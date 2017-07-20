Викинг заносит молот

Поводом стала публикация картинки, изображающей викинга, который решительно заносит молот над церковными куполами. Чем закончится полуанекдотичная история противостояния двух язычников неизвестно, но статья предусматривает реальный срок.

Написавший заявление язычник-реконструктор Сигвальд Годи — в миру петербургский юрист Евгений Салтыков — рассказал «Новой», что обратил внимание на картинку в группе «Яблоки Идунн. Северное язычество» еще осенью 2016 года. Тогда же он как последователь неоязыческой религии «Асатру» (движения германо-скандинавской традиции) подал заявление в полицию, попросив проверить законность публикации картинки.

Свой шаг Сигвальд Годи объяснил своеобразно: попыткой защитить свою религию от обвинений в нетерпимости по отношению к другим культам. «Считаю недопустимым публичное распространение подобных материалов, — заявил он. — Они выставляют мою религию как экстремистскую идеологию и этим подвергают опасности свободу вероисповедания, мою собственную и моих близких».

Юрист Евгений Салтыков, в свободное время — Сигвальд Годи. Фото предоставлено героем публикации

В итоге против администратора группы, которым, к слову, оказалась также последовательница «Асатру», жительница Барнаула Наталья Телегина было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») и ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

В комментарии «Новой» Наталья Телегина рассказала, что оперативники пришли к ней домой в мае — «за пояснениями по поводу картинок» поступил запрос из Петербурга, вспоминает она. Телегина добавила, что обвинение ей еще не предъявлено — сейчас дело находится у прокурора, и получить его на руки Телегина рассчитывает в начале следующей недели.

Евгений Салтыков (Сигвальд Годи) реконструктор из Петербурга, юрист

«Кто там стоит за ником — мне неизвестно»

— Дело может быть и не в конкретной картинке, просто этот случай был одним из многих, что я наблюдал в языческом сообществе, которое неумолимо маргинализируется и где пропагандируется идея религиозной нетерпимости, ксенофобии и национализма.

Сигвальд Годи. Фото предоставлено героем публикации

Я сам язычник давно. Моей целью было не наказать, не посадить, а вызвать общественный резонанс в надежде, что это хоть кого-то образумит. Сообщества, посвященные традициям, растут и множатся. Казалось бы хорошо — но в них распространяются идеи противостояния язычества христианству, которого на самом деле нет. Мне бы хотелось на эту ситуацию повлиять. Я использовал все доступные мне инструменты.

— Но человек, против которого вы подали заявление, может получить реальный срок.

— О том, что это за человек я узнал только после, подавал на администратора группы. Кто там стоит за ником — мне неизвестно. Что будет реальный срок мне как юристу не кажется — думаю, человек отделается штрафом.

«Если бы это сделал не я как член юридической среды, это мог бы сделать кто-нибудь из другой религии, в данном случае — христианства. И, в конце концов, это навредило бы всем язычникам».

Не только тем, кто разделяет настроения радикальные, но и людям законопослушным, к которым и я отношусь.

Наталья Телегина администратор паблика «Яблоки Идунн», Барнаул

«Слухи ходили, что есть такая статья»

— Я немного в шоке была. Одно время не могла даже поверить, пока мне уже документы не показали. По слухам знала, что за картинку могут к уголовной ответственности привлекать. Слухи ходили, что есть такая статья. Но чтобы серьезно… это ужас, это перебор.

Я далека от политики, от этого всего.

«Еще большим шоком было, что Салтыков — тоже язычник!»

Никаким образом со мной не попытался связаться, объяснить, высказать недовольство, а сразу подал в суд, даже не зная меня! Я пока не увидела его координаты, о нем не знала ничего. Потом уже когда показал следователь заявление, я зашла на его страницу в «Вконтакте».

Аватар Натальи Телегиной «Вконтакте»

Я человек лояльный, стараюсь в пабликах никого не обидеть — ни представителей своей религии, ни других. У меня не только о викингах в группе выкладывается информация, но и о славянах, других древних языческих культурах. То есть такого нет, что мы вот свою позицию заняли, а с другими не дружим, и в нашей песочнице не играй. Это глупо.

Когда увидела эту картинку — вспомнила исторические факты IX-X веков о первых нападениях викингов на монастыри в Европе, набеги тогда были. Картинки я в «Яндексе» выбираю, она мне там и подвернулась. Но как выяснилось позже, эта картинка даже не просто исторический факт, а она была создана именно для юбилейного реконструкторского фестиваля в Новгороде. Экстремизма здесь вообще быть не может! Это чисто история, никак не связана с современной жизнью.

Наталья Телегина. Фото предоставлено героем публикации

Я последнее сообщение у него (Евгения Салтыкова. — Ред.) на странице прочитала и поняла, что с этим человеком искать консенсус бесполезно. Когда связались, он мне сказал то же, что было написано в заявлении — ведете себя плохо, нарушаете законы. И больше общаться со мной он особо желания не изъявлял.

Мнение эксперта

Мария Кравченко Руководитель раздела «Неправомерный антиэкстремизм», центр «СОВА»

— Речь идет о средствах религиозной полемики, которые вызвали нарекания у автора заявления. Возможно претензии возникли не на пустом месте — заявитель, судя по всему опасается, что из-за чьих-то провокационных высказываний неоязычество может подвергнуться преследованию за экстремизм, и, скажем, деятельность его собственной религиозной группы может быть запрещена. Однако подобный случай превентивных действий, когда представитель религиозного течения из страха жалуется государству на своего же собрата, я встречаю впервые.

