей после вечера в филармонии в свои гостиницы. На карте — престиж Германии.

С подожженных баррикад поднималось пламя с черным дымом, горели припаркованные автомобили, со стороны полиции время от времени летели струи воды из водометов, со стороны демонстрантов — файеры, бутылки и другие предметы. И все это под аккомпанемент шумовых гранат. На момент написания этих строк ущерб подсчитывался, он явно больше, чем вечером накануне, когда были легко ранены полсотни полицейских, сгорели десятки престижных машин и задержаны около полусотни погромщиков.

Утро после погромов. Фото: ТАСС

Немного промокнув, мне удалось, пересечь «линию фронта» и, укрывшись пару раз в арках подъездов от толпы, убегавшей от очередной полицейской атаки, я целеустремленно пошел к метро «Штерншанце», которое, однако, тоже оказалось закрытым, и далее к «Шлумпу».

На всем пути я встречал компании молодых людей, которые шли в обратном направлении, от работающих станций к «линии фронта». Проходя мимо телерепортеров, они показывали растопыренные в знаке «победа» пальцы. Они не выглядели хулиганами и погромщиками, которых я видел на «линии фронта», но шли туда и явно симпатизировали демонстрантам. Хозяева кафе и пивных приглашали надписями: «Демонстранты, добро пожаловать».

Стены домов квартала Шанце, вотчины коммунистов и анархистов, заклеены листовками против глобализации и «дикого» капитализма, против «двадцатки» (акция называлась язвительным приветствием: «Добро пожаловать в ад!»). Но главным антигероем был Трамп, которого некоторые листовки называли «фашистом».

Он — абсолютное зло. На его фоне нелюбимый на Западе Путин выглядел вполне приемлемым гостем Гамбурга.

Протестующая. Гамбург. Фото: РИА Новости

Язык жестов и смысл взглядов

В пресс-центре саммита «двадцатки» трудно было не услышать русскую речь. С утра пятницы многочисленные представители российских государственных СМИ соревновались в толковании жестов и взглядов.

Когда отношения между странами совсем худые, приходится ловить и интерпретировать скудные сигналы личной приязни между лидерами. В идеале, в современном мире межгосударственные отношения не должны зависеть от личных симпатий или неприязней. Лидеры в любом состоянии личных отношений должны выполнять свой мандат. Но на практике чаще похожи на монархов позапрошлого века.

Ангела Меркель как хозяйка встречи принимала гостей по протоколу. С Макроном по-дружески расцеловалась, как и с брюссельскими чиновниками Туском и Юнкером. Трамп пришел как хозяин, старший брат или отец, протянул Меркель руку, без особо теплых чувств фамильярно приобнял ее за плечи и пошел дальше в зал.

С Путиным фрау канцлер обменялась дежурными любезностями, улыбками и рукопожатиями, как и с другими. Правда,

потом они вместе шли к столу рабочего обеда и о чем-то беседовали, подкрепляя язык жестами. Трудно угадать движения ладоней: как будто что-то через что-то перелетает. Самолеты, снаряды? Собеседники не улыбались.

Но пресс-секретарь Песков отметил, что Меркель очень радушно встретила Путина. Речи о международной изоляции России не может быть.

Кто-то продолжал искать скрытый смысл в расстановке гостей на «семейном фото», где Путин стоял через китайца Си от председательствующей Меркель, а Трамп совсем с краю: дальше него только Макрон. Но это был просто протокол, который учитывает бывшего и будущего председателей «двадцатки» и стаж лидеров на своем посту.

«Семейное» фото. РИА Новости

Соревнование в угадывании сигналов продолжалось и в минуты протокольной съемки начала встречи между Путиным и Трампом. Формулам вежливости придавался политический смысл.

Репортеры выкрикивали не предусмотренные сценарием такой съёмки вопросы, которые Трамп и Путин игнорировали. Первый с надменностью американского миллиардера, второй с ледяной непроницаемостью агента КГБ.

Перед встречей сгустилась напряженность в связи с выступлением Трампа накануне в Варшаве. Там он назвал Россию дестабилизирующим фактором и обещал полякам и прибалтам, что Америка защитит их на основании Статьи 5 Североатлантического договора. Если на них кто-то нападет (кто же еще кроме России?).

Председатель Евросовета Дональд Туск, бывший польский премьер, сказал, что таких слов Трампа давно ждали в Европе. Но, оговорился он, остается убедиться: это единичный порыв Трампа или новая политика Вашингтона. Брюссель и Центральная Европа насторожены, сомневаясь, что Трамп достаточно жестко противостоит Путину.

