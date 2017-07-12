В Госдуму внесли законопроект о миллионных штрафах за отказ удалять информацию из соцсетей

Что произошло?

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Боярский и Андрей Альшевских предложили штрафовать администраторов соцсетей за отказ удалять недостоверную и противоправную информацию по жалобам пользователей. По словам одного из авторов законопроекта депутата Госдумы Сергея Боярского, физических лиц предполагается штрафовать на 3-5 млн рублей, размер штрафа для юридических лиц составит от 30 до 50 млн рублей.

Как объяснил в беседе с «Новой газетой» Боярский, речь идет о крупных социальных сетях, чья аудитория превышает отметку в два миллиона пользователей. Депутат уточнил, что мессенджеров требования законопроекта не коснутся.

«Пока без мессенджеров, с ними сложнее, они не являются организаторами распространения информации (ОРИ), хотя телеграм и имеет соответствующие признаки», — пояснил Боярский.

Депутат уверен, что «добропорядочных граждан этот законопроект никак не коснется и боятся им нечего».

«Закон призван защитить пользователей от нарушения их прав. Добропорядочные граждане даже не должны заметить появления такого закона», — заявил депутат.

Что требуют депутаты от администраторов соцсетей?

Разместить на странице в соцсети электронную форму для того, чтобы пользователи могли пожаловаться на запрещенную информацию.

Создать круглосуточно работающий административный орган, чтобы пользователи смогли в любое время суток пожаловаться на противоправную, порочащую честь и достоинство информацию. Такую информацию и ее копии администрация соцсети должна будет заблокировать или удалить в течение суток, либо отказать заявителю в удалении информации. Пользователь будет вправе оспорить решение администрации соцсети, уточнил Боярский. «Таким образом, мы создаем систему саморегулирования отрасли. Это, конечно, не означает, что Роскомнадзор станет ненужным. Ведомство также продолжит выполнять свою функцию», — пояснил депутат.

Администраторов соцсетей также обяжут раз в три месяца составлять отчет по рассмотренным заявлениям пользователей и размещать его в публичном доступе в соцсети.«Что касается отчетов, у нас с коллегами было много споров по этому поводу. Лично я считаю, что это пригодится для статистики и впоследствии поможет понять тренды и принять какие-то дополнительные решения», — считает Боярский. Удаленную и заблокированную информацию соцсети должны будут хранить в течении трех месяцев. По словам депутата, эти сроки могут измениться при дальнейшем рассмотрении законопроекта.

Создать на территории России представительство. «Должен быть открыт публичный офис с публично озвученными координатами, чтобы у людей была возможность связаться с компанией в любое время», — пояснил автор законопроекта.

Какую информацию должны будут удалять и блокировать администраторы соцсетей?

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет об информации, «которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды». Кроме того, соцсетям придется удалять информацию, распространение которой административно и уголовно наказуемо, а также информацию недостоверную и порочащую честь, достоинство и репутацию.

Боярский не уточнил, каким образом администраторы соцсетей будут в течение суток определять достоверность и противоправность информации (особенно, если таких обращений будет много, — ред.). По словам депутата, этот вопрос будет обсуждаться и с руководителями социальных сетей и с Роскомнадзором.

Почему депутаты предлагают такие большие штрафы?

Как пояснил Боярский, при подготовке законопроекта депутаты опирались исключительно на опыт Германии, поскольку «они серьезно занимаются этим вопросом, а мы, в свою очередь, их озабоченность по этой части разделяем».

«Штраф заявленный абсолютно соразмерен немецкому. Обратите также внимание на штрафы, которые получил Google по решению Еврокомиссии или ФАС, это огромные деньги, но речь идет и о серьезных правонарушениях. Конечно, компании сначала будут получать предупреждения, но опять же, мы даем сутки на удаление или блокировку противоправного контента. Столько же дается на устранение подобной информации в Германии. И вы обратите внимание, в Германии в таких случаях устанавливаются штрафы до 50 миллионов евро», — отметил депутат.

Еще один автор законопроекта Андрей Альшевских в беседе с «Новой газетой» предположил, что размеры штрафом в процессе рассмотрения законопроекта могут измениться как в строну уменьшения так и в сторону увеличения. То же самое, по его словам касается сроков хранения соцсетями удаленной и заблокированной информации.

«Я бы сейчас не заострял внимание на размере штрафов, потому что это только первое чтение. Главная задача сейчас была — вынести эту инициативу на рассмотрение», — сказал Альшевских.

