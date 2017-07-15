Турбинынаши

Россия без Siemens

Скандал с поставкой в Крым газовых турбин немецкой компании не стихает уже больше недели. Первые две турбины мощностью 235 МВт каждая прибыли в порт Севастополя из Кубани еще 29 июня, но известно об этом стало только спустя неделю, 5 июля. Вторая партия, также из двух турбин, была замечена в порту Феодосии 13 июля.

Мировое сообщество, да и сам концерн Siemens, встали на дыбы: поставлять в Крым энергетическое оборудование запрещено санкциями ЕС, которые в Европе оформлены как закон. Из-за транспортировки турбин под угрозой санкций оказался и сам немецкий концерн. В Siemens заявляют: российская сторона прибегла к обману, на бумаге договорившись поставить оборудование в Краснодарский край, а по факту направив турбины на полуостров, который мировое сообщество считает оккупированной территорией Украины.

Компания также заявила о пересмотре отношений с Россией — вплоть до полного сворачивания бизнеса.

Российские чиновники в ответ на обвинения заняли однозначную позицию: поставленные в Крым турбины не имеют прямого отношения к Siemens. В госкорпорации Ростех официально сообщили, что оборудование было куплено на вторичном рынке, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил следующее: «В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях». При этом никто не объяснил, где именно и по какой лицензии были произведены турбины.

Позицию России можно понять: полный уход Siemens с российского рынка — это не просто потеря миллиардных инвестиций (в 2016 году компания инвестировала в экономику РФ 1,2 млрд евро), но и серьезный удар по энергетике и нефтегазовому сектору. По информации с официального сайта Siemens, «более 300 крупнейших предприятий нефтегазовой промышленности РФ используют решения компании, позволяющие повышать эффективность добычи и переработки сырья». От оборудования концерна зависят 30% объемов транспортировки нефти. Кроме того, газовыми и паровыми турбинами Siemens оборудованы 48 российских электростанций, обеспечивающих 17% от общей мощности ТЭС страны.

Крым. В порту разгружают что-то, похожее на турбины. Фото: Reuters

Суд всерьез или понарошку?

11 июля Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск об отзыве турбин из Крыма на Кубань, где их и планировалось использовать изначально. Ответчиками стали дочернее предприятие Ростеха «Технопромэкспорт» и петербургское ООО «Сименс технологии газовых турбин» (ООО «СТГТ»), принадлежащее немецкому концерну на 65%.

По словам представителя Siemens Вольфрама Троста, ООО «СТГТ» было включено в иск по техническим причинам. Все претензии касаются «Технопромэкспорта». В исковом заявлении говорится: «Если бы ООО «Сименс технологии газовых турбин» знало, что четыре газотурбинные установки приобретаются для их последующего использования при строительстве электростанций в Севастополе и Симферополе (что запрещается законодательством Европейского союза), ООО «СТГТ» бы, очевидно, не совершило такую сделку».

Подача иска многими была расценена как попытка немецкого концерна обелить свою репутацию и избежать возможных санкций.

— В Киеве начатое немецким Siemens судебное разбирательство считают спектаклем, — заявил «Новой газете» президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар. — Эта тема уже звучала 13 июля на саммите «Украина — ЕС». В случае если «Технопромэкспорт» в российском суде «отделается штрафом», Украина будет форсировать вопрос о введении санкций против концерна. Есть серьезные основания полагать, что Россия не обманывала Siemens, а изначально договорилась о поставке турбин в Крым.

Могли сделать сами

— Для России работа немецких турбин в Крыму, даже если их не отзовут, все равно будет сопряжена с трудностями, — продолжает Гончар.

«Турбины Siemens очень капризные: они требуют тщательного техобслуживания, которое не смогут обеспечить специалисты не из немецкого концерна».

Вообще, очень странно, что Россия решила закупить для Крыма именно эти турбины: их можно было бы произвести по госзаказу на заводе «Российских газовых турбин» в Рыбинске или купить в Китае, который против РФ санкций не вводил. Качество было бы хуже, зато не было бы таких проблем.

Собеседник «Новой» в Министерстве энергетики Украины также подтвердил, что у России есть достаточные мощности для производства турбин, способных заменить оборудование Siemens.

— Понятно, что Москва хотела поставить в Крым лучшие турбины, но теперь все планы могут быть сорваны скандалом. В противном случае, если турбины будут установлены, а Siemens не изменит политику в отношении России, компания может потерять часть украинского рынка. Имиджевый удар нанесен серьезный, не думаю, что немцам легко будет получить на Украине крупные заказы.

В том, что Россия могла бы поставить в Крым турбины собственного производства, уверен и глава корпорации развития Севастополя Олег Николаев:

— У России есть возможность изыскать такое оборудование на внутреннем рынке: ООО «Русские газовые турбины» в Рыбинске производят турбины мощностью до 100 МВт. Продукция Siemens, конечно, мощнее, но каждую турбину немецкого производства можно заменить двумя-тремя турбинами российскими, — заявил Николаев «Новой газете».

В Минэнерго Крыма и в «Интер РАО» на вопросы газеты об альтернативных рынках газовых турбин не ответили.

Новые санкции? Уже некуда

В случае если турбины Siemens останутся в Крыму, и самому немецкому концерну, и жителям полуострова грозят новые санкции. Об усилении ограничительных мер против России и отдельно против Крыма уже говорят в Европе и США.

Спрятаться от санкций, особенно американских, за громким именем Siemens едва ли удастся: Соединенные Штаты уже штрафовали Deutsche Bank на $258 млн за нарушение санкционного режима в Иране. Защитить от ужесточения санкций крымчан и вовсе некому. Впрочем, на полуострове это не считают проблемой.

— Усиливать санкции уже некуда, — говорит глава корпорации развития Севастополя Олег Николаев. — Все, что можно было запретить или ограничить, уже запретили и ограничили.

Крымский общественник Александр Талипов рассуждает в другом ключе:

— Санкции на полуострове не чувствуются, потому что его бюджет в значительной степени наполняется из бюджета РФ. Государственный бюджет также выделяет деньги на ключевые объекты инфраструктуры Крыма. Единственное, что показала ситуация с Siemens, это то, что всегда найдутся компании, которые готовы работать с Крымом. Кто-то регистрирует юрлицо на материковой части России и заходит сюда, кто-то ищет другие пути.

Опрошенные «Новой газетой» крымчане также сказали, что не видят перспектив усиления санкций и не понимают, на чем это может отразиться.

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