ЦИК не признает выдвижение Ройзмана

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду призвала партию «Яблоко» повторно выдвинуть Евгения Ройзмана в губернаторы Свердловской области. Член ЦИКа Евгений Шевченко, который присутствовал на заседании бюро партии в Москве, спустя три недели заявил, что процедура не соответствовала федеральному законодательству. В «Яблоке» считают, что партия все сделала правильно. Тем временем, сохраняется вероятность, что Ройзман может не дойти до выборов из-за муниципального фильтра.

Напомним, свердловское «Яблоко» 17 июня не выдвинуло Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы, потому что руководитель отделения Юрий Переверзев вышел из партии вместе с большей частью руководства прямо утром накануне региональной конференции. Переверзев жаловался на то, что федеральное руководство партии не прислушивается к соображениям партийцев на местах, Григорий Явлинский и Евгений Ройзман утверждали, что на Переверзева надавили власти.

21 июня в Москве бюро партии приостановило полномочия свердловского отделения и выдвинуло кандидата — по словам «яблочников», предварительно партия проконсультировалась с ЦИКом, кроме того, устав партии позволяет исполкому бюро выполнять функции регионального отделения, если это отделение нанесло партии ущерб своими действиями и его полномочия приостановлены. На заседании бюро присутствовал член ЦИКа.

При этом сам Ройзман указывал, что, по его информации, большая часть подписей муниципальных депутатов уже собрана штабом и.о. губернатора Евгения Куйвашева, и муниципальный фильтр преодолеть, возможно, не удастся. «Яблоко» планировало объединить усилия с Ройзманом в борьбе против муниципального фильтра как процедуры.

— Это история не юридическая, — уверен сам Евгений Ройзман. — Судя по всему, они понимают, что у меня появляются шансы на прохождение муниципального фильтра. А они остаются. И это очень четкий месседж и мне самому, и моим избирателям, что до выборов меня хотят не допустить. Они подстраховались с нескольких сторон: по муниципальному фильтру выбрали все, что можно, и теперь они страхуются еще и здесь. Иллюзий у меня никаких нет. Если я сумею пройти муниципальный фильтр, я эти выборы выиграю, в администрации губернатора и администрации президента это понимают. Я попытаюсь сделать все, что могу. Но если меня не пустят на эти выборы, я имею право не считать эти выборы легитимными. Это будет переназначение чиновника, не оправдавшего доверия.

Впервые претензии к выдвижению Ройзмана Элла памфилова озвучила 30 июня. «Я сейчас обращаюсь к руководителям партии "Яблоко"... В Свердловской области у нас есть целый ряд вопросов по характеру и порядку выдвижения кандидата. Сейчас еще не поздно исправить все, я прошу руководителей "Яблока", обратитесь в ЦИК, чтобы мы детально проработали все нюансы, есть время до 21 июля чтобы все исправить», — цитировало Памфилову агентство ТАСС. По мнению Памфиловой, партия могла бы перерегистрировать свое региональное отделение и выдвинуть кандидата вновь через него.

«Если бы у ЦИКа просто были сомнения и переживания, они могли бы сообщить о них нам, — написала по этому поводу https://www.facebook.com/EmiliaSlabunova/posts/1739220723043005 на своей странице в Фэйсбуке председатель партии Эмилия Слабунова. — Они же сделали это публично исключительно для того, чтобы проверить общественную реакцию, подготовить общественное мнение к обвинению партии в ошибках при выдвижении. Мол, мы не виноваты, у нас выборы честные, это партия ошиблась. Это страх, видимо, понимают, что он может преодолеть муниципальный фильтр. Пытаются подстелить соломки для снятия Ройзмана с выборов на тот момент, когда он соберет необходимые подписи. Если кто-то из его оппонентов получит заказ или задание на снятие Ройзмана, то сделать это можно и на пустом месте. И меня и моих коллег так снимали неоднократно»

Пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев говорит, что после первого заявления Памфилово юристы «Яблока» были в ЦИКе и «объяснили свою позицию». «Мы не считаем, что сделали что-то не так, поэтому ничего не предпринимали и не предпринимаем, — говорит Яковлев. — Если они собрались снять Ройзмана, то они его снимут независимо от наших действий. Мы действовали по уставу, который прошёл проверку в Минюсте», — говорит Яковлев.

Напомним, что свердловское отделение партии ПАРНАС выдвинуло Евгения Ройзмана в губернаторы сразу после того, как возник конфликт в «Яблоке». По словам члена бюро политсовета партии Константина Мерзликина, комплект документов на выдвижение кандидата «ждал» Ройзмана, но он этим не воспользовался. «Ему была создана максимальная возможность минимизировать риски. По выдвижению от ПАРНАСа не было никаких проблем. Он, наверное, взял на себя риски и пошел от «Яблока», — сказал Мерзликин «Новой».

По словам самого Ройзмана, у него была возможность выдвигаться от различных партий, но это не изменило бы ситуацию: «Если они бы не остановили меня на этом этапе, они придумали бы что-то бы на следующем».

Получить оперативный комментарий ЦИК не удалось.