Он также указал, что при обсуждении подобного закона в Германии, «там не было серьезных возмущений о нападках на свободу слова». «Это совсем о другом, государство ведет политику по защите общества от противоправной информации», — заявил Альшевских.

Справка 30 июня Бундестаг на своем последнем перед каникулами заседании одобрил законопроект, предусматривающий штрафы до 50 млн евро для социальных сетей, если они не будут оперативно удалять посты, содержащие противозаконную информацию, в частности содержащую призывы к разжиганию ненависти. Согласно немецкому закону, соцсети должны в течение суток удалять «очевидно противозаконные» материалы, и в течение недели материалы, законность которых не ясна. В публикации BBC отмечается, что это «один из самых жестких законов» подобного рода в мире. Уточняется, что закон вступит в силу только в октябре 2017 года. При этом правозащитники уже раскритиковали закон, отметив, что компаниям предоставляются слишком «сжатые сроки» для проверки контента на законность и его удаление. По мнению правозащитников, закон может стать причиной случайной цензуры, поскольку компании «предпочтут удалить двусмысленные посты, чтобы не платить штрафы».

Вместе с тем, советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что заявленный депутатами размер штрафов «вызывает некоторое удивление» и выразил сожаление, что депутаты прежде чем вносить законопроекты, «не консультируются с представителями индустрии».

Комментарии

Евгений Красников Пресс-секретарь социальной сети «ВКонтакте»

— Мы не проверяем и не можем проверять достоверность публикуемой пользователями информации или осуществлять премодерацию контента. Собственно, этого и не делает ни одна коммуникационная платформа с пользовательским контентом. Любой пользователь ВКонтакте может сообщить о неправомерном, оскорбительном или недостоверном по его мнению контенте с помощью кнопки «Пожаловаться». Мы рассматриваем все жалобы без исключений. У ВКонтакте одна из самых больших служб модерации, которая реагирует максимально оперативно — материалы, которые нарушают правила сайта или действующее законодательство, удаляются, а нарушители — блокируются. Кроме того, в соответствии с законом мы обязаны реагировать на сигналы регулятора — Роскомнадзора. Данный комплекс мер является максимально эффективным, а дополнительные ограничительные законы совершенно избыточны и не исполнимы по своей сути.

Пресс-служба социальной сети «Одноклассники»

— В Одноклассниках есть инструмент, с помощью которого пользователи могут в любое время пожаловаться на нежелательный контент. И специальные сотрудники группы поддержки обрабатывают эти запросы.

Если контент нарушает применимое законодательство и правила социальной сети, он блокируется. Вопросы по алгоритмам выявления недостоверной информации необходимо, прежде всего, обсудить совместно с соцсетями и представителями профессионального сообщества.

Саркис Дарбинян глава юридической практики движения «Роскомсвобода»

«Этот законопроект — вялая попытка борьбы с фейковыми новостями, инициатива абсолютно непродуманная. Непонятно, почему администрация соцсети должна выступать в роли суда между пользователями в их споре о законности и незаконности размещенной информации. Да, в этот раз удар наносят не по пользователям, а по платформам. Компании либо будут вообще игнорировать новые требования и будут получать невообразимые штрафы, либо соцсети должны будут набрать целый штат сотрудников, которые будут ежедневно и еженощно отслеживать жалобы на незаконную информацию. Такими драконовскими мерами предполагается напугать игроков рынка и оказать на них давление».

По словам специалиста, заявленные в законопроекте требования «ударят по рынку соцсетей» в России, «понизят активность заказчиков рекламы на рынке» и «ослабят позиции отечественных компаний».

«Не похоже на то, чтобы кто-то из крупников согласился на такие требования. Вообще законопроект такой же нереалистичный как и закон Яровой, закон о блокировке VPN, и так далее. Примечательно, что депутаты в этот раз даже дублировали норму закона Яровой о хранении данных. Невозможно, чтобы они этого не знали», — рассуждает Дарбинян.

Также Дарбинян указал на несостоятельность отсылки авторов законопроекта к опыту коллег в Германии, поскольку там подобный закон, в июне принятый в бундестаге еще не вступил в силу.

«Ссылка на опыт зарубежных стран здесь не выдерживает никакой критики. В Германии подобный закон еще не начал действовать, нужно посмотреть как он будет там работать, чтобы говорить о немецком опыте. А в других развитых странах такой системы регулирования вообще не существует: ни в США, ни в Европейских странах, ни в Австралии», — утверждает специалист.

Вместе с тем, у законопроекта есть все шансы быть принятым. «Возможно, его немного причешут и примут»,— считает эксперт.