Торг Путина — Трампа

Фото: Reuters

Встреча Путин-Трамп продолжалась более двух часов вместо запланированных 30-40 минут. Видимо, торг по накопившимся проблемам был трудным и захватывающим, но глава госдепа Рекс Тиллерсон объяснил это возникшей приязнью, «положительным взаимопониманием» между двумя президентами. Они, мол, не хотели заканчивать разговор, и даже вторгшаяся в зал после часа беседы Мелани Трамп не смогла побудить мужа остановиться.

Пресс-конференции Путина и Трампа по итогам переговоров в Гамбурге не было. Информацию об их встрече журналистам из кремлевского и белодомовского пулов получили в пересказе, соответственно, Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

По словам Лаврова, президенты договорились объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии с полудня воскресенья. Это подготовленный сюрприз. Только в пятницу эксперты РФ и США в Аммане согласовали меморандум о зоне деэскалации в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. Там будет обеспечивать безопасность российская военная полиция в координации с иорданцами и американцами. Есть понимание еще по трем зонам деэскалации. По словам Тиллерсона, на согласование последних деталей по южной зоне требуется еще неделя. По северу пока ясности нет. Мониторинговый центр создается в Иордании.

Стороны по-разному ценят это достижение. Россия подчеркивает, что США и Иордания согласились с территориальной целостностью Сирии, американцы — признание Россией вооружённой сирийской оппозиции, против которой она до сих пор воевала на стороне Асада. США по-прежнему за изгнание клана Асада из власти в Дамаске.

США и Россия остались при своем в вопросах возвращения российской дипсобственности в Вашингтоне. Российским дипломатам не удалось договориться о возвращении в Россию осужденных в США на долгие сроки бизнесмена Бута и летчика Ярошенко. Они по-разному смотрят на милитаристские и ядерные амбиции Пхеньяна. Нет сведений и возможной выдаче США разоблачителя Сноудена, получившего статус беженца в России. Торговались ли об этом Путин и Трамп, источники умалчивают.

По Украине тоже прорывов нет, как и не ожидалось. Но США теперь подключены к решению проблемы наряду с «нормандским форматом». Объявлено о назначении спецпредставителя США по Украине. Им стал Курт Волкер, бывший постпред при НАТО. Он, как подчеркнул Тиллерсон, назначен по просьбе России. Это будет канал связи между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на востоке Украины. Лавров ожидает, что спецпредставитель США скоро приедет в Москву для консультаций.

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Почему «двадцатка» — большая?

Вообще-то саммит «двадцатки» — не об отношениях великих держав. Он — о решении обострившихся глобальных проблем. Главными темами были противодействие протекционизму в глобальной торговле, терроризм, миграция. Евросоюз внес в повестку дня специальный вопрос «об обуздании глобализации».

«Двадцатка» придумана не для того, чтобы лидеры встречались на полях и обсуждали двусторонние проблемы, в том числе те, которые раздражают демонстрантов в Гамбурге. Она существует для обсуждения мировых проблем и для того, чтобы делиться. Богатые должны платить за решение проблем, подкрепляя свой голос деньгами. ООН устроена по другому принципу: месту среди победителей во Второй мировой войне, а не по экономическому весу и технологическому прогрессу.

«Двадцатка» — это две трети населения планеты, четыре пятых мирового ВВП, три четверти глобальной торговли. Россия в «двадцатке» не потому что богата и делает много полезного для всего мира. Статус великой державы держится на обладании ядерным оружием и праве вето в СБ ООН (устаревшем наследии той Второй мировой).

Сегодня внешняя политика России направлена на то, чтобы выделиться, похвалиться полным суверенитетом и абсолютной независимостью (которых в современном мире не бывает) и обязательно выглядеть великой.

Доля России в мировом ВВП составляет 1,7%, в то время как США— 24,7%, ЕС — 21,8%, Китай — 14,9%, Япония — 6,6%. По ВВП на душу населения россияне в «двадцатке» на одном из последних мест (8.066 евро в год), уступая не только богатым американцам, европейцам, австралийцам, канадцам, японцам и южным корейцам, но и туркам с аргентинцами. Немножко беднее — китайцы и мексиканцы, Совсем бедны индийцы и индонезийцы, но их много, поэтому тянут на участие в «клубе важнейших».

Зато Россия — единственное государство, которое способно полностью уничтожить США…

Гамбург