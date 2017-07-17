Куда идет кампания

Петр Саруханов / «Новая»

Президентская кампания 2018 года, первые контуры которой наметились весной, наконец, началась. Путин де-факто уже ведет предвыборные встречи в регионах, хотя официально они еще называются рабочими поездками. Президент делает упор на социальной тематике и посещает те города, проблемы которых обсуждались на «прямой линии». По данным РБК, Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, а не от «Единой России».

В то же время Явлинский и «Яблоко» ведут кампанию «Время вернуться домой» — за вывод войск из Сирии. Навальный, находящийся под постоянной атакой со стороны властей, продолжает открывать региональные штабы. О своих намерениях выдвигать кандидатов традиционно заявили КПРФ и ЛДПР.

Ход ближайших президентских выборов и их результаты принципиально важны для судьбы российского электорального авторитаризма. И дело не только в том, с каким конкретно результатом и при какой явке победит кандидат от власти. На фоне политически активной оппозиции, отрезанной от участия в выборах, официальный спектакль потеряет признаки легитимности. Это изменит как горизонт возможности властей на период после 2018 года, так и перспективы демократического транзита — к по-настоящему открытым выборам.

Изначально под кампанию-2018 в администрацию президента пришел новый куратор внутренней политики — Сергей Кириенко. В прессе велось обсуждение поставленных перед ним задач. Конфигурация выстраивалась такая: победа Путина должна быть убедительной, вовлекающей новые группы избирателей, опирающейся на новое широкое большинство. Назывались количественные показатели мобилизации — явка в 70% при такой же поддержке кандидата от власти.

Но 26 марта в стране прошли самые масштабные с 2012 года протестные акции, — это сильно спутало первоначальные планы администрации.

«Прямая линия» президента, изначально запланированная на апрель, состоялась только в июне, и на ней был старательно обойден вопрос об участии Путина в выборах — даже несмотря на то, что президенту фактически задавались вопросы о действиях правительства после 2018 года. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что официально президентская кампания начнется лишь в декабре 2017 года, то есть избиратели за четыре месяца должны будут определиться со своим выбором главы страны на шесть лет.

Параллельно началась другая кампания. Фамилии людей, которые ее ведут, неизвестны, но почерк — узнаваемый. Наблюдая за расправами над активистами Навального и новой волной политических уголовных дел, накрывшей всю страну, мы можем сделать простой вывод. Силовики берут контроль над предвыборными процессами. Мобилизацию электората, и тем более острую конкуренцию на выборах, представители силового блока искренне считают либеральной фантазией, опасной для них и для страны.

В ближайших номерах «Новая газета» опубликует правила, по которым мы будем освещать аномальную президентскую компанию, сочетающую в себе черты авторитарного фатализма с яркими неформальными акциями оппозиции. Формулируя эти правила, мы следуем за интересами нашей аудитории, поэтому просим читателей принять участие в голосовании на сайте газеты. И ответить на вопрос: «Предвыборное поведение каких политиков представляет для вас интерес?»