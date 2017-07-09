Не выходи из метро

«Большой субботник» — двухдневная акция сторонников Алексея Навального, запланированная на ближайшие выходные после освобождения политика из спецприемника, где он провел 25 суток после акции 12 июня. План был такой: волонтеры с красными кубами, огромными шарами и листовками стоят у каждой станции метро в столице. Акция была запланирована как федеральная — в других городах активисты тоже выходили на улицы. К шести часам вечера в Москве — более тридцати задержанных. Есть задержанные и в Петербурге, Тюмени, Калининграде, подмосковном Зеленограде и других городах. Кубов поставить не дали, шары появлялись на поверхности всего на пару минут, а листовок удалось раздать совсем немного. Сразу после сбора активистов в намеченных местах их задерживала полиция.

В два часа дня (время начала агитации) на Манежной площади под крышей отеля Four Seasons прячутся одинокие фотографы, полицейские и даже омоновцы. Стараются не выпускать друг друга из виду — они здесь в поисках одних и тех же людей. У каждого выхода из ближайших метро — по автозаку. Непонятно, где именно и как искать агитаторов — те, похоже, тоже делают ставку на внезапность. Вот у «Площади Революции» стоит группа людей, но это туристы. Вот девушка раздает листовки — реклама лапшичной.

Только через полчаса из торгового центра «Охотный Ряд» выходят ребята с двумя красными шарами. Оля, девочка с розовыми волосами, и Даня, парень со значком «Протестная Москва». Каждому — по 20 лет, записались в волонтеры Навального совсем недавно. Перед тем как отправиться на пикет к Госдуме, они заходили в «Макдональдс». Шары довезли прямо с Садовнической, из штаба.

— В метро мы сталкивались с полицейскими, но все нормально реагировали на шары, — рассказывает Оля. — Сейчас думаем пойти к переходу, а потом к Госдуме. Будем раздавать листовки, рассказывать прохожим про кампанию Навального, отвечать на их вопросы.

Полицейские сразу же устремляются к ним — настойчиво «помогают» сесть в машину для проверки документов. Шары тоже заталкивают в салон.

Глава московского штаба Николай Ляскин рассказал «Новой», что сотрудники правоохранительных органов «оперативно реагируют» на красные шарики, практически никто из волонтеров не успевает начать агитировать после выхода из метро.

Мы поговорили с некоторыми задержанными волонтерами:

Августа, 19 лет:

— Меня задержали на «Новокузнецкой». Я шла от штаба с шаром, чтобы поехать раздавать листовки к назначенной мне станции. Должна была встретиться на улице с другом. В какой-то момент я почувствовала, что меня просто схватили сзади и заломали руки. Это был ОМОН, они не представились, не попросили документы даже. Просто посадили вместе с шаром в автозак. Я в нем полтора часа просидела. Привезли в ОВД Замоскворечье — тут я уже три часа сижу. Мне ничего не говорят, ни по какой статье обвиняют, вообще ничего.

Задержание актиовистов Навального на Манежной площади. Фото: Влад Докшин, "Новая газета"

Ярослав, 18 лет:

— Мы с товарищем приехали на станцию метро «Спортивная». Успели только сфотографироваться себе на память с шаром. Мы даже листовки не успели начать раздавать, минут 5 постояли. Потом к нам полицейские подошли, мы у них попросили документы, по нашему законному праву. Они показали и посадили в машину. С шаром мы ехали от метро «Таганская» сюда, на нас обращала внимание и полиция в метро, но ничего не говорили, не останавливали. Сейчас сидим в ОВД «Хамовники», не знаем, что нам вменяют. Надеемся, уйти только с объяснительной.

Григорий, 20 лет:

— Я стоял на Тверской, просто общался с людьми, раздавал листовки. Ко мне подошли полицейские, попросили документы. Я им предоставил ксерокопию, потом они досмотрели мою сумку и посадили в автозак. Сейчас я в ОВД «Тверское». Мне вменяют 20-ю статью — незаконное шествие и пикетирование. Я сказал, что буду общаться с ними только в присутствии своего юриста.

Сергей, 18 лет:

— Нас было пятеро, волонтеров. Мы вышли с «Боровицкой» и пошли по Моховой к «Библиотеке». Ничего не успели раздать. Все листовки с нами остались. Так как был в руках красный шар — сразу же задержали. Документы попросили и сказали: «Вы задержаны», посадили в машину. Привезли в ОВД «Хамовники», составили протокол. Не знаю, что дальше делать будут.