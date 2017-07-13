«Сименс» в России просто надули

Поставка немецкого оборудования в Крым в обход санкций может обернуться серьезными экономическими и политическими последствиями

«Сименс» обманули, перевезя в Крым без его ведома и в нарушение европейских санкций газовые турбины, предназначенные для электростанции в Тамани. Так комментирует немецкая «Франкфуртер Альгемайне» (FAZ) набирающий силу скандал с поставками оборудования в Севастополь.

Руководство компании, немецкая пресса и чиновники Еврокомиссии в Брюсселе прочат этому скандалу серьезные экономические и политические последствия. Восточный комитет немецкой экономики подчеркнул, что германская сторона будет строго выполнять санкции. «Ни одна немецкая компания не может позволить себе быть заподозренной в уклонении от санкций», — сказал генеральный директор комитета Михаэль Хармс.

Тревогу забил сам «Сименс», чья деловая репутация оказалась под угрозой после того, как по меньшей мере две газотурбины его разработки, произведенные на российском предприятии, принадлежащем немецкому концерну более чем наполовину, оказались в Крыму. Причем об этом менеджмент компании узнал не от российских партнеров, а от немецких разведчиков.

Читайте также В Крым вопреки санкциям ЕС поставили газовые турбины немецкой фирмы Siemens. Это не первый случай

«Сименс» в начале 2015 года заключил с «Технопромэкспортом» вполне корректный с юридической точки зрения контракт на поставку турбин для электростанции в Тамани, который не нарушал наложенных в начале 2015 года санкций ЕС. Но немецкая компания чувствует себя морально ответственной за то, что не смогла предотвратить транспортировку и тем более установку турбин в Крыму. Хотя бы только потому, что ее обвиняют теперь в нарушении экономических санкций.

Как отмечает немецкий Manager Magazin, раздражение руководства «Сименса» растет по мере разрастания скандала. Компания ставит под сомнение будущее своего бизнеса в России: «Речь не может идти о бизнесе как обычно, — заявили во вторник в корпоративных кругах. — Это, конечно, не может не повлиять на сложившиеся связи».

Руководство знаменитой фирмы со штаб-квартирой в Мюнхене заявило, что российские клиенты неоднократно заверяли его в письменном виде, что использование турбин в Крыму не предусмотрено. Теперь «Сименс» потребует, чтобы турбины в соответствии с контрактом были возвращены в Тамань или чтобы контракт целиком был пересмотрен.

«Сименс» создал специальную рабочую группу по расследованию инцидента и распространил ее полномочия как на свои подразделения, так и на партнеров в России. Мюнхенская прокуратура проверит, нарушило ли руководство концерна антироссийские санкции, которые являются законом ЕС. Евросоюз позволяет экспорт оборудования для электростанций в Россию, но не в Крым, который законодательно признан в ЕС аннексированной территорией.

Мюнхенский концерн не принимает оправданий российской стороны, которая считает установку турбин в Крыму законной: мол, они произведены на российском предприятии и имеют российский сертификат. Это продукт «Сименса», на который фирма имеет все права, где бы физически эти агрегаты ни были сделаны.

Компания не была уведомлена о дальнейшей транспортировке турбин в Крым, сказали во вторник в корпоративных кругах. Руководству концерна российскими партнерами была дана «гарантия не делать ничего противозаконного».

«Это явное нарушение заключенных с «Сименсом» контрактов о поставках», — прокомментировала компания.

Обозреватель FAZ пишет, что фирма, по крайней мере, может предотвратить эксплуатацию своих машин в Крыму, потому что для нее многое поставлено на карту.

В расследовании используются все доступные материалы. Спутниковые снимки Севастополя подтверждают, что две газовые турбины, произведенные по лицензии «Сименса» в России, на самом деле находятся в Крыму. На фото видны также другие агрегаты, в том числе генераторы, видимо, американского происхождения, возможно, компании General Electric. Без них электростанция просто не может вырабатывать ток. Предположительно, все это оборудование вывезено из Сочи, откуда в Крым переведена построенная в 2014 году для зимней Олимпиады электростанция. Более того, еще две турбины «Сименса» находятся на пути в Крым, где они должны быть смонтированы на второй электростанции, утверждает немецкая сторона.

Если крымское дело подтвердится в суде, оно повлияет на отношения между «Сименсом» и Россией. Инвестиции этой группы в российскую экономику составили в прошлом году 1,2 млрд евро. Не избежать последствий и для будущего совместного предприятия Siemens Gas Turbines Technologies с российским «Технопромэкспортом». «Сименсу» в нем принадлежат 65% акций, руководит предприятием немецкий менеджер. Уже есть сигналы, что начатое в конце 2011 года партнерство может закончиться.

Конечно, серьезно подорвана основа доверия, накопленного за почти 160 лет работы «Сименса» в России. Вспомним март 2014-го. Тогда генеральный директор Йозеф Кезер едва не попал в «нерукопожатные», поскольку после присоединения Крыма к России встретился с Владимиром Путиным и обещал новые инвестиции в России. Три года спустя он вынужден был признать себя жертвой недобросовестных действий российских подрядчиков. Но теперь уже речь идет не только о нарушении контракта, но об утрате доверия.

В Брюсселе чиновники, близкие к проблеме антироссийских санкций, полагают, что инцидент может стать аргументом для тех в ЕС, кто настаивает на их сохранении и даже ужесточении.