Передвижники

6 июня Следственный комитет сообщил об аресте 10 членов банды Константина Пискарева, долгое время действовавшей в Подмосковье. Им вменяется убийство более 18 человек, в том числе мэра Сергиева Посада Евгения Душко. При обысках найден схрон с большим количеством оружия. Эти события имели непосредственное влияние и на ход дела, о котором 27 февраля писала «Новая газета». Предметом нашего расследования стал переход государственных земель на Клязьминском водохранилище, арендуемых яхт-клубом «Маяк», под контроль зарегистрированной на Маршалловых островах фирмы «Мирола», вполне возможно, созданной специально для этой цели.

После публикации ход событий изменился. На телеканале «Россия 1» вышел внушительный репортаж с места события. Все суды, затеянные «Миролой», дабы согнать с места спортсменов, были проиграны «островитянами». Прокуроры и следователи, которые поначалу игнорировали жалобы собственников, начали проверку. На стороне «Миролы» остался только мытищинский РУБОП.

Реальным источником проблем общественность готова была видеть владельца соседнего гламурного яхт-клуба «Буревестник» Андрея Бойко, признавшего в беседе с нашим корреспондентом серьезный интерес к землям «Маяка». Но Бойко — директор и совладелец, а основным владельцем «Буревестника» оказался как раз выпустивший в мэра Сергиева Посада семь пуль Константин Пискарев, которого задержали 6 июля. Видимо, следствие уже подбиралось к банде с весны, и это многое поменяло в судьбе «Маяка».

Оказалось, что Пискарев и член его банды Сергей Безруков владеют и другим известным яхт-клубом «Водник». На сегодня известно, что множество участков в природоохранной зоне у воды были отняты у собственников ровно тем же приемом, который «Мирола» применяла к «Маяку»: изменения в реестре и беззащитным от бандитов кадастром. Следствию теперь необходимо установить связи бандитов с людьми и фирмами, непосредственно отнимавшими землю вдоль водохранилища. Росреестр после проигранного «Миролой» суда выдал на участок два кадастровых номера. Один для «Маяка» с прежними данными — водо­охранная зона (строительство коттеджей запрещено), второй для «Миролы» с новым статусом — земли поселений (строй не хочу!). Представители управления Росреестра в Московской области вызваны в качестве соответчика на судебное заседание 14 августа.

Пока все «странные» изменения кадастра объясняют в этом ведомстве ошибками. За них не увольняют и не наказывают. Интересно, сколько таких «ошибок» приходится на конкретного служащего, как они отразились на его счетах, недвижимости и его автомобиле.

Росреестр практически закончил переход на самую современную систему хранения данных в облаке и предоставляет их теперь всем желающим практически мгновенно в интернете. Созданная когда-то в военных целях группировка спутников ГЛОНАСС начала сравнительно недавно предоставлять самые передовые услуги определения места на коммерческой основе.

Оплачивая сверхточный сигнал с параметрами, не уступающими аналогичному платному закрытому сигналу GPS США, наши геодезические службы привязывают объекты на карте с точностью 1—2 см. Такими датчиками оборудуют теперь объекты, для которых минимальная подвижка грунта чревата катастрофой — гигантские плотины, некоторые опоры ЛЭП, крупные мосты, в том числе строящийся мост в Крым. И вот на фоне этого потрясающего прогресса границы дачных участков в самых соблазнительных для рейдеров местах постоянно «двигаются».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уговорил «Мерседес» строить завод в Московской области и твердит об обеспечении прав инвестора как мантру. Но любой желающий может зайти на сайт Росреестра и увидеть на территории «Маяка» сразу два кадастровых номера «25» и «62». Не спасает молитва: всему Подмосковью многие тысячи участков изменили границы, и собственники в бессилии бегают по судам.

Независимый экономист Сергей Алексашенко в интервью «Новой» № 70 от 3 июня 2017 года) указал на наивность планов либералов на госслужбе вытащить экономику России с помощью цифровых технологий, не трогая сложившиеся институты. История с неудачным пока захватом «Маяка» — как раз об этом.