Понятно, что разные формы взаимных доносов встречаются в религиозной среде, особенно там, где есть конкурирующие течения. Так, доносы со стороны представителей РПЦ на деятельность новых религиозных движений – в какой-то мере тоже конкуренция. Здесь же речь человек занялся чисткой рядов. Основанием для этого, вероятно, стал страх преследования по антиэкстремистким статьям. Только что громкий судебный процесс завершился запретом Свидетелей Иеговы и представители других религиозных течений вероятно примеряют эту ситуацию на себя. Но опасаясь за себя, подвергать уголовному преследованию другого — не лучший полемический прием, особенно учитывая, что антиэкстремистские статьи предусматривают суровой наказания, а при их применении нередки злоупотребления.

У пользователей соцсетей есть вполне цивилизованный способ: если они считают, что контент опасен, есть возможность добиться его удаления сначала путем переговоров с автором, потом через администрацию соцсетей. За редким исключением совершенно необязательно обращаться к государству с требованием возбудить уголовное дело.

Нынешнее уголовное дело – отнюдь не единственный случай, когда жалобы представителей религиозных движений приводили к вполне реальным результатам. «Новая газета» вспоминает, что, помимо панк-молебна Pussy Riot и покемонов в Храме-на-Крови вдохновляло обращаться в органы.

Заявление как молитва. Подборка

Это уголовное дело — отнюдь не единственный случай, когда жалобы приводят к вполне реальным результатам: помимо панк-молебна Pussy Riot и покемонов в храме были и другие случаи. «Новая газета» приводит данные мониторинга центра «Сова».



Гагарин на кресте, апрель 2015 года. Пермь

Фото: Александр Жунев / Facebook

В День космонавтики на одной из многоэтажек появилось граффити, изображающее распятого на кресте Юрия Гагарина. «Наука и религия долгое время находились по разные стороны баррикад, пытаясь отвоевать свою долю влияния на умы, — прокомментировал граффити ее создатель Александр Жунев. Вице-спикер Пермской городской думы Юрий Уткин однако усмотрел в композиции лишь банальный акт вандализма, о чем и заявил в полицию. В тот же день коммунальщики уничтожили граффити, а по итогам судебных разбирательств Жунев оплатил тысячу рублей штрафа.

Епископ против ночного клуба, июнь 2015 года. Кировская область

После обращения главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина власти Кировской области организовали проверку деятельности ночного клуба в Яранске. К Всеволоду Чаплину в свою очередь обратился епископ Яранский и Лузский Паисий с жалобой на соседство клуба с храмом. В ходе проверок прокуратуры и Роспотребнадзора были выявлены нарушения, работу ночного клуба приостановили.

Прослушивание сур из Корана, ноябрь 2015 года. Москва

Поводом для задержания полицией двух братьев-мусульман Тимура и Заурбека в ноябре 2015 года стала жалоба соседей на «религиозное пение», доносившееся из съемной квартиры. Сотрудники полиции провели обыск с участием хозяйки квартиры, изъяв компьютер, в котором находились аудиофайлы, вызвавшие возмущение соседей. Мужчины были допрошены в отделении полиции.

Паства против пастыря, сентябрь 2016 года. Санкт-Петербург

По обращению паствы мировой суд Фрунзенского района Санкт-Петербурга оштрафовал на пять тысяч рублей Сергея Журавлева, проповедника Реформаторской православной церкви Христа Спасителя, признав его виновным по ч. 4 ст. 5.26 КоАП (Незаконное миссионерство). Суть претензий к мужчине со стороны авторов заявления в полицию сводилась к тому, что Журавлев «пытался склонить перейти в православие еврейскую общину». Осужденный виновным себя не признал, однако оспаривать решение суда не стал.

«Иисус Христос — суперзвезда», октябрь 2016 года. Омск

После жалобы православного движения «Семья, любовь, Отечество» в Омске отменили спектакль «Иисус Христос — суперзвезда». Министр культуры Омской области Виктор Лапухин, впрочем, назвал журналистам другую причину — якобы спектакль был отменен, поскольку не удалось распродать билеты. Чиновник пояснил: приказа об отмене спектакля местные власти не давали, а напротив, ответили жалобщикам — спектакль был поставлен «с одобрения Русской православной церкви».

Буддисты против Buddha-Bar, ноябрь 2016 года. Новокузнецк

Прокуратура Кемеровской области и прокуратура Новокузнецка рассмотрела жалобу В.С. Санжиевой на руководство Buddha-Bar. Прокуратура пришла к выводу, что исполнение танцев и распитие спиртных напитков на фоне статуи Будды может быть оскорбительным для религиозных чувств граждан, исповедующих буддизм. Заявителем выступила жительница Улан-Удэ, разместившая обращение в знак протеста против использования имени Будды и атрибутов буддизма в развлекательных заведениях.

«Бога нет», ноябрь 2016 года. Ставрополь

Участники дискуссии в социальной сети «ВКонтакте» обратились с заявлением в полицию на своего оппонента Виктора Краснова, написавшего в комментарии — «бога нет». У Краснова прошел обыск, после чего Следственный комитет предъявил обвинение по первой части статьи 148 УК РФ («Публичное оскорбление религиозных чувств верующих»). Месяц Краснов провел в психиатрической больнице, но экспертиза признала его вменяемым. В июне 2016 года суд приостановил разбирательство — защита потребовала проведения независимой лингвистической экспертизы. В феврале 2017 года производство по делу прекращено в связи с истечением срока давности.

Дело йога, январь 2017 года. Санкт-Петербург

По жалобе Наиля Насибулина в Петербурге полиция прямо во время лекции на фестивале Vedalife задержала йога Дмитрия Угая. Мужчина предупредил правоохранителей о нарушении «закона Яровой» — йога обвинили в осуществлении незаконной миссионерской деятельности. Смольный районный суд города Санкт-Петербурга в удовлетворении жалобы отказал в связи с отсутствием состава правонарушения.